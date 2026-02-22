Nagy Feró szabadságkoncertet ad Budapesten, a kommunizmus áldozataira emlékeznek a Pesti Srácok

Különleges szabadtéri emlékműsort tart február 24-én, kedden, a kommunizmus áldozatai emléknapja előestéjén a pesti Vértanúk terén a Nemzeti Maximumért Alapítvány és a PestiSrácok csapata. A rendezvényen Andrási Attila Tisza István és kora című új drámájának részletét mutatja be az Udvari Kamaraszínház és szabadságkoncertet ad Nagy Feró. Köszöntőt mond Szalay-Bobrovniczky Vince, felszólal a Magyar Út DPK több alapítója, így Tóth Máté energiajogász, Köő Artúr történész, Püski István író-könyvkiadó, Lakó Anna, a Fidelitas külügyi igazgatója, Szabó Gergő és Stefka István. A program főszervezője Huth Gergely, a PestiSrácok főszerkesztője.

Beszédes helyszín

A PestiSrácok a beharangozójában emlékeztet arra, hogy az emlékműsor színhelye beszédes: a Nemzeti vértanúk emlékművét az 1919-es vörösterror áldozatainak tiszteletére állították fel 1934-ben a Kossuth téren, amelyet a kommunisták 1945-ben leromboltak. Kövér László kezdeményezésére 2019-ben helyreállították.

A Szabadságharcos főváros 1919–1956–1989 című emlékműsor 17 órakor kezdődik és 19 óráig tart.

A szervező Nemzeti Maximumért Alapítvány a rendszerváltoztatás utáni időszak egyik fontos szimbolikus gesztusának tartja a Nemzeti vértanúk emlékművének helyreállítását. 2007-ben a néhai Nagy Ervin politológus-filozófus hozta létre az alapítványt, s egyik fő küldetése azóta is, hogy ellensúlyozzák a XX. századi diktatúrák bő négy és az átmenet két zavaros évtizedében a közgondolkodást hamis útra terelő (poszt)kommunista és neoliberális behatásokat. Éppen ezért régi törekvésük, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapján a Nemzeti vértanúk emlékművénél emlékműsort rendezzenek, amelyre most a Miniszterelnökség és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával kerülhet sor.

A szónoklatokat szabadtéri, digitális kiállítás egészíti ki.

A kiállítás A szabadságharcos főváros címet kapta, és a fővárosi antikommunista ellenállás ikonikus alakjait és eseményeit mutatja be, hiszen a magyarság a világon elsőként kelt fel 1919-ben a kommunista terror ellen, elsőként fogott fegyvert 1956-ban a szovjet megszállással szemben, és elsőként kezdett hozzá a rendszerváltoztatáshoz, melyet 1989-ben az első szabad választás kiírásának kikényszerítésével tetőzött be.

Az egyes korszakok antikommunista hőseit korhű ruhába öltözött hagyományőrzők elevenítik meg.