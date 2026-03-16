Energia: míg Brüsszel az egyeztetésekkel van elfoglalva, a magyar kormány cselekszik

Miközben a globális energiapiac elsősorban az iráni háború hatásai miatt szenved, és egyre több országban merül fel az állami beavatkozás kérdése és annak lehetőségei, ha lassan is, de az EU is mozdulni látszik. A Reuters cikke szerint várható, hogy az Európai Bizottság rendkívüli intézkedéseket dolgoz ki a fogyasztók védelmére az emelkedő energiaszámlákkal szemben. Az uniós tisztviselők szerint a tervezett lépések között szerepel az iparágak állami támogatásának vizsgálata, egyes adófajták csökkentése, valamint az EU szén-dioxid-piacának közelgő felülvizsgálatán keresztül a szén-dioxid-kvóták kínálatának bővítése – ez utóbbi azt eredményezheti, hogy ideiglenesen nagyobb szennyezéssel járó, de olcsóbb energia is használhatóvá válhat a költségek féken tartása érdekében, valamint a kvóták kiterjesztése mérsékelheti a gázárakat is, az áram ára ugyanis a gázéval mozog együtt. A Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen korábban jelezte: Brüsszel a gázárak felső határának bevezetését is mérlegeli – a lehetséges EU-s gázársapkáról az Origón jelent meg összeállítás a napokban.

Drasztikusan emelkednek az energiaköltségek, az EU-nak is muszáj most már mozdulnia (illusztráció). Fotó: Kallus György

Komoly energiakitettsége van Európának

Az uniós energiaügyi miniszterek hétfőn zárt ajtók mögött tárgyalnak a lehetséges intézkedésekről, amelyek enyhíthetik a főként Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult áremelkedéseket. A szoros lezárása felborította nemcsak az olaj, hanem az EU-s ellátásban kulcsfontosságú, a közel-keleti régióból származó cseppfolyósított földgáz (LNG) kereskedelmét is.

Európa az importált olajra és gázra támaszkodik, ezért különösen kitett a globális ármozgásoknak, és gyors megoldásokra egyelőre nem számítanak.

„Strukturális okai vannak annak, hogy Európában magasak az energiaárak” – mondta Joanna Pandera, a lengyel Forum Energii agytröszt elnöke. Hozzátette: az egyes országok eltérő energiamixe és adórendszere miatt az árak jelentősen különböznek az EU-n belül. „Nagyon nehéz olyan megoldást találni, amely mindenki számára megfelelő” – fűzte hozzá, utalva azokra a korábbi értesülésekre, miszerint a lehetséges megoldásokban egyelőre nem várható teljes egység a kormányok között.