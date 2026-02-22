Vasárnap olyan történhet a Liverpoollal, amit a szurkolók már fél éve hiába várnak

Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

A Liverpool vasárnap a 17. helyezett Nottingham Forest otthonában lép pályára a labdarúgó Premier League 27. fordulójában. A PL-címvédővel legutóbb szeptember elején történt meg, hogy sorozatban két mérkőzésen ne kapjon gólt, a 15 órakor kezdődő meccsen Arne Slot csapatának ez is a célja lehet. Szoboszlai Dominik könnyen lehet, hogy ismét a középpályán kap lehetőséget, amelynek előnyeit nemcsak a magyar játékos, hanem a Liverpool is élvezheti. A két csapat legutóbbi mérkőzésén a Forest nyert 3-0-ra az Anfielden.

2026. 02. 22. 5:50
A Liverpool védekezésének két oszlopos tagja, Alisson és Virgil van Dijk Fotó: NurPhoto/MI NEWS
A Liverpool múlt szombaton az FA-kupában meggyőző játékkal, 3-0-val ejtette ki a Brightont, ezzel bejutott a legjobb 16 közé, ahol majd a Wolves lesz az ellenfél – ezen a mérkőzésen Kerkez Milos gólpasszt jegyzett, Szoboszlai Dominik gólt lőtt. A Vörösöknél ritka pillanat, hogy egy teljes hetet készülhetnek a következő meccsig, s miután a Bajnokok Ligájában az első nyolcban végeztek, így a héten a fókusz a Nottingham Forest elleni Premier League-mérkőzésen lehetett.  

Szoboszlai Dominik az angol sajtó középpontjában volt a Liverpool mérkőzése előtt
Szoboszlai Dominik az angol sajtó középpontjában volt a Liverpool mérkőzése előtt. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Szoboszlai Dominik Angliában a címlapon

Attól még, hogy nem volt mérkőzése a Liverpoolnak, a hírek középpontjában Szoboszlai így is bekerült, s ezúttal nem csak a magyar sajtóban. Sokatmondó, hogy Angliában előbb a The Athletic , majd a The Times szakírója is hosszú cikket közölt a 25 éves magyarról, aki élete legjobb idényét futja – minden sorozatot figyelembe véve tíz gól és hét gólpassz a mérlege idáig. Az időzítés okán sokat nem kell gondolkozni: Szoboszlainak 2028-ig van szerződése a Poollal, a felek továbbra sem egyeztek meg az új szerződésről, a Liverpool-szurkolók pedig aggódnak, hogy Szoboszlai gyerekkori kedvenc klubja, a Real Madrid lecsap rá. Az álló vizet Marco Rossi nyilatkozata kavarta fel leginkább, aki a Reallal kapcsolatos pletykákat erősítette fel, mindennek sem az angol klubnál, sem a játékos menedzsmentjénél nem örültek. Végül már Esterházy Mátyás, Szoboszlai ügynöke is megszólalt az ügyben. 

Nottingham Forest–Liverpool: teljesen más célok a két klubnál

No de a vasárnapi meccsről. A Liverpool ahhoz a Nottingham Foresthez utazik, amely ősszel még 3-0-ra nyert az Anfielden. Ezen a meccsen még az a Sean Dyche ült a kispadon, akit február elején az Európa-ligában szereplő együttes menesztett. Az új edző, az idényt még a Wolvesnál kezdő, de az első tíz bajnokijából egyet sem megnyerő Vítor Pereira első mérkőzésére készül a Forest kispadján – aki már a negyedik tréner a mostani idényben a csapat élén. Míg a Liverpool a BL-indulásért küzd (a negyedik hely három pontra van), addig a Forest igyekszik bennmaradni. A januárban a Fradit 4-0-ra legyőző csapat mindössze a 17., és a már kieső helyen álló West Hamet csupán két ponttal előzi meg.

Fél éve nem volt már erre példa a Liverpoolnál

A Liverpool idei ingadozó formáját jól mutatja az a statisztika is, hogy a csapatnak habár nyolc clean sheetje volt (azaz nem kapott gólt a meccsen),

de legutóbb a harmadik és a negyedik fordulóban történt meg, hogy zsinórban két találkozón ne találjanak be az ellenfelek – akkor előbb az Arsenalt győzték le 1-0-ra Szoboszlai szabadrúgásával, majd a Burnley ellen hasonló arányban nyertek. 

A Liverpool a legutóbbi bajnokiján 1-0-ra nyert a Sunderland otthonában, így hát újra itt az esély, hogy egymás után két meccsen ne találjanak be Alisson kapujába. A Vörösök idei hullámvölgyéről sokat elmond, hogy a Forest elleni siker lenne a második győzelem vendégként szeptember eleje óta – a másik pedig ugye a Sunderland ellen volt.

Arne Slot a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elmúlt két meccsen a kispadról beálló Joe Gomez már kezdőként is bevethető, így akár Szoboszlai Dominik újra a középpályán játszhat. A túloldalt Kerkez Milos kezdetésére is megvan minden esély, főleg, hogy a Brighton ellen talán eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta Liverpool-mezben.

Premier League, 27. forduló:

Szombaton játszották:

  • Aston Villa–Leeds United 1-1 (0-1)
  • Brentford–Brighton 0-2 (0-2)
  • Chelsea–Burnley 1-1 (1-0)
  • West Ham United–Bournemouth 0-0
  • Manchester City–Newcastle United 2-1 (2-1)

Vasárnap játsszák:

  • Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 15.00
  • Nottingham Forest–Liverpool 15.00 (tv: Match 4)
  • Sunderland–Fulham 15.00 (tv: Spíler 1)
  • Tottenham Hotspur–Arsenal 17.30 (tv: Spíler 1)

Hétfőn játsszák:

  • Everton–Manchester United 21.00 (tv: Match 4)

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése:

