A tél legkeményebb napjai előtt állunk, felkészültek a hatóságok

A MÁV-csoport és a közútkezelők felkészülten várják az előttünk álló időszakot: a szükséges intézkedéseket megtették, a közlekedés biztonságát pedig megerősített ügyeleti rendszerrel, bővített járműparkkal és folyamatos helyzetfigyeléssel biztosítják.

2026. 01. 05.
A tél legkeményebb napjai előtt állunk. Jelenleg az országos közúthálózaton, a gyorsforgalmi utakon és a vasútvonalakon nincs a havazás miatt rendkívüli esemény és elzárt település sincs az országban azzal együtt, hogy az ország déli felében, valamint a Nyugat-Dunántúlon szinte mindenhol havazik – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, a MÁV-csoport és a közútkezelők felkészülten várják az előttünk álló időszakot: a szükséges intézkedéseket megtették, a közlekedés biztonságát pedig megerősített ügyeleti rendszerrel, bővített járműparkkal és folyamatos helyzetfigyeléssel biztosítják. Közúton és vasúton egyaránt készenlétben állnak a munkatársak, hogy szükség esetén gyors és hatékony segítséget nyújtsanak a közlekedőknek és az utasoknak – jegyezték meg.

Az utak állapotával, a vasúti és autóbuszos közlekedéssel, illetve az aktuális forgalmi helyzettel kapcsolatos információk a https://mavcsoport.hu/mavinform, a https://utinform.hu, a https://internet.kozut.hu és a https://mkif.hu linken érhetők el.

A tél legkeményebb napjai jönnek

A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények között történő feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra: a katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a Terrorelhárítási Központ speciális járművei, az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők – tájékoztatta a Belügyminisztérium (BM) az MTI-t.

A Belügyminisztérium felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal a Magyar Honvédség különleges képességeinek alkalmazhatóságáról.

A tárca felkérte az Országos Polgárőr Szövetséget a fokozott feladatellátásra.

A belügyminiszter az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) fenntartása alá tartozó egészségügyi intézményekben elrendelte az aggregátorok és a szünetmentes tápegységek soron kívüli próbaüzemét a kritikus egységek, különösen a súlyos sérülteket és életveszélyes állapotú betegeket gyógyító osztályok működőképességének egy esetleges áramkimaradás esetén történő biztosítása érdekében.

Az oktatási intézményekben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése.

Amennyiben a fűtés meghibásodik és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendel el.

A hajléktalanellátás intézményrendszerének kihasználtsága országosan 81,7, a fővárosban 78,7 százalék. Senkinek nem kell az éjszakát az utcán tölteni. A diszpécserszolgálatok 0–24 órában fogadják a hívásokat a bajba jutottak megsegítésére.

A Belügyminisztérium ajánlja, hogy mindenki kísérje fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat, az aktuális útviszonyokat, a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását.

A tárca felhívta arra is a figyelmet, hogy figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, szomszédjainkra, a fogyatékossággal élőkre, segítsük mindennapi életvitelüket, továbbá közlekedjünk körültekintően, az út- és látási viszonyoknak megfelelően.

A mentőszolgálat is teljes készenlétben áll

A várható havazás, a csúszóssá váló utak és a tartós hideg miatt az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hétfőn arra kérte a lakosságot, hogy folyamatosan figyeljék az időjárási előrejelzéseket, vigyázzanak magukra és figyeljenek egymásra is. Az MTI-hez eljuttatott közleményben kiemelték: a mentők tapasztalatai szerint havazás, ónos esőzés idején különösen gyakoriak a közlekedési balesetek, valamint a járdákon, lépcsőkön történő elesések, így ez az időszak a gyalogosok szempontjából is veszélyt jelent. Ezért azt tanácsolták, hogy az idősek, a mozgásukban korlátozottak csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat, a bevásárláshoz, ügyintézéshez lehetőleg kérjenek segítséget lakókörnyezetükben.

Azt kérték, hogy a balesetek és megbetegedések elkerülése érdekében mindenki tanúsítson fokozott óvatosságot: közlekedjen körültekintően, az útviszonyoknak megfelelően.

Az Országos Mentőszolgálat teljes készenlétben áll és felkészült a segítségnyújtásra; a földi és légi mentőegységek mellett országszerte 101 ügyeleti kivonuló egység is rendelkezésre áll, hogy indokolt esetben a beteg a lakásán kaphassa meg a szükséges ellátást – áll a közleményben.
 

