LiverpoolFA-kupaBrightonKerkez MilosSzoboszlai DominikLiverpool FC

Szoboszlai gólpasszát még elvették a Liverpool kupameccsén, Kerkezét már nem + videó

A Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésen a hazaiak a 36. percben már elkezdtek örülni, miután Szoboszlai Dominik bal oldali szabadrúgásába Cody Gakpo tette bele a fejét, a holland gólt szerzett, csakhogy a partjelző lest intett. Pár perccel később aztán Kerkez Milos adott gólpasszt Curtis Jonesnak, ezt már nem érvénytelenítette a játékvezető. A Liverpool 1-0-ra vezet a félidőben, kövesse velünk a mérkőzés legfontosabb történéseit.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 21:49
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésen, utóbbi szabályos gólpasszt adott az első félidőben
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésen, utóbbi szabályos gólpasszt adott az első félidőben Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire
A Liverpool-szurkolók a Sunderland elleni 1-0-s szerdai győzelemmel már tényleg azt remélték, hogy Arne Slot csapata megindul felfelé, a címvédő ráadásul az eltiltott Szoboszlai Dominik nélkül nyert Észak-Angliában. A 25 éves középpályás szombaton visszatért és természetesen egyből a kezdőcsapatba . A Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésen a tét már a legjobb 16 közé jutás volt, Slot nem is tartalékolt, ezzel is jelezvén: az állása miatt kiemelten fontos, hogy kupát nyerjen a mostani idényben a csapat. A szerdán pihenő Kerkez Milos és az elmúlt hetekben kispadra ültetett Curtis Jones is visszakerült a kezdőbe. A bombaformában futballozó Florian Wirtz sem maradhatott ki, meglepetésre a kupameccset nem kapta meg a Liverpool második számú kapusa, Giorgi Mamardasvili, ezúttal is Alisson védett.

A Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésen már Szoboszlai Dominik is gólpasszt adhatott volna, de les miatt elvették Cody Gakpo gólját
A Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésen már Szoboszlai Dominik is gólpasszt adhatott volna, de les miatt elvették Cody Gakpo gólját  Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Liverpool–Brighton: Szoboszlai szabadrúgásból kis híján gólpasszt adott

Az pedig a kezdőrúgás után kiderült, hogy Jones jobbhátvédként, míg Szoboszlai a középpályán játszott Alexis Mac Allister mellett. Az első percekben még a Liverpool kapuja előtt folyt a játék, aztán a nyolcszoros FA-kupa-győztes szépen lassan átvette a mérkőzés irányítását. A 13. percben a vezetést is kis híján megszerezte, Kerkez kapott remek labdát a bal oldalt, lövőcsele után lőtt is, csakhogy les volt – érdekesség, hogy a kupasorozat ezen szakaszában még nincs videobíró. Szoboszlai vezérletével ezúttal is kíméletlenek voltak a hazaiak letámadásai – itt jött ki igazán, mennyivel többet tud hozzá adni a csapathoz, mintha jobb-bekk lenne.

Az első félidő szép csendben csordogált,  aztán a 35. percben Szoboszlai bal oldali szabadrúgását erősen belőtte középre, amit Cody Gakpo befejelt a vendégek kapujába. Csakhogy a partjelző megint emelte a zászlaját, s mint a visszajátszáson látszott, jogosan vette el a gólt.

Kerkez Milos gólpasszát már nem vették el

A magyar balhátvéd a folytatásban előbb egy bivalyerős lövéssel jelentkezett, ezt Jason Steele kapus tolta ki. Nagyon érett a Liverpool gólja – a szabályos is. Meg is jött még a szünet előtt. 

A 42. percben Kerkez első labdaérintésből mesterien centerezett a bal szélről, erre pedig Curtis Jones érkezett, az angolnak közelről nem volt már nehéz dolga, 1-0. Ide kattintva a gólt is megtekintheti.

A sors fintora, hogy éppen az a Jones talált be, aki az elmúlt öt meccsén a kispadra volt száműzve, amiért Arne Slottal összeveszett. Jones 2024 karácsonya után volt ismét eredményes. Kerkez eddigi legjobb félidejét nyújtotta Liverpool-mezben, abszolút megérdemelte a gólpasszt, ami a második volt neki a mostani idényben.

Cikkünk frissül...

ANGOL FA-KUPA, 4. FORDULÓ

Pénteken játszották:

  • Hull City (II.)–Chelsea 0–4 
  • Wrexham (II.)–Ipswich Town (II.) 1–0

Szombat:

  • Burton (III.)–West Ham United 0-1 – hosszabbítás után
  • Burnley–Mansfield Town (III.) 1-2
  • Manchester City–Salford (IV.) 2-0
  • Norwich City (II.)–West Bromwich Albion (II.) 3-1
  • Southampton (II.)–Leicester City (II.) 2-1 – hosszabbítás után
  • Aston Villa–Newcastle United 1-3
  • Liverpool–Brighton 1-0 a félidőben

Vasárnap:

  • 13.00: Birmingham City (II.)–Leeds United (Tv: Spíler1)
  • 14.30: Grimsby Town (IV.)–Wolverhampton Wanderers
  • 15.00: Oxford United (II.)–Sunderland
  • 15.00: Stoke City (II.)–Fulham (Tv: Spíler1)
  • 17.30: Arsenal–Wigan Athletic (III.) (Tv: Spíler1)

Március 3-án játsszák:

  • Port Vale (III.)–Bristol City (II.) 

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

