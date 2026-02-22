Rendkívüli

Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

miniszterelnökszijjártó péterlantos csabaorbán viktor

Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

Összeült az Energiabiztonsági Tanács.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 8:55
Orbán Viktor nem kertelt, leleplezte mi az ukrán érdek
Orbán Viktor nem kertelt, leleplezte mi az ukrán érdek Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Mint írták: A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása.

 

Az ülésén részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc, a Mavir Zrt. vezérigazgatója, Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgató, Mátrai Károly, az MVM Zrt. vezérigazgatója, valamint Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.