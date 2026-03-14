Már javában készül Orbán Viktor beszéde a Békemenetre + videó

Energiakörképpel kezdte a napját – számolt be Orbán Viktor a Harcosok Klubjának.

A kormányfő ismertette:

Ausztriában már 700, Németországban több mint 800, Hollandiában pedig közel 1000 forint a benzin literje, miközben Magyarországon 595 forintba kerül, a dízel ára pedig 615 forint.

Ez jelenti a védett árat a magyar családoknak és vállalkozásoknak – hangsúlyozta.

Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy telefonon tárgyalt a Barátság kőolajvezeték állapotának felmérésére küldött kijevi delegációval. Emlékezetett: ez már az ukrán olajblokád 19. napja, és Volodimir Zelenszkij nem engedi őket az olajvezetékhez. Szerinte ez felér egy beismeréssel, mert

ha a vezeték megsérült volna, az ukránok megmutatnák a sérülést.

A kormányfő részt vett a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásán.

Fantasztikus nevek kaptak elismerést, ami egy erős országot mutat

– jelezte a miniszterelnök, és hozzátette: büszkék a díjazottakra.