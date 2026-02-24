Simicskó Istvánországjáráskampány

Simicskó István: Április 12-e tétje az, hogy milyen jövőt választunk + videó

Megtapasztaltuk a XX. század borzalmai során, a szüleinken, nagyszüleinken keresztül is, hogy a háborúból jó kimaradni, üzente a kormánypárti politikus.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 20:01
Fotó: Rosta Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Április 12-e tétje az, hogy milyen jövőt választunk magunknak, gyerekeinknek, unokáinknak – jelentette ki a KDNP országgyűlési frakcióvezetője kedden Szentesen.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Simicskó István a Fidesz–KDNP térségben induló országgyűlési képviselőjelöltjével, Szabó Istvánnal tartott fórumát megelőző sajtótájékoztatóján kiemelte, óriási a tétje a választásnak. Úgy fogalmazott, a kérdés az, hogy a háborúba sodródik Magyarország vagy kimarad abból. Azt mondta, 

megtapasztaltuk a XX. század borzalmai során, a szüleinken, nagyszüleinken keresztül is, hogy a háborúból jó kimaradni. A béke óriási kincs mindannyiunk számára.

Rámutatott: a magyar kormány a háború kirobbanása óta folyamatosan a mielőbbi tűzszünet és a béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza. Donald Trump megválasztása után új remény nyílt arra, hogy a béke mielőbb helyreáll. Az amerikai elnök korrekt, 28 pontos béketervét azonban a brüsszeli vezetők és Zelenszkij ukrán elnök nem vette komolyan – hangoztatta Simicskó István.

Hangsúlyozta, a konfliktusnak nincsen katonai megoldása, csak tárgyalásos és diplomáciai megoldás létezik. Brüsszel kilencvenmilliárd eurós hitelt kíván nyújtani Ukrajnának, ebből hatvanmilliárdot fordítanának katonai eszközökre, a hadsereg további megerősítésére, a háború erőszakos folytatására, harmincmilliárdot az állam finanszírozására, a költségvetés lyukainak betömésére – közölte a politikus, hozzáfűzve, nagy kérdés, hogy ezt Ukrajna hogyan tudná visszafizetni.

Simicskó István azt mondta: a brüsszeli vezetők teljesen elhibázott döntéseket hoznak, és nyomás alá próbálják helyezni a nemzeti magyar kormányt. 

Sajátos hibrid hadviselést látunk: támogatják a Tisza Pártot, bárkormányt akarnak létrehozni, ami nekünk, magyaroknak semmiképpen sem kedvez

– tette hozzá. A frakcióvezető kitért arra, a migráció továbbra is veszélyes jelenség. Látjuk, hogy az európai keresztény civilizáció milyen helyzetbe került. A kormány a határkerítés megépítésével, Magyarország külső határainak védelmével, a migráció megállításával törekszik arra, hogy továbbra is megóvja a magyar állampolgárok biztonságát és a keresztény értékeket, kultúrát – emelte ki.

Kitért arra: a brüsszeli folyamatokat, a Zelenszkij ukrán elnöktől érkező zsarolást látva azt is végig kell gondolni, szeretnénk-e többet fizetni az energiáért vagy meg tudjuk-e tartani a rezsicsökkentést, ami egyedülálló magyar érték.

A családtámogatási rendszer megtartása, további erősítése vagy ezeknek a szűkítése, megszüntetése szintén az előttünk álló parlamenti választás tétje

– közölte a politikus. Mint mondta, bízik abban, hogy a magyar emberek bölcsen fognak dönteni, és a biztonságos, a patrióta, nemzeti utat, a keresztény civilizáció védelmét választják. A biztos választást ebben a helyzetben a tapasztalatokkal rendelkező és már bizonyított kormány, a Fidesz–KDNP, és ez helyben Szabó István jelenti, aki Derekegyház polgármestereként sokat tett az itt élő emberek életének javítása érdekében – tette hozzá Simicskó István.

 

Borítókép: Simicskó István, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője (b) és Szabó István, a Fidesz–KDNP térségben induló parlamenti képviselőjelöltje a kormánypártok országjárásának szentesi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 24-én (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

