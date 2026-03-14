Orbán Viktor: Holnap Békemenet, a legnagyobb és a legfontosabb

Holnap Békemenet – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

Az esemény úgy jellemezte a kormányfő:

A legnagyobb és a legfontosabb! Ne hagyd ki!

Ott tali! – üzente követőinek Orbán Viktor.

Mint lapunk megírta, a március 15-i nemzeti ünnepet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünneplik. Kovács Zoltán államtitkár a programmal kapcsolatban úgy fogalmazott, számos meglepetéssel készülnek, ám néhány részletet azért elárult:

a rendezvény műsorvezetője Rákay Philip lesz,

a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel vasárnap,

Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét,

a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő.

A nemzeti ünnep alkalmából beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, de Szijjártó Péter és Lázár János is felszólal.