Maratoni tárgyalással zárta a napot Orbán Viktor, huszonegy polgármesterrel egyeztetett

Martonvásárban zárta a napot Orbán Viktor miniszterelnök Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel – adta hírül a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. A kormányfő harmadmagával Fejér vármegye 3-as választókerületének polgármestereivel tárgyalt a következő ciklus céljairól és fejlesztési terveiről.

A miniszterelnök kedd este Fejér vármegye 3-as választókerületének polgármestereivel tárgyalt a következő ciklus céljairól és fejlesztési terveiről. Forrás: Facebook

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Menczer Tamás hétfőn bejelentette: hétfőtől a Fidesz és a KDNP összes vezető politikusa országjárásra indul, négy hét alatt több mint kétszáz fórumot tartanak. – Természetesen folytatjuk a standolást és a kopogtatást is – tette hozzá a Fidesz kommunikációs igazgatója, hangsúlyozva:

mindenkivel szeretnének találkozni, mindenkivel szeretnének beszélni.

– Április 12-én a tét háború vagy béke. A jövőnkről, gyerekeink és unokáink jövőjéről kell döntenünk. Brüsszel és Kijev egy tiszás bábkormányt akar. Magyarország békéjét csak Orbán Viktor tudja megvédeni. Ezért a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta.