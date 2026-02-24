Szijjártó PéterWashingtonEgyesült Államok

Szijjártó Péter: Az Egyesült Államok érdekelt Magyarország biztonságos energiaellátásában

Doug Burgum amerikai belügyminiszterrel és Chris Wright energiaügyi miniszterrel egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 21:59
Szijjártó Péter Fotó: KKM Forrás: MTI/KKM
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a tárgyalásait követően arról számolt be, hogy teljesen új időszak, egy aranykor kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban, amit az energiaügyi miniszterrel és a belügyminiszterrel folytatott találkozó is visszaigazolt.

Aranykor kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban – fogalmazott Szijjártó Péter
Aranykor kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban – fogalmazott Szijjártó Péter. Fotó: MTI

– Az Egyesült Államok különösen érdekelt Magyarország sikerében az energetika terén, hiszen új időszak nyílt meg azzal, hogy a nukleáris területen együtt dolgozunk – mondta. 

Magyarország érdekelt abban, hogy a nukleáris kapacitásait bővítse, az amerikaiak pedig érdekeltek abban, hogy ebben a fejlesztésben részt vegyenek

– tette hozzá.

Szijjártó Péter üdvözölte azt is, hogy Magyarország földgázellátásában az amerikai vállalatok is szerepet játszanak. – Itt Amerikában tökéletesen értik azt, hogy egy ország energiaellátása az földrajzi kérdés, és értik azt is, hogy ha egy ország több forrásból, több útvonalon szeretne vásárolni energiahordozókat – emelte ki. – Magyarország energiaellátásának biztonsága tekintetében tehát az amerikaiakra számíthatunk, ellentétben az európaiakkal, ők nem ideológiai alapon közelítik meg ezt a kérdést, hanem nagyon is praktikus alapon, és ez jó nekünk, mert mi ugyanezt tesszük – összegzett.

