Magyar Péter brüsszeli főnökei eszkalálnák a háborút

Nem enyhül a háborús pszichózis az Európai Unió központjában. Miközben a kontinens józanabb fele a béketárgyalásokat és a vérontás leállítását szorgalmazná, az Európai Parlament balliberális és néppárti többsége továbbra is a győzelemig tartó háború narratíváját erőlteti, nem véve tudomást a katonai realitásokról. Magyar Péter és a Tisza Párt brüsszeli pártszövetsége, az Európai Néppárt (EPP) az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján olyan nyilatkozatot tett közzé, amely új szintre emelné a nyugati beavatkozást.

Taurus rakétákat adna az ukránoknak az EPP. Forrás: NurPhoto via AFP

Az EPP közleménye tisztelettel adózik ugyan az áldozatok előtt, ám a konklúziója egyértelmű: még több fegyvert és még nagyobb tűzerőt követelnek a frontra. A dokumentum szerint Ukrajna ellenálló képessége a demokrácia erejét bizonyítja a zsarnoksággal szemben, ezért az EPP teljes mellszélességgel kiáll amellett, hogy a béke csak és kizárólag Ukrajna feltételei szerint, a nemzetközi jog alapján jöhet létre.

Ez a gyakorlatban a kompromisszumos megoldások elvetését jelenti.

A legaggasztóbb fordulat a néppárti kommunikációban a konkrét fegyverrendszerek nevesítése és a tagállamokra gyakorolt nyomásgyakorlás fokozása. Michael Gahler, az EPP külügyi szóvivője és Ukrajna-felelőse kemény szavakkal bírálta a vonakodó tagállamokat.

Felszólítom az összes légvédelmi képességgel rendelkező tagállamot, hogy haladéktalanul szállítsanak Patriot és más hasonló rendszereket Ukrajnának

– fogalmazott a német EP-képviselő.

Gahler azonban nem állt meg itt: közvetlenül saját hazájának kormányát, Németországot vette célba a régóta húzódó Taurus-ügyben. A néppárti politikus szerint Németországnak végre át kellene adnia a nagy hatótávolságú Taurus rakétákat Kijevnek. A célokat illetően sem köntörfalazott: szerinte ezekkel a fegyverekkel kell megbénítani az orosz fegyvergyárakat, az állandó kilövőállásokat, a katonai repülőtereket, sőt a kritikus közlekedési infrastruktúrát, hidakat és vasúti csomópontokat is. Gahler érvelése szerint csak akkor nő a háború befejezésének esélye, ha ezeket a célpontokat megsemmisítik, és ellehetetlenítik az orosz katonai szállítmányozást.