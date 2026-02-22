Vasárnap olyan történhet a Liverpoollal, amit a szurkolók már fél éve hiába várnak

A Liverpool múlt szombaton az FA-kupában meggyőző játékkal, 3-0-val ejtette ki a Brightont, ezzel bejutott a legjobb 16 közé, ahol majd a Wolves lesz az ellenfél – ezen a mérkőzésen Kerkez Milos gólpasszt jegyzett, Szoboszlai Dominik gólt lőtt. A Vörösöknél ritka pillanat, hogy egy teljes hetet készülhetnek a következő meccsig, s miután a Bajnokok Ligájában az első nyolcban végeztek, így a héten a fókusz a Nottingham Forest elleni Premier League-mérkőzésen lehetett.

Szoboszlai Dominik az angol sajtó középpontjában volt a Liverpool mérkőzése előtt. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Szoboszlai Dominik Angliában a címlapon

Attól még, hogy nem volt mérkőzése a Liverpoolnak, a hírek középpontjában Szoboszlai így is bekerült, s ezúttal nem csak a magyar sajtóban. Sokatmondó, hogy Angliában előbb a The Athletic , majd a The Times szakírója is hosszú cikket közölt a 25 éves magyarról, aki élete legjobb idényét futja – minden sorozatot figyelembe véve tíz gól és hét gólpassz a mérlege idáig. Az időzítés okán sokat nem kell gondolkozni: Szoboszlainak 2028-ig van szerződése a Poollal, a felek továbbra sem egyeztek meg az új szerződésről, a Liverpool-szurkolók pedig aggódnak, hogy Szoboszlai gyerekkori kedvenc klubja, a Real Madrid lecsap rá. Az álló vizet Marco Rossi nyilatkozata kavarta fel leginkább, aki a Reallal kapcsolatos pletykákat erősítette fel, mindennek sem az angol klubnál, sem a játékos menedzsmentjénél nem örültek. Végül már Esterházy Mátyás, Szoboszlai ügynöke is megszólalt az ügyben.