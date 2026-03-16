Energia: míg Brüsszel az egyeztetésekkel van elfoglalva, a magyar kormány cselekszik

Az energiaárak globális emelkedése miatt – a folyamatnak erős löketet biztosít az Irán körüli bizonytalanság – a lakosság és a vállalkozások terhei, energiaköltségeik is növekedek. Ez végül válaszra késztetheti az általában lassú és ódzkodó brüsszeli bürokráciát is: az Európai Unió országainak energiaügyi miniszterei hétfőn ülnek össze, hogy megvizsgálják az energiaköltségek csökkentésének lehetőségeit. Eközben az uniós tisztviselők sürgősségi terveket készítenek elő annak érdekében, hogy mérsékeljék az iráni háború által kiváltott, meredeken emelkedő olaj- és gázárak hatását.

2026. 03. 16. 9:13
Miközben a globális energiapiac elsősorban az iráni háború hatásai miatt szenved, és egyre több országban merül fel az állami beavatkozás kérdése és annak lehetőségei, ha lassan is, de az EU is mozdulni látszik. A Reuters cikke szerint várható, hogy az Európai Bizottság rendkívüli intézkedéseket dolgoz ki a fogyasztók védelmére az emelkedő energiaszámlákkal szemben. Az uniós tisztviselők szerint a tervezett lépések között szerepel az iparágak állami támogatásának vizsgálata, egyes adófajták csökkentése, valamint az EU szén-dioxid-piacának közelgő felülvizsgálatán keresztül a szén-dioxid-kvóták kínálatának bővítése ez utóbbi azt eredményezheti, hogy ideiglenesen nagyobb szennyezéssel járó, de olcsóbb energia is használhatóvá válhat a költségek féken tartása érdekében, valamint a kvóták kiterjesztése mérsékelheti a gázárakat is, az áram ára ugyanis a gázéval mozog együtt. A Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen korábban jelezte: Brüsszel a gázárak felső határának bevezetését is mérlegeli a lehetséges EU-s gázársapkáról az Origón jelent meg összeállítás a napokban.

Komoly energiakitettsége van Európának

Az uniós energiaügyi miniszterek hétfőn zárt ajtók mögött tárgyalnak a lehetséges intézkedésekről, amelyek enyhíthetik a főként Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult áremelkedéseket. A szoros lezárása felborította nemcsak az olaj, hanem az EU-s ellátásban kulcsfontosságú, a közel-keleti régióból származó cseppfolyósított földgáz (LNG) kereskedelmét is.

Európa az importált olajra és gázra támaszkodik, ezért különösen kitett a globális ármozgásoknak, és gyors megoldásokra egyelőre nem számítanak.

„Strukturális okai vannak annak, hogy Európában magasak az energiaárak” – mondta Joanna Pandera, a lengyel Forum Energii agytröszt elnöke. Hozzátette: az egyes országok eltérő energiamixe és adórendszere miatt az árak jelentősen különböznek az EU-n belül. „Nagyon nehéz olyan megoldást találni, amely mindenki számára megfelelő” – fűzte hozzá, utalva azokra a korábbi értesülésekre, miszerint a lehetséges megoldásokban egyelőre nem várható teljes egység a kormányok között. 

Nyomás alatt a nemzeti kormányok

Az európai irányadó gázárak több mint 50 százalékkal emelkedtek azóta, hogy kitört az iráni háború. Egyes kormányok – köztük Olaszország – átfogó uniós beavatkozást szeretnének, például az EU szén-dioxid-piacának felfüggesztését, hogy csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátó gázerőművek hatását az áramárakra.

Más kormányok arra számítanak, hogy Brüsszel inkább a nemzeti adócsökkentésekre vagy belföldi támogatásokra helyezi majd a hangsúlyt, „visszapasszolva a labdát a tagállamoknak a nagyobb intézkedések tekintetében” – mondta egy uniós diplomata. 

Azonban a nemzeti támogatásokra támaszkodás növelheti a különbségeket a gazdagabb és a szegényebb EU-tagállamok között.

„Nem mindenki engedheti meg magának az állami támogatásokat – ez a probléma. Azoknak könnyű, akiknek mély a zsebük” – fogalmazott egy másik, a kérdésre rálátó magas rangú uniós diplomata.

A Bruegel agytröszt adatai szerint az EU-kormányok a 2022-es energiaválság idején

  • több mint 500 milliárd eurót költöttek különböző támogatási intézkedésekre, 
  • amelyből 158 milliárd eurót Európa legnagyobb gazdasága, Németország bocsátott rendelkezésre.

Ursula von der Leyen a héten rövidített listát küld az uniós vezetőknek a lehetséges sürgősségi lépésekről, még a csütörtöki csúcstalálkozójuk előtt. Hosszabb távon Brüsszel szerint a helyben termelt tiszta energia – a megújuló források és az atomenergia – gyorsított bővítése vethet véget Európa kiszolgáltatottságának az ingadozó fosszilisenergia-importtal szemben.

Míg Brüsszel egyeztet, a magyar kormány cselekszik

Az elszálló energiaárak és -költségek miatt a helyzet azonnali beavatkozást követel, ám míg Brüsszel ebben a kérdésben is lassan mozdul – még csak a miniszteri egyeztetések következnek úgy, hogy tudhatóan nincs konszenzus a lehetséges megoldásokban –, addig a magyar kormány időben meghozott, konkrét és hatályba is lépett döntésekkel védi a magyarok az energiaköltségek emelkedésének hatásaitól.

Januárban a nagy hideg miatt megemelkedett energiafogyasztás miatt a rezsistop intézményével hozott pénzügyi segítségnyújtásról döntést a magyar kormány, a március eleji adatok szerint mintegy 250 ezren igényelték online eddig a segítséget. 

Az iráni háború kitörése után pedig az EU-ban elsőként vezetett be védett üzemanyagárakat, összefüggésben az Ukrajna részéről a Barátság kőolajvezetéken fenntartott olajblokáddal is. 

Az intézkedésnek köszönhetően a magyar autósok védettek az olajárak hektikus ingadozásának hatásaitól, az intézkedést a társadalom túlnyomó többsége támogatja.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Az iskolabezárások ára

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

