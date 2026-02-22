Rendkívüli

Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

ukránzsarolásSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Nem lehet zsarolni Magyarországot

Az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába – közölte közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hangsúlyozta: Magyarországot nem lehet zsarolni, a kérdésben Budapesten és Brüsszelben is napirendre kerül az energiabiztonság ügye.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 10:44
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Facebook
„Az ukránok politikai zsarolás miatt nem indítják újra az olajszállítást Magyarországra. Velünk azonban nem lehet szórakozni, minket nem lehet zsarolni. Ma Energiabiztonsági Tanács Budapesten, holnap Külügyek Tanácsa Brüsszelben” – írja közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Az ukrán közvélemény Volodimir Zelenszkij elnök mellett álló része egyre durvábban fenyegeti a magyar miniszterelnököt. Ukrajna zsarolása hazánk ellen egyértelműen beavatkozás a választásokba, hiszen az ukránok Magyar Pétert és a Tisza Pártot szeretnék kormányon látni.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)

