Kocsis Máté műsort ajánl: ma este kerül adásba a külföldi befolyásszerzésről szóló összeállítás

Kocsis Máté a közösségi oldalán jelentette be, hogy bemutatják az adománygyűjtő ládikák meséjének végét, egy olyan műsort, amely elmondása szerint a külföldi befolyásszerző hálózatok magyarországi működését mutatja be.

A frakcióvezető a bejegyzésében kiemelte, hogy az összeállítás a Duna TV-n kerül adásba: kedd este 21 órakor lesz a televíziós premier.

A posztban arra hívta fel követői figyelmét, hogy akit érdekel a téma, nézze meg a műsort.

Új dokumentumfilmmel jelentkezik a közmédia: a We are the World című alkotás olyan nemzetközi támogatási és finanszírozási hálózatokat vizsgál, amelyek a fejlesztéspolitika, a civil szféra és a médiatér határán formálják a közéletet Közép- és Kelet-Európában.

A film azoknak szól, akik szeretnék jobban megérteni a háttérben zajló folyamatokat – és azt, hogy ezek miként hatnak a mindennapi politikai és társadalmi valóságra.

A film premierje február 24-én 21 órakor lesz a Dunán, majd február 27-én 19:30-kor a Duna Word, valamint március 3-án az M5 is műsorára tűzi.