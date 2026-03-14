Dróntámadás Pakisztán ellen: Afganisztán katonai célpontra mért csapást

Az afganisztáni tálib vezetés szombaton bejelentette, hogy dróntámadást intézett a pakisztáni főváros, Iszlámábád egyik katonai létesítménye ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 19:11
Biztonsági személyzet egy pakisztáni épületnél (Fotó: AFP)
A közlemény szerint az akciót péntek éjjel, a Válasz az elnyomásra (Raddul Zulm) fedőnevű hadművelet keretében hajtották végre, miután a pakisztáni erők előző nap ismét több, halálos áldozatokkal is járó légicsapást intéztek több afganisztáni célpont ellen.

Afganisztán dróntámadást intézett egy pakisztáni katonai létesítmény ellen – illusztrácó (Fotó: AFP)
A mostani volt az első alkalom a harcok februári kitörése óta, hogy Afganisztán drónokkal támadta a szomszédos Pakisztánt.

Bár a kabuli vezetés szerint az akció nyomán a pakisztáni fél emberi és anyagi veszteséget is szenvedett, a pakisztáni hadsereg sajtóirodája azt közölte, hogy a drónokat még a levegőben megsemmisítették. Az iroda mindazonáltal hozzátette, hogy a lehulló darabok négy embert, köztük két gyereket megsebesítettek.

Pakisztán provokációnak nevezte az afgán támadást és leszögezte: folytatja a szomszédos ország elleni műveleteit.

Az incidenssel kapcsolatban közleményt adott ki Aszif Ali Zardari pakisztáni államfő is, aki az X-en figyelmeztette a tálibokat, hogy a civilek lakta körzetet érő támadással vörös vonalat léptek át, és hozzátette: a kabuli vezetésnek súlyos következményekkel kell szembenéznie.

Zardari megismételte a hadsereg korábbi állítását, amely szerint a drónok nem értek célba.

A két ország között régóta feszült a viszony, és már tavaly fegyveres konfliktus robbant ki köztük, majd októberben tűzszüneti megállapodás született. A harcok február 26-án újultak ki, amikor Afganisztán megtorló csapásokat mért pakisztáni létesítményekre, válaszul Pakisztánnak az Afganisztán területén tevékenykedő fegyveresek pakisztáni célpontok elleni támadásaira.

Iszlámábád szerint a kabuli tálib vezetés évek óta nem lép fel elég határozottan az Afganisztán területén bujkáló és onnan akciókat indító terrorcsoportok ellen. Az Afganisztánt irányító tálib vezetés tagadja ezt, és azt hangoztatja, hogy továbbra sem engedélyezi pakisztáni célpontok afgán területről történő támadását.

