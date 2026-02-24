szijjártó péterukrajnaszlovákiamagyarország

Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovákia a végsőkig ellenáll az ukrán zsarolásnak

Ukrajna politikai zsarolást követ el Magyarországgal és Szlovákiával szemben – hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. A két ország mindvégig kitart egymás mellett – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Munkatársunktól
2026. 02. 24. 19:23
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna politikai zsarolást követ el Magyarországgal és Szlovákiával szemben – írta a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter biztosította Denisa Saková szlovák energiaügyi minisztert, hogy Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak
Szijjártó Péter biztosította Denisa Saková szlovák energiaügyi minisztert, hogy Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak. Fotó: Anadolu via AFP

Az ukránok azt hazudják, hogy a Barátság vezeték sérülése miatt nem tudják újraindítani az olajszállítást. Az igazság ezzel szemben az, hogy a vezetéknek semmi baja nincsen, az ukránok olajellátási válságot akarnak okozni nálunk… de mi sem most jöttünk le a falvédőről

– emelte ki a tárcavezető.

„A szlovák kormánnyal közösen megvédjük magunkat. A tartalékok felszabadításáról meghoztuk a szükséges döntéseket, a Mol pedig megrendelte a szükséges mennyiségeket a tengeri útvonalon” – hangsúlyozta a külügyminiszter.

„Megerősítettük, hogy mindvégig kitartunk egymás mellett, s arról is biztosítottam Denisa Saková szlovák energiaminisztert, hogy mindaddig, amíg az ukránok szórakoznak velünk, mi blokkolunk minden olyan brüsszeli döntést, amelyek az ukránok érdekeit szolgálnák” – zárta a bejegyzését Szijjártó Péter. 

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.