Már javában készül Orbán Viktor beszéde a Békemenetre + videó

Miközben több nyugat-európai országban jóval magasabbak az üzemanyagárak, Magyarországon továbbra is védett ár segíti a családokat és a vállalkozásokat – emlékeztetett Orbán Viktor a Harcosok Klubjának küldött üzenetében. A miniszterelnök az ukrán olajblokád ügyéről is egyeztetett a kijevi delegációval. Délelőtt részt vett a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásán, délutántól pedig a március 15-i beszédén dolgozik.

2026. 03. 14. 18:38
Energiakörképpel kezdte a napját – számolt be Orbán Viktor a Harcosok Klubjának.

A kormányfő ismertette:

Ausztriában már 700, Németországban több mint 800, Hollandiában pedig közel 1000 forint a benzin literje, miközben Magyarországon 595 forintba kerül, a dízel ára pedig 615 forint. 

Ez jelenti a védett árat a magyar családoknak és vállalkozásoknak – hangsúlyozta.

Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy telefonon tárgyalt a Barátság kőolajvezeték állapotának felmérésére küldött kijevi delegációval. Emlékezetett: ez már az ukrán olajblokád 19. napja, és Volodimir Zelenszkij nem engedi őket az olajvezetékhez. Szerinte ez felér egy beismeréssel, mert

ha a vezeték megsérült volna, az ukránok megmutatnák a sérülést.

A kormányfő részt vett a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásán.

Fantasztikus nevek kaptak elismerést, ami egy erős országot mutat

– jelezte a miniszterelnök, és hozzátette: büszkék a díjazottakra.

Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása Sulyok Tamás
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása Sulyok Tamás
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása Sulyok Tamás Orbán Viktor Kövér László Krausz Ferenc
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása
Kossuth- és Széchenyi-díjak átadása
1/14 Felemelő képek az idei Kossuth- és Széchenyi-díjátadóról 

Orbán Viktor délután az unokáival ebédelt, majd visszatért a beszédének megírásához, amelyet március 15-én mond el a Kossuth téren. Végül a Békemenetre hívta támogatóit. Úgy fogalmazott, harcolnak az igazságért és a hazugság ellen, ezért mindenkinek ott a helye a rendezvényen, mert a hazának szüksége van rá.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu