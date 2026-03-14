Az Inter edzőjének példátlan piros lapja, utána jött az igazi VAR-botrány + videó

A Serie A listavezetője, az Inter hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott az Atalanta ellen. Cristian Chivu, az Inter edzője példátlan piros lapot kapott: az Atalanta gólját ellenőrző VAR-vizsgálat előtt és után is kireklamált magának egy-egy sárga lapot. A hajrában az Inter elmaradt büntető miatt bosszankodhatott, a meccs után nem is volt hajlandó senki nyilatkozni a milánói csapat tagjai közül.

2026. 03. 14. 19:33
Cristian Chivu, az Inter edzője teljesen kiborult az Atalanta elleni Serie A-meccsen, piros lapot kapott még a csapatát leginkább sújtó VAR-ítélet előtt Fotó: NurPhoto via AFP/Mairo Cinquetti
Az Inter már kiesett a BL-ből, az Atalanta pedig ugyan utolsó olasz csapatként még versenyben van az elitsorozatban, de a Bayern München elleni 6-1-es veresége után nem sok jóra számíthat a németországi visszavágó előtt. A Serie A-ban az Inter vezet, az Atalanta viszont egyelőre nem áll nemzetközi kupaindulást érő helyen.

Mhitarjan méltatlankodása kifejezi az Inter véleményét, nyilatkozni senki sem volt hajlandó Chivu piros lapja és az Atalanta elleni VAR-döntések után Fotó: Anadolu via AFP/Piero Cruciatti

A két kék-fekete csapat egymás elleni meccsén a hazai pályán játszó Inter szerzett vezetést: Pio Esposito talált be a kapuba az első félidőben.

Az Inter edzője kiborult a VAR miatt

A második játékrészben növelhette volna előnyét az Inter, a hajrában viszont Krstovic góljával egyenlített az Atalanta. Cristian Chivu reklamálásért sárga lapot kapott, szerinte a montenegrói futballista szabálytalankodott Dumfriesszel szemben.

A VAR-vizsgálat után is érvényben maradt a találat, Chivu újra reklamált, így másodszor is sárga lapot kapott, kiállította a játékvezető.

Ha Chivu tudta volna, mi jön... Míg a gólnál Dumfries valóban könnyen megadta magát, néhány perccel később Frattesit egyértelműen megrúgta Scalvini, mégsem járt a VAR-vizsgálat után sem büntető.

Az Inter múlt héten, a Milan elleni rangadón is hiába reklamált tizenegyest a hosszabbításban, de akkor nem fogták a vitatott ítéletre a vereséget.

Inter-bojkott, közelíthet a Milan

Igaz, nyilvánosan most sem, ugyanis az Inter részéről tiltakozásképpen senki sem nyilatkozott az 1-1-es döntetlen után.

Ha a Milan vasárnap nyer a Lazio ellen, öt pontra csökkenti a hátrányát a városi rivális mögött.

Serie A, 29. forduló

péntek

  • Torino–Parma 4-1

szombat

  • Inter–Atalanta 1-1
  • Napoli–Lecce 18.00
  • Udinese–Juventus 20.45

vasárnap

  • Verona–Genoa 12.45
  • Pisa–Cagliari 15.00
  • Sassuolo–Bologna 15.00
  • Como–Roma 18.00
  • Lazio–Milan 20.45

hétfő

  • Cremonese–Fiorentina 20.45

Az élmezőny állása

  1. Inter 68 pont/29 meccs
  2. Milan 60/28
  3. Napoli 56/28
  4. Como 51/28
  5. Roma 51/28
  6. Juventus 50/28

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
