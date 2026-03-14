Menczer Tamás: A magyar szabadság sem zsarolással, sem fenyegetéssel nem vehető el + videó

A szabadsághoz béke kell, mert ha nincs béke, az ember nem szabad – mondta Menczer Tamás március 15-i ünnepi beszédében, melyről videót osztott meg közösségi oldalán.

A képviselő úgy fogalmazott, olyan emberekre van szükség, akik a veszélyek korában is képesek megvédeni az országot, akiknek valóban Magyarország az első, és akik hideg fejjel, de forró szívvel hozzák meg döntéseiket.

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy

a magyar szabadság sem zsarolással, sem fenyegetéssel nem vehető el.

A politikus azt mondta, aki szereti a hazáját és képes az összefogásra, az mindig győz.

Hozzátette, hogy

most is győzni fognak.

Dicsőség a hősöknek! – jelentette ki a képviselő.