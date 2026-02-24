Szentesre érkezett a kormánypártok országjárása

„Gyors kávé, és kezdődik a fórum Szentesen” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője.

Ahogy arról lapunk is beszámolt , Menczer Tamás hétfőn bejelentette: hétfőtől a Fidesz és a KDNP összes vezető politikusa országjárásra indul, négy hét alatt több mint kétszáz fórumot fognak tartani. – Természetesen folytatjuk a standolást és a kopogtatást is – tette hozzá a Fidesz kommunikációs igazgatója, hangsúlyozva:

mindenkivel szeretnének találkozni, mindenkivel szeretnének beszélni.

– Április 12-én a tét háború vagy béke. A jövőnkről, gyerekeink és unokáink jövőjéről kell döntenünk. Brüsszel és Kijev egy tiszás bábkormányt akar. Magyarország békéjét csak Orbán Viktor tudja megvédeni. Ezért a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta.