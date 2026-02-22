Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

– Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Mint írták: A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása.

Az ülésén részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter,

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc, a Mavir Zrt. vezérigazgatója, Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgató, Mátrai Károly, az MVM Zrt. vezérigazgatója, valamint Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár.