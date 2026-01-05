A tél legkeményebb napjai előtt állunk, felkészültek a hatóságok

A tél legkeményebb napjai előtt állunk. Jelenleg az országos közúthálózaton, a gyorsforgalmi utakon és a vasútvonalakon nincs a havazás miatt rendkívüli esemény és elzárt település sincs az országban azzal együtt, hogy az ország déli felében, valamint a Nyugat-Dunántúlon szinte mindenhol havazik – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, a MÁV-csoport és a közútkezelők felkészülten várják az előttünk álló időszakot: a szükséges intézkedéseket megtették, a közlekedés biztonságát pedig megerősített ügyeleti rendszerrel, bővített járműparkkal és folyamatos helyzetfigyeléssel biztosítják. Közúton és vasúton egyaránt készenlétben állnak a munkatársak, hogy szükség esetén gyors és hatékony segítséget nyújtsanak a közlekedőknek és az utasoknak – jegyezték meg.

Az utak állapotával, a vasúti és autóbuszos közlekedéssel, illetve az aktuális forgalmi helyzettel kapcsolatos információk a https://mavcsoport.hu/mavinform, a https://utinform.hu, a https://internet.kozut.hu és a https://mkif.hu linken érhetők el.

A tél legkeményebb napjai jönnek

A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra: a katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a Terrorelhárítási Központ speciális járművei, az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők – tájékoztatta a Belügyminisztérium (BM) az MTI-t.

A Belügyminisztérium felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal a Magyar Honvédség különleges képességeinek alkalmazhatóságáról.

A tárca felkérte az Országos Polgárőr Szövetséget a fokozott feladatellátásra.

A belügyminiszter az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) fenntartása alá tartozó egészségügyi intézményekben elrendelte az aggregátorok és a szünetmentes tápegységek soron kívüli próbaüzemét a kritikus egységek, különösen a súlyos sérülteket és életveszélyes állapotú betegeket gyógyító osztályok működőképességének egy esetleges áramkimaradás esetén történő biztosítása érdekében.

Az oktatási intézményekben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése.

Amennyiben a fűtés meghibásodik és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendel el.