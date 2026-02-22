Ukrajna irányából egyre durvább fenyegetések érkeznek

Ismét felbukkant Kirilo Szazonov, befolyásos ukrán katona és politológus, aki nemrég kijelentette: rövid pórázra kell fogni Orbán Viktort azáltal, hogy Magyarországot elvágják a számára fontos erőforrásoktól, így az orosz gáz- és olajszállítmányoktól – írja az Ellenpont friss cikkében. Ukrajna zsarolása nyomán Orbán Viktor miniszterelnök egyre durvább fenyegetéseket kap, ami csak azt bizonyítja, hogy az ukrán kormány valóban beavatkozik a magyar választásokba és Magyar Pétert akarja hatalomra segíteni.

Ukrajna beavatkozik a magyar választásba, Zelenszkij emberei pedig a magyar miniszterelnököt fenyegetik

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

„Az Európai Uniónak abba kellene hagynia az Orbánnal való alkudozást, és egyszerűen be kellene fagyasztania minden Magyarországnak szánt finanszírozást egy évre. Ez azonnal jobb belátásra bírná a magyar vezetést” – vélekedett nemrég Szazonov. Az ukrán katona azonban nincs egyedül ezen kijelentéseivel.

A Zelenszkij párti újságíró, Natalija Bocsan műsorában, feltűnt Oleh Szaakjan politológus is, akivel a Barátság kőolajvezeték ügyéről is szót ejtettek.

Szaakjan arról beszélt, hogy Ukrajnának lehetősége van arra, hogy ne engedje át az orosz olajat a területén. Véleménye szerint pedig mind a szlovák miniszterelnököt, Robert Ficot, mind pedig Orbán Viktor uniós segítséggel kellene megfojtani. „Ukrajnának diplomáciai öleléssel kellene szorongatnia Orbánt és Ficot az EU segítségével, amíg politikai értelemben meg nem fulladnak” – fogalmazott a politológus.

A Volodimir Zelenszkij döntése mellett kiálló ukrán közvélemény jól láthatóan tehát már az Európai Unió segítségével akarja ellehetetleníteni hazánkat és Szlovákiát is.

Nem ez az első fenyegetés Ukrajnából

Nemrég lapunk is beszámolt arról, hogy invázióval fenyegette meg Magyarországot4 a C14 nevű ukrán neonáci szervezet vezetője. Nem akárkiről van szó, Jevhen Karasz őrnagyi rangban szolgál, és Volodimir Zelenszkij személyesen tüntette ki. Karasz a miniszterelnököt sunyinak titulálta, majd közölte, hogy „most a 128-as dandár 2 perc alatt odaérhetne”.

Később aztán a publicitás hatására Karasz közösségi oldalán szólalt meg, azonban bejegyzésében világossá tette, hogy nem nyelvbotlásról volt szó az invázióval való fenyegetés kapcsán.

A magyar féreg fenyegetést látott barátunk, Karasz őrnagy szavaiban, aki csupán annyit állapított meg, hogy a mi kedvenc 128-as hucul dandárunk nem napok, hanem órák alatt szétkapná Magyarországot. Hát ez tény, hol van itt a fenyegetés?

– írta az őrnagy.