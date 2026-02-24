orbán viktorinterjúdollár

Orbán Viktor: Az olajblokádot át kell törnünk + videó

Orbán Viktor a Hír TV-nek adott interjúban arról beszélt, hogy számításai szerint az Oroszországból érkező kőolaj hordónként mintegy 13 dollárral olcsóbb, mint a Nyugat-Európából vásárolható alternatívák. A miniszterelnök szerint ez a különbség meghatározó tényező a magyar energiapolitikában és a háztartások rezsiköltségeiben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 20:08
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda
A matematika makacs dolog, különösen akkor, ha a magyar családok rezsijéről van szó – mondta Orbán Viktor a Hír TV-nek adott interjújában.

DPK gyűlés Békéscsaba Orbán Viktor
Fotó: Ladóczki Balázs

A miniszterelnök rámutatott: az Oroszországból érkező kőolaj hordónként 13 dollárral olcsóbb, mint a Nyugat-Európából beszerezhető alternatívák.

A kormányfő szerint nem kell atomtudósnak lenni ahhoz, hogy belássuk: a nemzeti érdek az olcsóbb forrás fenntartása, minden ideológiai nyomás ellenére.

A magyar energiapolitika fundamentuma az a húsba vágó különbség, amely az olcsóbb olaj és a méregdrága nyugati import között feszül. Miközben a brüsszeli folyosókon az ideológia fontosabb a számláknál, Orbán Viktor világossá tette: a hazánkba érkező nyersanyag ára 13 dollárral kedvezőbb a világpiaci átlagnál.

 Ez a különbség a biztosítéka annak, hogy a rezsicsökkentés ne csak egy politikai ígéret, hanem fenntartható valóság maradjon minden háztartás számára.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda)

 

