Simicskó István: Április 12-e tétje az, hogy milyen jövőt választunk + videó

Április 12-e tétje az, hogy milyen jövőt választunk magunknak, gyerekeinknek, unokáinknak – jelentette ki a KDNP országgyűlési frakcióvezetője kedden Szentesen.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Simicskó István a Fidesz–KDNP térségben induló országgyűlési képviselőjelöltjével, Szabó Istvánnal tartott fórumát megelőző sajtótájékoztatóján kiemelte, óriási a tétje a választásnak. Úgy fogalmazott, a kérdés az, hogy a háborúba sodródik Magyarország vagy kimarad abból. Azt mondta,

megtapasztaltuk a XX. század borzalmai során, a szüleinken, nagyszüleinken keresztül is, hogy a háborúból jó kimaradni. A béke óriási kincs mindannyiunk számára.

Rámutatott: a magyar kormány a háború kirobbanása óta folyamatosan a mielőbbi tűzszünet és a béketárgyalások fontosságát hangsúlyozza. Donald Trump megválasztása után új remény nyílt arra, hogy a béke mielőbb helyreáll. Az amerikai elnök korrekt, 28 pontos béketervét azonban a brüsszeli vezetők és Zelenszkij ukrán elnök nem vette komolyan – hangoztatta Simicskó István.

Hangsúlyozta, a konfliktusnak nincsen katonai megoldása, csak tárgyalásos és diplomáciai megoldás létezik. Brüsszel kilencvenmilliárd eurós hitelt kíván nyújtani Ukrajnának, ebből hatvanmilliárdot fordítanának katonai eszközökre, a hadsereg további megerősítésére, a háború erőszakos folytatására, harmincmilliárdot az állam finanszírozására, a költségvetés lyukainak betömésére – közölte a politikus, hozzáfűzve, nagy kérdés, hogy ezt Ukrajna hogyan tudná visszafizetni.

Simicskó István azt mondta: a brüsszeli vezetők teljesen elhibázott döntéseket hoznak, és nyomás alá próbálják helyezni a nemzeti magyar kormányt.

Sajátos hibrid hadviselést látunk: támogatják a Tisza Pártot, bárkormányt akarnak létrehozni, ami nekünk, magyaroknak semmiképpen sem kedvez

– tette hozzá. A frakcióvezető kitért arra, a migráció továbbra is veszélyes jelenség. Látjuk, hogy az európai keresztény civilizáció milyen helyzetbe került. A kormány a határkerítés megépítésével, Magyarország külső határainak védelmével, a migráció megállításával törekszik arra, hogy továbbra is megóvja a magyar állampolgárok biztonságát és a keresztény értékeket, kultúrát – emelte ki.