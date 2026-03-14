Az Inter edzőjének példátlan piros lapja, utána jött az igazi VAR-botrány + videó

Az Inter már kiesett a BL-ből, az Atalanta pedig ugyan utolsó olasz csapatként még versenyben van az elitsorozatban, de a Bayern München elleni 6-1-es veresége után nem sok jóra számíthat a németországi visszavágó előtt. A Serie A-ban az Inter vezet, az Atalanta viszont egyelőre nem áll nemzetközi kupaindulást érő helyen.

Mhitarjan méltatlankodása kifejezi az Inter véleményét, nyilatkozni senki sem volt hajlandó Chivu piros lapja és az Atalanta elleni VAR-döntések után Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti

A két kék-fekete csapat egymás elleni meccsén a hazai pályán játszó Inter szerzett vezetést: Pio Esposito talált be a kapuba az első félidőben.

Az Inter edzője kiborult a VAR miatt

A második játékrészben növelhette volna előnyét az Inter, a hajrában viszont Krstovic góljával egyenlített az Atalanta. Cristian Chivu reklamálásért sárga lapot kapott, szerinte a montenegrói futballista szabálytalankodott Dumfriesszel szemben.

A VAR-vizsgálat után is érvényben maradt a találat, Chivu újra reklamált, így másodszor is sárga lapot kapott, kiállította a játékvezető.

Ha Chivu tudta volna, mi jön... Míg a gólnál Dumfries valóban könnyen megadta magát, néhány perccel később Frattesit egyértelműen megrúgta Scalvini, mégsem járt a VAR-vizsgálat után sem büntető.