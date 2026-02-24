Orbán ViktoraláírásgyűjtésTisza Párt

Orbán Viktor: Letoltuk a pályáról a Tiszát + videó

Magyar Péter állításával ellentétben pártja maximum 110 ezer aláírást gyűjthetett össze, míg a Fidesz 190 ezret – mutatott rá Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a Fidesz a valóságban letolta a pályáról a Tiszát.

2026. 02. 24. 17:05
A Tisza Párt a gátlástalanságot a szégyentelenséggel kombinálja – kommentálta Magyar Péter szombati, ajánlásgyűjtéssel kapcsolatos kijelentéseit Orbán Viktor. A Facebook-videójában a miniszterelnök hangsúlyozta: Magyar Péter azt sem szégyelli, amikor  lebukik, hanem állandóan kidumálja magát, sőt még büszke is rá.

Fotó: MTI

Emlékezetes, a Tisza Párt elnöke azt állította, több mint háromszázezer magyar ember támogatta az aláírásával őket szombaton. 

A miniszterelnök azonban rámutatott, Magyar Péterék aláírásainak száma – amennyiben mindent szabályosan töltöttek ki – nem lehet több mint 110 ezer.

 Orbán Viktor szerint ezzel szemben a Fidesz begyűjtött 190 ezer aláírást, és ezeket mind leadta. 

A valóságban szombaton letoltuk őket a pályáról. 190 ezer nálunk, 110 ezer nálunk. Ez a valóság

– szögezte le, hozzátéve: Fidesz–Tisza 1-0 .

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
