Dróntámadás Pakisztán ellen: Afganisztán katonai célpontra mért csapást

A mostani volt az első alkalom a harcok februári kitörése óta, hogy Afganisztán drónokkal támadta a szomszédos Pakisztánt.

Bár a kabuli vezetés szerint az akció nyomán a pakisztáni fél emberi és anyagi veszteséget is szenvedett, a pakisztáni hadsereg sajtóirodája azt közölte, hogy a drónokat még a levegőben megsemmisítették. Az iroda mindazonáltal hozzátette, hogy a lehulló darabok négy embert, köztük két gyereket megsebesítettek.

Pakisztán provokációnak nevezte az afgán támadást és leszögezte: folytatja a szomszédos ország elleni műveleteit.

Az incidenssel kapcsolatban közleményt adott ki Aszif Ali Zardari pakisztáni államfő is, aki az X-en figyelmeztette a tálibokat, hogy a civilek lakta körzetet érő támadással vörös vonalat léptek át, és hozzátette: a kabuli vezetésnek súlyos következményekkel kell szembenéznie.