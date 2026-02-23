Kapitány IstváninflációTisza PártBarátság kőolajvezeték

Magát buktatta le Kapitány István: a kormányt próbálta támadni, közben kiderült, fogalma sincs a magyar gazdaságról

A Tisza Párt gazdasági vezetőjének számító Kapitány István a múlt héten több alkalommal is keményen kritizálta a kormányt. Ellenzéki politikai szereplőként ez még nem is lenne sem különösebben meglepő, sem problémás, az viszont már komoly gond, hogy mindezt megfelelő háttérismeretek nélkül tette. A kormányzatot támadó posztjaiból kiderült, hogy jóformán fogalma sincs a magyar gazdaságról, az pedig egyenesen abszurd, hogy éppen ő kérte számon a kormányon az inflációt, miközben annak a Shellnek a vezetője és részvényese volt, amely óriási hasznot húzott az orosz–ukrán háború gazdaságra gyakorolt hatásaiból, legyen szó a háborús inflációról vagy épp az energiaválságról.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 18:04
Fotó: Mónus Márton Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hatalmas lendülettel érkezett a magyar politikába Kapitány István. A Shell globális olajipari multinál 37 évet lehúzó szakember, aki saját magát szerényen csak magyar Jockey Ewingnak nevezi, január óta a Tisza Párt gazdasági és energetikai területekért felelős vezetője, így lehetséges gazdasági miniszterként is emlegetik. Ebben a minőségében fejti ki rendszeresen a véleményét a közösségi médiában. A múlt héten is több posztban kritizálta a kormányt, ám egyikben sem bizonyította alkalmasságát – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Kapitány István
Kapitány István a Shell vezetőjeként és részvényeseként szépen keresett az orosz–ukrán háborún és az energiaválságon. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A legellentmondásosabb eszmefuttatása a Barátság kőolajvezeték újraindításának ukrán blokkolásához kötődik. Ahogy arról a Magyar Nemzet is többször beszámolt, a vezetéken január 27. óta nem érkezik egy csepp olaj sem, miután orosz támadás ért egy tárolóegységet, erre hivatkozva pedig az ukránok nem hajlandók a szállítást újraindítani. Válaszul a magyar kormány bejelentette, hogy leállítja Ukrajna felé a dízelexportot, illetve blokkolja a 90 milliárd eurós hitel folyósítását. 

Ekkor jelent meg Kapitány kacifántos gondolatmenete a közösségi médiában, amelyben a diverzifikáció hiányát kérte számon a kabineten. Persze a Facebook-kommunikációra jellemző módon alaposan megkerülte, nehogy le kelljen írnia, hogy a Tisza álláspontja szerint nincs szükség orosz olajra, de az üzenete egyértelmű volt.

Orbán Viktor miniszterelnök egyből lecsapta a magas labdát. A Béketanács csütörtöki ülése után tartott sajtótájékoztatót Washingtonban, ahol azt mondta, hogy ő híve a vérfrissítésnek a politikában, de ha az újak érkezésével az intellektuális szint csökken, az senkinek sem használ. A politikában igenis szükség van egy ismeretanyagra, aminek, úgy tűnik, híján van a Tisza gazdasági vezetője.

Az egyet a kettőtől nem olyan nehéz megkülönböztetni, egy nemzetközi cégtől pedig végképp elvárható. Láthatólag Kapitány úr úgy tudja, hogy egy jön

– szúrt oda a kormányfő, aki hozzátette, ezzel szemben a valóság az, hogy két vezeték fut Magyarországra: a Barátság, ami a fővezetéket jelenti, és az Adria, ami egy kiegészítő vezeték, és a horvátoktól jön. Márpedig nem kell különösebb matematikai ismeret ahhoz a megállapításhoz, hogy a jelenlegi két vezetékhez képest az egy kevesebb, amiben Kapitány is vélhetően gondolkodik, amit nagyon nehéz diverzifikációnak nevezni.

A Shell-alelnök mentségére legyen mondva, ő legalább megszólalt a kérdésben, nem úgy, mint Magyar Péter. A Tisza elnöke feltűnően hallgat a magyar nemzetgazdaság számára rendkívül fontos ügyben, ezzel akaratlanul is ráerősít arra a kormánypárti állításra, miszerint a müncheni biztonságpolitikai konferencián valamilyen háttéralkut kötött a párt vezetése az orosz energiahordozókról való leválásról.

Kapitány a hét végén továbbment: egy hosszú bejegyzésben rótta fel a kormánynak az alacsony növekedést, az alacsony béreket és a magas inflációt. Az exmenedzser azonban nem bontotta ki az igazság minden részletét. A GDP-növekedésünk tavaly valóban halvány volt, mindössze 0,3–0,4 százalékos. Ezzel szemben:

  • Lengyelországban 3,6 százalék,
  • Csehországban 2,4 százalék,
  • Szlovákiában 0,8 százalék,
  • Romániában 0,6 százalék

volt. Az is kétségtelen, hogy 2022-es bázison sem túl acélos a magyar teljesítmény. Erről a HVG írt egy féligazságot tartalmazó cikket, amelyben azt állította, hogy ma kisebb a magyar GDP, mint a 2022-es választás idején, a valóságban nem így van, erről írt Suppan Gergely, az ország egyik legelismertebb közgazdásza, aki jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a Világgazdaságban egy véleménycikket.

