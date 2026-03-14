Az Inter edzőjének példátlan piros lapja, utána jött az igazi VAR-botrány + videó

Az Inter már kiesett a BL-ből, az Atalanta pedig ugyan utolsó olasz csapatként még versenyben van az elitsorozatban, de a Bayern München elleni 6-1-es veresége után nem sok jóra számíthat a németországi visszavágó előtt. A Serie A-ban az Inter vezet, az Atalanta viszont egyelőre nem áll nemzetközi kupaindulást érő helyen.
A két kék-fekete csapat egymás elleni meccsén a hazai pályán játszó Inter szerzett vezetést: Pio Esposito talált be a kapuba az első félidőben.
Az Inter edzője kiborult a VAR miatt
A második játékrészben növelhette volna előnyét az Inter, a hajrában viszont Krstovic góljával egyenlített az Atalanta. Cristian Chivu reklamálásért sárga lapot kapott, szerinte a montenegrói futballista szabálytalankodott Dumfriesszel szemben.
A VAR-vizsgálat után is érvényben maradt a találat, Chivu újra reklamált, így másodszor is sárga lapot kapott, kiállította a játékvezető.
Ha Chivu tudta volna, mi jön... Míg a gólnál Dumfries valóban könnyen megadta magát, néhány perccel később Frattesit egyértelműen megrúgta Scalvini, mégsem járt a VAR-vizsgálat után sem büntető.
