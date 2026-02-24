orbán viktortiszás büfékocsiMagyar Péter

Orbán Viktor újabb fricskája Magyar Péternek + fotó

A miniszterelnök egy fotóval és egy tréfás megjegyzéssel idézte fel Magyar Péter korábbi, cáfolt állításait az „eltűnt” aranyhalakról és kacsákról.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 18:40
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
A humor és a jókedv sem áll távol Orbán Viktortól, aki a mai, a közösségi oldalára kitett fotójához az alábbit írta:

Tiszás büfékocsi: a legjobb kamufogás á la Magyar Péter

Olvasóink bizonyára emlékeznek még arra, amikor a Tisza vezére, Magyar Péter egy gyűlésen azt állította, hogy a Fülöp-szigetekről Budapestre érkezett vendégmunkások rettentő nagy éhségükben kirámolták a budapesti Állatkertből az aranyhalakat és a kacsákat, és elfogyasztották azokat.

Hamarosan „pontosított” Magyar Péter, ugyanis szerinte az „eltűnt” állatokat már a Városligeti-tóból szedték össze az éhező vendégmunkások, ám szerencsére egyik hír sem volt igaz.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

