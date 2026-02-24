Orbán ViktorFejér vármegyeMartonvásár

Maratoni tárgyalással zárta a napot Orbán Viktor, huszonegy polgármesterrel egyeztetett

Több mint húsz település vezetőjével egyeztetett kedden este Orbán Viktor. A miniszterelnök Fejér vármegye 3-as választókerületének polgármestereivel tárgyalt a következő ciklus céljairól és fejlesztési terveiről.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 24. 19:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Martonvásárban zárta a napot Orbán Viktor miniszterelnök Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel – adta hírül a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. A kormányfő harmadmagával Fejér vármegye 3-as választókerületének polgármestereivel tárgyalt a következő ciklus céljairól és fejlesztési terveiről.

A miniszterelnök kedd este Fejér vármegye 3-as választókerületének polgármestereivel tárgyalt a következő ciklus céljairól és fejlesztési terveiről (Forrás: Facebook)
A miniszterelnök kedd este Fejér vármegye 3-as választókerületének polgármestereivel tárgyalt a következő ciklus céljairól és fejlesztési terveiről. Forrás: Facebook

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Menczer Tamás hétfőn bejelentette: hétfőtől a Fidesz és a KDNP összes vezető politikusa országjárásra indul, négy hét alatt több mint kétszáz fórumot tartanak. – Természetesen folytatjuk a standolást és a kopogtatást is – tette hozzá a Fidesz kommunikációs igazgatója, hangsúlyozva: 

mindenkivel szeretnének találkozni, mindenkivel szeretnének beszélni.

–  Április 12-én a tét háború vagy béke. A jövőnkről, gyerekeink és unokáink jövőjéről kell döntenünk. Brüsszel és Kijev egy tiszás bábkormányt akar. Magyarország békéjét csak Orbán Viktor tudja megvédeni. Ezért a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta. 

Huszonegy polgármesterrel egyeztetett Orbán Viktor

A közlemény szerint az egyeztetésen részt vett Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke; Szabó Tibor, a Fejér Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Horváth Bálint, Martonvásár polgármestere; Jére Csaba, Alcsútdoboz polgármestere; Szőlősy Béla Attila, Baracska polgármestere; Bálint Istvánné, Bicske polgármestere; Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere; Szentes-Mabda Katalin Dóra, Ráckeresztúr polgármestere; Zólyomi Tamás, Etyek polgármestere; Krausz János, Gánt polgármestere; Horváth Gyula, Gyúró polgármestere; Császár Roland, Kajászó polgármestere; Varga Mihály, Mány polgármestere; Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva, Sukoró polgármestere; Katona László, Bodmér polgármestere; Bárányos Csaba, Tabajd polgármestere; Schnobl Ferenc, Újbarok polgármestere; Bechtold Tamás, Vál polgármestere; Krausz György, Velence polgármestere; Kara Nikoletta, Vértesacsa polgármestere; valamint Szabó Péter, Felcsút alpolgármestere.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu