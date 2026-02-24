„Nem szeretnénk újabb tömegsírokat Európában” – Erős üzenet a kommunizmus áldozatainak emléknapján

– A történelem a jövőnk tükre, és a hibáit nem szabad még egyszer elkövetni; a történelem tanulsága, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen, az orosz–ukrán háború kirobbanásának negyedik évfordulóján.

Rétvári Bence szerint a XX. század tanulsága az, hogy a háborúk közvetlenül és közvetve is mérhetetlen emberi szenvedést okoznak. Fotó: MTI/Lakatos Péter

Rétvári Bence a IX. kerületi Málenkij robot-emlékhelyen kiemelte: nem szabad elfelejteni, hogyan lehet elkerülni a csapásokat, és Magyarországnak távol kell tartania magát minden háborútól, mert nem szeretnénk, hogy a XXI. században újabb tömegsírok és katonai temetők nyíljanak Európában. Az államtitkár felidézte:

a kommunista diktatúra idején a polgári társadalom szétverésének egyik eszköze volt az egyház és a hit kiszorítása az iskolákból és a nevelésből.

Szörnyű veszteségeket okoztak a háborúk

Hozzátette: a XX. század történelmi tapasztalata azt mutatja, hogy a háborúk nemcsak közvetlen pusztítást okoznak, hanem teret nyitnak a szélsőséges ideológiák előtt is. Rétvári Bence rámutatott arra, hogy az I. világháború felborította Európa korábbi társadalmi rendjét és értékvilágát, meggyengítette Németországot és Oroszországot, ahol a szélsőséges ideológiák – a nácizmus és a kommunizmus – táptalajra találtak. Úgy vélekedett:

ha nem lett volna háború, akkor a XX. században sem a kommunizmus, sem a nácizmus nem tudott volna gyökeret verni.

Az államtitkár hangsúlyozta: a háború pusztítása mellett a hatalomra került szélsőséges rendszerek évtizedeken át sújtották Európát, összességében százmilliós áldozatot követelve. Emlékeztetett arra is, hogy magyarok százezreit hurcolták el „málenkij robotra” Szibériába, sok család több hozzátartozóját is elveszítette a holokauszt során, és kevés az olyan magyar család, amelyet ne érintett volna az I. világháborút lezáró békediktátum következménye. Rétvári Bence úgy fogalmazott:

soha nem azok indulnak a háborúba, akik arról döntenek, hanem másokat küldenek a harcmezőre.

Ezért Magyarországnak arra kell törekednie, hogy ne csatlakozzon semmilyen háborús előkészülethez, ne fordítson pénzt háborúra, ne küldjön katonákat hadba, ugyanakkor őrizze meg a haza védelmét és biztonságát.

Magyarország még egyszer nem léphet háborúba

Hangsúlyozta, a XX. század tanulsága az, hogy a háborúk közvetlenül és közvetve is mérhetetlen emberi szenvedést okoznak: családokat tesznek tönkre, és olyan ideológiákat szabadítanak a polgári társadalomra, amelyek elveszik az emberek tulajdonát, jövőjét és a tanulás lehetőségét. – Egy évszázaddal később az a kötelességünk, hogy Magyarország semmilyen háborúban ne vegyen részt – emelte ki az államtitkár.