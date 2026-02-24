eppukrajnaorosz-ukrán háború

Magyar Péter brüsszeli főnökei eszkalálnák a háborút

Miközben az orosz–ukrán háború immár az ötödik évébe lép, az Európai Parlament legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt nem a fegyvernyugvás, hanem az eszkaláció irányába mutató lépéseket sürget. A Manfred Weber vezette pártszövetség, amely Magyar Péter Tisza Pártját is magában foglalja, legújabb állásfoglalásában arra szólítja fel a tagállamokat, hogy adjanak át Patriot légvédelmi rendszereket Kijevnek, Németországtól pedig kifejezetten a nagy hatótávolságú Taurus rakéták szállítását követeli az EPP, amelyekkel mélységi csapásokat lehetne mérni orosz területre.

2026. 02. 24. 16:32
Magyar Péter és Manfred Weber, az EPP vezetője
Nem enyhül a háborús pszichózis az Európai Unió központjában. Miközben a kontinens józanabb fele a béketárgyalásokat és a vérontás leállítását szorgalmazná, az Európai Parlament balliberális és néppárti többsége továbbra is a győzelemig tartó háború narratíváját erőlteti, nem véve tudomást a katonai realitásokról. Magyar Péter és a Tisza Párt brüsszeli pártszövetsége, az Európai Néppárt (EPP) az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján olyan nyilatkozatot tett közzé, amely új szintre emelné a nyugati beavatkozást.

Taurus rakétákat adna az ukránoknak az EPP
Taurus rakétákat adna az ukránoknak az EPP. Forrás: NurPhoto via AFP

Az EPP közleménye tisztelettel adózik ugyan az áldozatok előtt, ám a konklúziója egyértelmű: még több fegyvert és még nagyobb tűzerőt követelnek a frontra. A dokumentum szerint Ukrajna ellenálló képessége a demokrácia erejét bizonyítja a zsarnoksággal szemben, ezért az EPP teljes mellszélességgel kiáll amellett, hogy a béke csak és kizárólag Ukrajna feltételei szerint, a nemzetközi jog alapján jöhet létre.

Ez a gyakorlatban a kompromisszumos megoldások elvetését jelenti.

A legaggasztóbb fordulat a néppárti kommunikációban a konkrét fegyverrendszerek nevesítése és a tagállamokra gyakorolt nyomásgyakorlás fokozása. Michael Gahler, az EPP külügyi szóvivője és Ukrajna-felelőse kemény szavakkal bírálta a vonakodó tagállamokat.

Felszólítom az összes légvédelmi képességgel rendelkező tagállamot, hogy haladéktalanul szállítsanak Patriot és más hasonló rendszereket Ukrajnának

– fogalmazott a német EP-képviselő.

Gahler azonban nem állt meg itt: közvetlenül saját hazájának kormányát, Németországot vette célba a régóta húzódó Taurus-ügyben. A néppárti politikus szerint Németországnak végre át kellene adnia a nagy hatótávolságú Taurus rakétákat Kijevnek. A célokat illetően sem köntörfalazott: szerinte ezekkel a fegyverekkel kell megbénítani az orosz fegyvergyárakat, az állandó kilövőállásokat, a katonai repülőtereket, sőt a kritikus közlekedési infrastruktúrát, hidakat és vasúti csomópontokat is. Gahler érvelése szerint csak akkor nő a háború befejezésének esélye, ha ezeket a célpontokat megsemmisítik, és ellehetetlenítik az orosz katonai szállítmányozást.

A nyilatkozat szerint Putyint csak katonai nyomással lehet tárgyalóasztalhoz kényszeríteni.

Hogyan érhetjük el, hogy a Kremlben ülő háborús bűnös ne csak a bombázást hagyja abba, hanem komolyan tárgyaljon? Csak úgy, ha nagyobb katonai nyomást érez, és már nem hiszi, hogy megnyerheti ezt a háborút

– jelentette ki Gahler, figyelmen kívül hagyva azokat a szakértői véleményeket, amelyek szerint az orosz területek mélységi támadása beláthatatlan következményekkel,

akár a konfliktus NATO-ra való kiterjedésével is járhat.

Az EPP javaslatai között szerepel egy különösen kényes pont is: a frakció üdvözli egy Ukrajnának szánt többnemzeti biztosítási erő felállítására vonatkozó javaslatot, és arra kéri az uniós tagállamokat, fontolják meg, hogyan tudnának ehhez hozzájárulni. A csoport emellett támogatja az uniós szerződés 42.7-es cikkével összhangban lévő biztonsági garanciákat is.

Andrzej Halicki, az EPP külügyekért felelős alelnöke a jóvátétel kérdését és a bizalmatlanságot helyezte középpontba.

Oroszországnak fizetnie kell az Ukrajnában okozott hatalmas pusztításért. Az energetikai és civil infrastruktúra elleni támadások szándékos csapások az átlagemberek ellen

– mondta a lengyel politikus, hozzátéve, hogy ugyanezt a mintázatot látják, ha kisebb léptékben is, az EU-n belüli hibrid támadások során.

Halicki szerint soha nem szabad bízni Putyinban, aki százszor hazudott Európának, és folytatni fogja a hibrid agressziót. A néppárti álláspont szerint az orosz agressziót csak az uniós tagállamok és az európai intézmények egyesített erejével lehet elrettenteni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

