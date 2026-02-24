A magyarság kelt fel elsőként a kommunista terror ellen

Különleges szabadtéri emlékműsort tartott a kommunizmus áldozatai emléknapja előestéjén, kedden a pesti Vértanúk terén a Nemzeti Maximumért Alapítvány és a PestiSrácok csapata.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Szabadságharcos főváros 1919–1956–1989 című emlékműsorban Andrási Attila Tisza István és kora című új drámájának részletét mutatta be az Udvari Kamaraszínház, majdszabadságkoncertet adott Nagy Feró.

Az egybegyűlteket Szalay-Bobrovniczky Vince köszöntötte, illetve felszólalt a Magyar Út DPK több alapítója, így Tóth Máté energiajogász, Köő Artúr történész, Püski István író-könyvkiadó, Lakó Anna, a Fidelitas külügyi igazgatója, Szabó Gergő és Stefka István is.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A szervező Nemzeti Maximumért Alapítvány a rendszerváltoztatás utáni időszak egyik fontos szimbolikus gesztusának tartja a Nemzeti Vértanúk emlékművének helyreállítását. 2007-ben a néhai Nagy Ervin politológus-filozófus hozta létre az alapítványt, s egyik fő küldetése azóta is, hogy ellensúlyozza a XX. századi diktatúrák bő négy és az átmenet két zavaros évtizedében a közgondolkodást hamis útra terelő (poszt)kommunista és neoliberális behatásokat. Éppen ezért régi törekvésük, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapján a Nemzeti vértanúk emlékművénél emlékműsort rendezzenek, melyre most a Miniszterelnökség és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával került sor.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A szónoklatokat szabadtéri, digitális kiállítás egészítette ki, hátterét a különleges megvilágításba helyezett Nemzeti vértanúk emlékműve adta. A kiállítás A szabadságharcos főváros címet kapta, a fővárosi antikommunista ellenállás ikonikus alakjait és eseményeit mutatja be, hiszen a magyarság a világon elsőként kelt fel 1919-ben a kommunista terror ellen, elsőként emelt fegyvert 1956-ban a szovjet megszállással szemben és elsőként fogott hozzá a rendszerváltoztatáshoz, melyet 1989-ben, az első szabad választás kiírásának kikényszerítésével tetőzött be. Az egyes korszakok antikommunista hőseit korhű ruhába öltözött hagyományőrzők elevenítették meg.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Borítókép: Emlékműsor a kommunizmus emléknapja alkalmából (Fotó: Hatlaczki Balázs)