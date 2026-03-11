Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Pakisztán jelenleg egy háromlábú széken egyensúlyoz”

Robert C. Castel
2026. 03. 11. 14:36
Robert C. Castel, Facebook: „Pakisztán jelenleg egy háromlábú széken egyensúlyoz: szüksége van a szaúdi pénzre, az iráni békére és a kínai befektetésekre (Gwadar). Mindez az Afganisztánnal folytatott alacsony intenzitású, de végtelenített háború és az Indiával való permanens szembenállás közepette. Ahogy a regionális eszkaláció fokozódik, Iszlámábád mozgástere centiméterekre szűkül. A kérdés már nem az, hogy Pakisztán kinek az oldalára áll, hanem az, hogy képes-e megakadályozni, hogy a kötelezettségvállalási csapda berántsa egy olyan háborúba, amit gazdaságilag nem bírna ki.”