Azonban ha megnézzük ezeket a számokat, egyiknél sem olyan egetverő a különbség, amit ne lehetne akár egy-két év alatt ledolgozni. Ráadásul még mindig jobb helyzetben van Magyarország 2010 előtthöz képest, amikor volt olyan év, 2007-ben, amikor 10 százalékot vert a magyar gazdaságra a szlovák és 7-et a lengyel.

Ugyanakkor tény, hogy a magyar gazdaság szenved a gyenge külső konjunktúrától, ami nem csoda egy 80 százalékban exportnak kitett gazdaság esetében. Azt sem szabad letagadni, hogy van egy specifikus magyar probléma is: Magyarországra a német prémiumgyártók, mint a Mercedes és az Audi, települtek az elmúlt évtizedekben. Ezeket sokáig válságállónak hitte mindenki, az elmúlt években azonban megszenvedik a technológiai átállást és a kínaiak előretörését. 
Ami viszont a jövő szempontjából pozitív, hogy annyi kapacitás épült ki az elmúlt évek jelentős működőtőke-beáramlásának köszönhetően a magyar gazdaságban, hogy a növekedés feltételei megvannak, így a külső kereslet erősödésével pillanatok alatt visszatérhetünk a 3–4 százalékos növekedéshez.

Azonban van egy fontos tényező, amiről Kapitány István is megfeledkezik: a régiós országok rohamosan adósodnak el. Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában is már 60 százaléknál billeg a GDP-arányos adósságráta, a növekedés tehát részben hitelből valósult meg ezekben az országokban.

Mindez nem a véletlen műve: a lengyel és a román költségvetési hiány évek óta magasabb a magyarnál, a szlovák és az osztrák kvázi egy szinten van, a kivételt csak a csehek jelentik. Bár nálunk tavaly az adósságráta 75 százalék volt, ami magasabb az egy évvel ezelőtti szintnél, még mindig alatta van a Covid évében látott rátának. Ezt egyébként nem sok ország mondhatja el magáról.

Ezeket azért fontos elmondani, mert az európai gazdaságpolitika most már évek óta a növekedés, az államadósság és az életszínvonal hármasában próbál egyensúlyozni. Vannak olyan országok, ahol a hiány elengedésén keresztül sikerült a gazdasági növekedést megtolni, lásd Lengyelország vagy Románia, de ennek árát előbb-utóbb meg fogja fizetni a lakosság, Romániában ez éppen most történik. Ezzel szemben Németország, illetve Csehország áll, ahol drasztikus életszínvonal-romlás következett be korábban a szigorú fiskális politika következtében.

A Tisza gazdasági vezetője az alacsony béreket is felrótta. Persze minden relatív, és kétségtelen, hogy van hova fejlődniük a magyar béreknek, azonban minden kutatás azt mutatja, hogy a fizetések évről évre nőnek Magyarországon, ráadásul nemcsak nominálisan, hanem reálértéken is. Az elmúlt 16 évben kétszer csökkent az életszínvonal hazánkban: 2012-ben és 2023-ban. De  már 2024-ben több mint 9 százalékkal, 2025-ben pedig körülbelül 4,5 százalékkal nőttek a bérek. Ha 1990-et vesszük bázisul, azóta 220 százalékkal érnek többet az átlagfizetések. Erre lehet azt mondani, hogy nem sok, de 2010-ben, húsz évvel a rendszerváltás után még 120 százalék volt ez az arány.

Végezetül: ha van valami, amiben nincs joga számonkérni a kormányt Kapitány Istvánnak, az az infláció. A hazai brutális infláció egy kínálati sokk és a megemelkedett energiaárak következménye volt, amelynek a másik oldalán olyan cégek voltak a nyertesei, mint a Kapitányt foglalkoztató Shell. Érdemes visszaemlékezni arra, hogy az orosz–ukrán háború és az arra adott uniós szankciók nyomán brutális energiaár-robbanás történt: 

az európai piacon mérvadó Brent olaj ára 2022 májusában 114 dollárig, a gáz ára pedig augusztusban 350 euróig emelkedett. 

A háború után az unió lemondott az orosz energiahordozókról, amivel kínálati sokkot okozott az energiapiacokon. Hogy ebből sokáig semmit nem éreztek a magyarok, az csak a benzinárstopnak és a rezsicsökkentésnek köszönhető. Ennek ellenére az infláció Magyarországon 20 százalék fölé emelkedett, miközben a Shell profitja elszállt. Az olajipari multi több tíz milliárd dollárt keresett a szankciókon. Kapitány István pedig a Shell részvényeseként ennek végig a haszonélvezője volt – ahogy azt mi is megírtuk.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektársadalom

Lassan – remélem – mindenhol fellázadnak a bíróságok ellen!

Bayer Zsolt avatarja

A liberális demokrácia egyik alapvetése a hatalmi ágak szigorú elválasztása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.