kocsis mátéwe are the worldműsor

Kocsis Máté műsort ajánl: ma este kerül adásba a külföldi befolyásszerzésről szóló összeállítás

A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Duna TV ma este levetíti azt a műsort, amely elmondása szerint a külföldi befolyásszerző hálózatok magyarországi tevékenységét mutatja be. A premier 21 órakor kezdődik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 19:19
Kocsis Máté Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté a közösségi oldalán jelentette be, hogy bemutatják az adománygyűjtő ládikák meséjének végét, egy olyan műsort, amely elmondása szerint a külföldi befolyásszerző hálózatok magyarországi működését mutatja be. 

A frakcióvezető a bejegyzésében kiemelte, hogy az összeállítás a Duna TV-n kerül adásba: kedd este 21 órakor lesz a televíziós premier. 

A posztban arra hívta fel követői figyelmét, hogy akit érdekel a téma, nézze meg a műsort.

Új dokumentumfilmmel jelentkezik a közmédia: a We are the World című alkotás olyan nemzetközi támogatási és finanszírozási hálózatokat vizsgál, amelyek a fejlesztéspolitika, a civil szféra és a médiatér határán formálják a közéletet Közép- és Kelet-Európában. 

A film azoknak szól, akik szeretnék jobban megérteni a háttérben zajló folyamatokat – és azt, hogy ezek miként hatnak a mindennapi politikai és társadalmi valóságra.

A film premierje február 24-én 21 órakor lesz a Dunán, majd február 27-én 19:30-kor a Duna Word, valamint március 3-án az M5 is műsorára tűzi.

 

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu