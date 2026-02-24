Orbán Viktor újabb fricskája Magyar Péternek + fotó

A humor és a jókedv sem áll távol Orbán Viktortól, aki a mai, a közösségi oldalára kitett fotójához az alábbit írta:

Tiszás büfékocsi: a legjobb kamufogás á la Magyar Péter

Olvasóink bizonyára emlékeznek még arra, amikor a Tisza vezére, Magyar Péter egy gyűlésen azt állította, hogy a Fülöp-szigetekről Budapestre érkezett vendégmunkások rettentő nagy éhségükben kirámolták a budapesti Állatkertből az aranyhalakat és a kacsákat, és elfogyasztották azokat.

Hamarosan „pontosított” Magyar Péter, ugyanis szerinte az „eltűnt” állatokat már a Városligeti-tóból szedték össze az éhező vendégmunkások, ám szerencsére egyik hír sem volt igaz.