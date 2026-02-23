Rétvári: A Tiszások a laposföld-hívők vakhitével rendelkező háborútagadók

„Rárontott a Tisza-propaganda a katolikus egyházra, amiért ki merték mondani, hogy az ukrajnai háború tengernyi emberi szenvedést, személyes tragédiát és értelmetlen pusztítást okoz, ezért az egyház a kárpátaljaiaknak gyűjt idén nagyböjtben. Elképesztő zsigeri gyűlölet ömlik a Tiszás politikusokból és a Tisza házi lapjából, a Kontroll.hu-ból” – írja Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében. A kormánypárti politikus szerint az ok, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét olvasták fel a templomokban, ahogy azt rendszeresen szokás.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

„Ebben a püspökök a háború borzalmairól írtak teljesen személyes, emberi, együttérző hangon.

Nem pátosszal, nem elvontan, hanem úgy, ahogy az sajnos nap mint nap megtörténik a szomszédunkban

– hangsúlyozta Rétvári. A levélben a pápát is idézik: „A fegyverek hangjának el kell hallgatnia, és a testvériség, az igazságosság hangjának kell felülkerekednie.”

„Azt írta, hogy ne engedjenek a hívek a közönynek, ehelyett imára és „a szeretet konkrét cselekedeteire” buzdított. És ezért hirdették meg most a gyűjtést a háború áldozatai javára. És ennyi elég a Tiszának, hogy gyalázzák és támadják az egyházat.

Kijött a régi balos mély egyházgyűlölet a Tisza Pártból. És kijött, hogy ők mindenkit teljes erőből megtámadnak, aki nem ért velük egyet, aki a háború borzalmairól beszélni mer

– hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus. Rétvári tapasztalatairól is beszámolt, a tiszások egész egyszerűen tagadják a háború veszélyét. Felháborodnak és vagdalkoznak, mert az egyház a háborúban a családtagjukat elvesztők mellé áll.

„Ez szerintük ugyanis már propaganda. Van az ilyen tiszásokban egy szemernyi emberség? Ez szerintük olyan szöveg, ami túlságosan hasonlít a kormány által elmondottakhoz. Hát nyíljon fel a szeme minden tiszásnak, hogy az egyház és a kormány gondolatai nem egymáshoz hasonlítanak, hanem a valósághoz. Mi látjuk a háború borzasztó valóságát. Ezért gondolkodik hasonlóan minden jóérzésű ember. Ezért akarunk békét” – nyomatékosította Rétvári Bence. A kormánypárti politikus arra is figyelmeztet, hogy a Tisza viszont a háború folytatásáért dolgozó pártok csoportjához csatlakozott.

Ezért ők felháborodnak, ha valaki kimondja az emberiség egyik legalapvetőbb igazságát, hogy a háború rossz. Rétvári szerint a Tisza Párt szakadt el a valóságtól, a Tisza gondolkodása embertelen és életellenes, amikor Münchenben újra beálltak a háborúpártiak közé.

„Mi ellenezzük a háborút és békét akarunk! Ők pénzzel, fegyverrel – és a jövőben katonákkal – támogatják a háborút és a harcok folytatását akarják. Mióta egyház az egyház, mindig a béke hangján beszél. És természetes, hogy most is ezt teszi” – húzta alá Rétvári Bence, aki felszólította a Tisza Pártot: „el kezekkel az egyháztól”.