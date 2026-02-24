Barátság kőolajvezetékUkrajnaOrbán Viktorenergiabiztonság

Brüsszelben megfagy a levegő: a magyar kormány nem hagyja szó nélkül, hogy Kijev zsarolja Magyarországot!

Új szintre lépett a Barátság kőolajvezeték körüli vita, Brüsszel nem a tagállamait, hanem Ukrajnát védi, Szijjártó Péter politikai zsarolásról beszélt. Orbán Viktor pedig levélben fordult az Európai Tanács elnökéhez.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 9:06
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán számolt be róla, hogy a magyar kormány nem hagyja szó nélkül, hogy Kijev zsarolja Magyarországot! 

Orbán Viktor levélben fordult az Európai Tanács elnökéhez
(Fotó: MTI)

Nem hagyjuk szó nélkül, hogy Brüsszel Ukrajna oldalára álljon a magyarokkal szemben! Hiába próbálnak nyomást gyakorolni ránk, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást, nem szállítunk dízelt, nem járulunk hozzá az Ukrajnának nyújtandó hadikölcsönhöz és nem szavazzuk meg az újabb szankciós csomagot. 

António Costa, az Európai Tanács elnöke levelet kapott Orbán Viktortól, amiben azt írja a kormányfő, hogy a tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság vezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarországra. Ehhez csupán Ukrajna politikai döntésére van szükség.

Amint Ön is tudja, az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja vagyok. Teljes mértékben megértem az Ön aggodalmait. Ugyanakkor Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energiaválsághelyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges. Nem áll módomban semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg vissza nem térnek a normalitáshoz.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

