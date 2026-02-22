„Az ukránok politikai zsarolás miatt nem indítják újra az olajszállítást Magyarországra. Velünk azonban nem lehet szórakozni, minket nem lehet zsarolni. Ma Energiabiztonsági Tanács Budapesten, holnap Külügyek Tanácsa Brüsszelben” – írja közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Nem lehet zsarolni Magyarországot
Az ukrán fél politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába – közölte közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hangsúlyozta: Magyarországot nem lehet zsarolni, a kérdésben Budapesten és Brüsszelben is napirendre kerül az energiabiztonság ügye.
Az ukrán közvélemény Volodimir Zelenszkij elnök mellett álló része egyre durvábban fenyegeti a magyar miniszterelnököt. Ukrajna zsarolása hazánk ellen egyértelműen beavatkozás a választásokba, hiszen az ukránok Magyar Pétert és a Tisza Pártot szeretnék kormányon látni.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)
