Orbán Viktor: Az olajblokádot át kell törnünk + videó

A matematika makacs dolog, különösen akkor, ha a magyar családok rezsijéről van szó – mondta Orbán Viktor a Hír TV-nek adott interjújában.

Fotó: Ladóczki Balázs

A miniszterelnök rámutatott: az Oroszországból érkező kőolaj hordónként 13 dollárral olcsóbb, mint a Nyugat-Európából beszerezhető alternatívák.

A kormányfő szerint nem kell atomtudósnak lenni ahhoz, hogy belássuk: a nemzeti érdek az olcsóbb forrás fenntartása, minden ideológiai nyomás ellenére.

A magyar energiapolitika fundamentuma az a húsba vágó különbség, amely az olcsóbb olaj és a méregdrága nyugati import között feszül. Miközben a brüsszeli folyosókon az ideológia fontosabb a számláknál, Orbán Viktor világossá tette: a hazánkba érkező nyersanyag ára 13 dollárral kedvezőbb a világpiaci átlagnál.