Fontos határidő közeleg: eddig igényelheti szja-tervezét

Hétfő éjfélig még kérhetik az szja-bevallás tervezetének postázását azok, akiknek nincs elektronikus elérhetősége. Akinek van Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztrációja, online már elérheti tervezetét az eSZJA-oldalon – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

2026. 03. 16. 9:29
Aki nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, március 16-ig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon kérheti tervezetének postázását. A legegyszerűbb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, SZJA-szóköz-adóazonosítójel-szóköz-ééééhhhnnn formában – emlékeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Érdemes az online utat választani az szja-bevallásnál

Az elkészült tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tértivevényesen, április 30-ig küldi el postán az igénylőknek, ám megjegyezték, hogy a postázás helyett érdemes az online utat választani. Amint megtörténik az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra a regisztráció, azonnal elérhetővé válik a NAV szja-bevallás kiajánlási szolgáltatása.

A bevallási tervezet a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a dokumentum adataival, az – néhány kattintással – jóvá is tudja hagyni – közölte a NAV.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

