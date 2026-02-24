kommunizmus áldozatainak emléknapjamegemlékezésPesti Srácok

A magyarság kelt fel elsőként a kommunista terror ellen

A PestiSrácok emlékgyűlése az áldozatok előtti tisztelgés mellett a kommunistákkal bátran szembeszálló magyarokat méltatta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 20:49
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különleges szabadtéri emlékműsort tartott a kommunizmus áldozatai emléknapja előestéjén, kedden a pesti Vértanúk terén a Nemzeti Maximumért Alapítvány és a PestiSrácok csapata.

Emlékműsor a kommunizmus áldozatai emléknapja alkalmából Pesti Srácok
Fotó: Hatlaczki Balázs

A Szabadságharcos főváros 1919–1956–1989 című emlékműsorban Andrási Attila Tisza István és kora című új drámájának részletét mutatta be az Udvari Kamaraszínház, majdszabadságkoncertet adott Nagy Feró. 

Az egybegyűlteket Szalay-Bobrovniczky Vince köszöntötte, illetve felszólalt a Magyar Út DPK több alapítója, így Tóth Máté energiajogász, Köő Artúr történész, Püski István író-könyvkiadó, Lakó Anna, a Fidelitas külügyi igazgatója, Szabó Gergő és Stefka István is. 

Emlékműsor a kommunizmus áldozatai emléknapja alkalmából Pesti Srácok
Fotó: Hatlaczki Balázs

A szervező Nemzeti Maximumért Alapítvány a rendszerváltoztatás utáni időszak egyik fontos szimbolikus gesztusának tartja a Nemzeti Vértanúk emlékművének helyreállítását. 2007-ben a néhai Nagy Ervin politológus-filozófus hozta létre az alapítványt, s egyik fő küldetése azóta is, hogy ellensúlyozza a XX. századi diktatúrák bő négy és az átmenet két zavaros évtizedében a közgondolkodást hamis útra terelő (poszt)kommunista és neoliberális behatásokat. Éppen ezért régi törekvésük, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapján a Nemzeti vértanúk emlékművénél emlékműsort rendezzenek, melyre most a Miniszterelnökség és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával került sor.

Emlékműsor a kommunizmus áldozatai emléknapja alkalmából Pesti Srácok
Fotó: Hatlaczki Balázs

A szónoklatokat szabadtéri, digitális kiállítás egészítette ki, hátterét a különleges megvilágításba helyezett Nemzeti vértanúk emlékműve adta. A kiállítás A szabadságharcos főváros címet kapta, a fővárosi antikommunista ellenállás ikonikus alakjait és eseményeit mutatja be, hiszen a magyarság a világon elsőként kelt fel 1919-ben a kommunista terror ellen, elsőként emelt fegyvert 1956-ban a szovjet megszállással szemben és elsőként fogott hozzá a rendszerváltoztatáshoz, melyet 1989-ben, az első szabad választás kiírásának kikényszerítésével tetőzött be. Az egyes korszakok antikommunista hőseit korhű ruhába öltözött hagyományőrzők elevenítették meg.

Emlékműsor a kommunizmus áldozatai emléknapja alkalmából Pesti Srácok
Fotó: Hatlaczki Balázs

 

Borítókép: Emlékműsor a kommunizmus emléknapja alkalmából (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.