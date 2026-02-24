Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán számolt be róla, hogy a magyar kormány nem hagyja szó nélkül, hogy Kijev zsarolja Magyarországot!
Brüsszelben megfagy a levegő: a magyar kormány nem hagyja szó nélkül, hogy Kijev zsarolja Magyarországot!
Új szintre lépett a Barátság kőolajvezeték körüli vita, Brüsszel nem a tagállamait, hanem Ukrajnát védi, Szijjártó Péter politikai zsarolásról beszélt. Orbán Viktor pedig levélben fordult az Európai Tanács elnökéhez.
Nem hagyjuk szó nélkül, hogy Brüsszel Ukrajna oldalára álljon a magyarokkal szemben! Hiába próbálnak nyomást gyakorolni ránk, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást, nem szállítunk dízelt, nem járulunk hozzá az Ukrajnának nyújtandó hadikölcsönhöz és nem szavazzuk meg az újabb szankciós csomagot.
António Costa, az Európai Tanács elnöke levelet kapott Orbán Viktortól, amiben azt írja a kormányfő, hogy a tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság vezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarországra. Ehhez csupán Ukrajna politikai döntésére van szükség.
További Külföld híreink
Amint Ön is tudja, az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja vagyok. Teljes mértékben megértem az Ön aggodalmait. Ugyanakkor Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energiaválsághelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges. Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg vissza nem térnek a normalitáshoz.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nyílt támadás érkezett Ukrajnából: Brüsszel vegye el Magyarország vétójogát + videó
Európa háborúra készül Oroszországgal.
Brüsszel háborús irányba vinné Európát, Magyarország nemet mond
Brüsszel és Kijev a magyar kormány leváltásában érdekelt.
Orbán Viktor: Az ukránok kicserélnék a magyar kormányt egy Kijevnek kedves helytartóra
A miniszterelnök szerint Ukrajna célja a kormány megbuktatása.
Brüsszel négy éve mindent az ukránpolitikának rendel alá
Kék-sárga színekbe öltözött az Európai Bizottság és az Európai Tanács épülete is.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nyílt támadás érkezett Ukrajnából: Brüsszel vegye el Magyarország vétójogát + videó
Európa háborúra készül Oroszországgal.
Brüsszel háborús irányba vinné Európát, Magyarország nemet mond
Brüsszel és Kijev a magyar kormány leváltásában érdekelt.
Orbán Viktor: Az ukránok kicserélnék a magyar kormányt egy Kijevnek kedves helytartóra
A miniszterelnök szerint Ukrajna célja a kormány megbuktatása.
Brüsszel négy éve mindent az ukránpolitikának rendel alá
Kék-sárga színekbe öltözött az Európai Bizottság és az Európai Tanács épülete is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!