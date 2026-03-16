Fontos határidő közeleg: eddig igényelheti szja-tervezét

Aki nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, március 16-ig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon kérheti tervezetének postázását. A legegyszerűbb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, SZJA-szóköz-adóazonosítójel-szóköz-ééééhhhnnn formában – emlékeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Még kérhető az szja-bevallási tervezetek postázása. Fotó: MW

Érdemes az online utat választani az szja-bevallásnál

Az elkészült tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tértivevényesen, április 30-ig küldi el postán az igénylőknek, ám megjegyezték, hogy a postázás helyett érdemes az online utat választani. Amint megtörténik az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra a regisztráció, azonnal elérhetővé válik a NAV szja-bevallás kiajánlási szolgáltatása.

A bevallási tervezet a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a dokumentum adataival, az – néhány kattintással – jóvá is tudja hagyni – közölte a NAV.