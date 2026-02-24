Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovákia a végsőkig ellenáll az ukrán zsarolásnak

Ukrajna politikai zsarolást követ el Magyarországgal és Szlovákiával szemben – írta a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter biztosította Denisa Saková szlovák energiaügyi minisztert, hogy Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak. Fotó: Anadolu via AFP

Az ukránok azt hazudják, hogy a Barátság vezeték sérülése miatt nem tudják újraindítani az olajszállítást. Az igazság ezzel szemben az, hogy a vezetéknek semmi baja nincsen, az ukránok olajellátási válságot akarnak okozni nálunk… de mi sem most jöttünk le a falvédőről

– emelte ki a tárcavezető.

„A szlovák kormánnyal közösen megvédjük magunkat. A tartalékok felszabadításáról meghoztuk a szükséges döntéseket, a Mol pedig megrendelte a szükséges mennyiségeket a tengeri útvonalon” – hangsúlyozta a külügyminiszter.

„Megerősítettük, hogy mindvégig kitartunk egymás mellett, s arról is biztosítottam Denisa Saková szlovák energiaminisztert, hogy mindaddig, amíg az ukránok szórakoznak velünk, mi blokkolunk minden olyan brüsszeli döntést, amelyek az ukránok érdekeit szolgálnák” – zárta a bejegyzését Szijjártó Péter.

