Maratoni tárgyalással zárta a napot Orbán Viktor, huszonegy polgármesterrel egyeztetett

Martonvásárban zárta a napot Orbán Viktor miniszterelnök Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel – adta hírül a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. A kormányfő harmadmagával Fejér vármegye 3-as választókerületének polgármestereivel tárgyalt a következő ciklus céljairól és fejlesztési terveiről.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Menczer Tamás hétfőn bejelentette: hétfőtől a Fidesz és a KDNP összes vezető politikusa országjárásra indul, négy hét alatt több mint kétszáz fórumot tartanak. – Természetesen folytatjuk a standolást és a kopogtatást is – tette hozzá a Fidesz kommunikációs igazgatója, hangsúlyozva:
mindenkivel szeretnének találkozni, mindenkivel szeretnének beszélni.
– Április 12-én a tét háború vagy béke. A jövőnkről, gyerekeink és unokáink jövőjéről kell döntenünk. Brüsszel és Kijev egy tiszás bábkormányt akar. Magyarország békéjét csak Orbán Viktor tudja megvédeni. Ezért a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta.
Huszonegy polgármesterrel egyeztetett Orbán Viktor
A közlemény szerint az egyeztetésen részt vett Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke; Szabó Tibor, a Fejér Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Horváth Bálint, Martonvásár polgármestere; Jére Csaba, Alcsútdoboz polgármestere; Szőlősy Béla Attila, Baracska polgármestere; Bálint Istvánné, Bicske polgármestere; Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere; Szentes-Mabda Katalin Dóra, Ráckeresztúr polgármestere; Zólyomi Tamás, Etyek polgármestere; Krausz János, Gánt polgármestere; Horváth Gyula, Gyúró polgármestere; Császár Roland, Kajászó polgármestere; Varga Mihály, Mány polgármestere; Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva, Sukoró polgármestere; Katona László, Bodmér polgármestere; Bárányos Csaba, Tabajd polgármestere; Schnobl Ferenc, Újbarok polgármestere; Bechtold Tamás, Vál polgármestere; Krausz György, Velence polgármestere; Kara Nikoletta, Vértesacsa polgármestere; valamint Szabó Péter, Felcsút alpolgármestere.
