Orbán Viktor: Letoltuk a pályáról a Tiszát + videó

A Tisza Párt a gátlástalanságot a szégyentelenséggel kombinálja – kommentálta Magyar Péter szombati, ajánlásgyűjtéssel kapcsolatos kijelentéseit Orbán Viktor. A Facebook-videójában a miniszterelnök hangsúlyozta: Magyar Péter azt sem szégyelli, amikor lebukik, hanem állandóan kidumálja magát, sőt még büszke is rá.

Fotó: MTI

Emlékezetes, a Tisza Párt elnöke azt állította, több mint háromszázezer magyar ember támogatta az aláírásával őket szombaton.

A miniszterelnök azonban rámutatott, Magyar Péterék aláírásainak száma – amennyiben mindent szabályosan töltöttek ki – nem lehet több mint 110 ezer.

Orbán Viktor szerint ezzel szemben a Fidesz begyűjtött 190 ezer aláírást, és ezeket mind leadta.

A valóságban szombaton letoltuk őket a pályáról. 190 ezer nálunk, 110 ezer nálunk. Ez a valóság

– szögezte le, hozzátéve: Fidesz–Tisza 1-0 .