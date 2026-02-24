fülöp attilakatolikus szeretetszolgálatállamtitkár

Fülöp Attila: A kormány megvédi a magyar családokat, az energiabiztonságot, és a békéért dolgozik

Barabáson tartott sajtótájékoztatóján Fülöp Attila arról beszélt, hogy Magyarország a háború négy éve alatt végig biztosította a menekültek ellátását, és továbbra is a családok, az energiabiztonság és a humanitárius segítségnyújtás védelmét tekinti elsődleges feladatának.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 22:51
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (k) az orosz-ukrán háború kitörése óta eltelt négy év humanitárius segítségnyújtásáról tartott sajtótájékoztatón Barabáson 2026. február 24-én. Mellette Tilki Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b2) és Daróczi Gábor polgármester (b4)
A kormány meg fogja védeni a magyar családokat, az energiabiztonságot, a menekülteknek további segítséget biztosít, és továbbra is a békéért fog dolgozni – jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára kedden a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Barabáson.

Barabás, 2026. február 24. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (j) az orosz-ukrán háború kitörése óta eltelt négy év humanitárius segítségnyújtásáról tartott sajtótájékoztatón Barabáson 2026. február 24-én. Mellette Tilki Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Fülöp Attila az orosz-ukrán háború kitörése óta eltelt négy év humanitárius segítségnyújtásáról tartott sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy négy évvel ezelőtt édesanyák és gyerekek százezrei érkeztek rémülten és ijedten a magyar-ukrán határhoz, és ebben a helyzetben segítségre volt szükségük.

Egyetlen percig nem volt kérdés, hogy Magyarország segíteni fog, öt határállomásnál – köztük a barabásinál – állítottak fel segítségpontokat, Barabáson a Katolikus Szeretetszolgálat karitászmunkatársai látták el a teendőket

 – fogalmazott az államtitkár.

Fülöp Attila hangsúlyozta: egy nap alatt önkéntesek, helyiek, polgármesterek, tolmácsok tucatjai, majd százai és ezrei voltak azok, akik azonnal beálltak és segítettek. Sokszor a saját teendőiket, a családjukat is hátrasorolták azért, hogy a menekülteknek segíteni tudjanak – hangoztatta az államtitkár.

Hozzátette: a magyar állam is azonnal intézkedett a menekültek egészségügyi ellátásáról, szociális támogatásáról és lakhatásáról, sokan pedig a saját családjukhoz fogadták be az érkezőket.

Mindent megtett a magyar állam, ami jogi és erkölcsi kötelessége volt, ennek eredményeként a háború kitörése óta az ukrán-magyar és magyar-román határon összesen 14 millió ukrán állampolgár lépett át, közülük mintegy másfél millióan mondták azt, hogy a háború elől menekülnek

 – fogalmazott Fülöp Attila.

Kifejtette: menedékstátuszt biztosítottak több mint 55 ezer ukrán állampolgárnak, és több mint 700 ezer esetben segített a hatóság vagy karitatív szervezetek.

Jelenleg több mint ötezer olyan ukrán gyerek van, aki Magyarországon jár középiskolába, ők egyébként négy középfokú intézményben ukránul is tudnak tanulni

 – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Fülöp Attila kijelentette: senki nem gondolta volna négy évvel ezelőtt, hogy ilyen gesztusok után egy olyan politikai játszma bontakozik ki, amelyben Ukrajna attól sem riad vissza, hogy „nyíltszíni zsarolással" lépjen be a magyar politikába egy választási kampányban.

Az államtitkár a magyar politikába történő beavatkozásnak nevezte, hogy Ukrajna, bár megtehetné, a Barátság kőolajvezetéken mégsem biztosít ellátást Magyarország számára.

„Ettől függetlenül számunkra mindig is a magyar családok érdeke marad az első" – fogalmazott. Megjegyezte: 

a kormány meg fogja védeni az itthoni energiabiztonságot, a magyar családokat, és ha valakinek menekültként segítségre van szüksége, akkor a továbbiakban is meg fogja adni.

„Emellett azért fogunk dolgozni egyedüli európai országként, hogy a háborúnak legyen vége és legyen végre béke" – hangoztatta Fülöp Attila, majd megköszönte minden érintettnek a menekültek ellátásában négy évvel ezelőtt végzett munkáját.

Borítókép: Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (k) az orosz-ukrán háború kitörése óta eltelt négy év humanitárius segítségnyújtásáról tartott sajtótájékoztatón Barabáson 2026. február 24-én. Mellette Tilki Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b2) és Daróczi Gábor polgármester (b4)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

