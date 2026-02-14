Szoboszlai gólpasszát még elvették a Liverpool kupameccsén, Kerkezét már nem + videó

A Liverpool-szurkolók a Sunderland elleni 1-0-s szerdai győzelemmel már tényleg azt remélték, hogy Arne Slot csapata megindul felfelé, a címvédő ráadásul az eltiltott Szoboszlai Dominik nélkül nyert Észak-Angliában. A 25 éves középpályás szombaton visszatért és természetesen egyből a kezdőcsapatba . A Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésen a tét már a legjobb 16 közé jutás volt, Slot nem is tartalékolt, ezzel is jelezvén: az állása miatt kiemelten fontos, hogy kupát nyerjen a mostani idényben a csapat. A szerdán pihenő Kerkez Milos és az elmúlt hetekben kispadra ültetett Curtis Jones is visszakerült a kezdőbe. A bombaformában futballozó Florian Wirtz sem maradhatott ki, meglepetésre a kupameccset nem kapta meg a Liverpool második számú kapusa, Giorgi Mamardasvili, ezúttal is Alisson védett.

A Liverpool–Brighton FA-kupa-mérkőzésen már Szoboszlai Dominik is gólpasszt adhatott volna, de les miatt elvették Cody Gakpo gólját Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Liverpool–Brighton: Szoboszlai szabadrúgásból kis híján gólpasszt adott

Az pedig a kezdőrúgás után kiderült, hogy Jones jobbhátvédként, míg Szoboszlai a középpályán játszott Alexis Mac Allister mellett. Az első percekben még a Liverpool kapuja előtt folyt a játék, aztán a nyolcszoros FA-kupa-győztes szépen lassan átvette a mérkőzés irányítását. A 13. percben a vezetést is kis híján megszerezte, Kerkez kapott remek labdát a bal oldalt, lövőcsele után lőtt is, csakhogy les volt – érdekesség, hogy a kupasorozat ezen szakaszában még nincs videobíró. Szoboszlai vezérletével ezúttal is kíméletlenek voltak a hazaiak letámadásai – itt jött ki igazán, mennyivel többet tud hozzá adni a csapathoz, mintha jobb-bekk lenne.

Az első félidő szép csendben csordogált, aztán a 35. percben Szoboszlai bal oldali szabadrúgását erősen belőtte középre, amit Cody Gakpo befejelt a vendégek kapujába. Csakhogy a partjelző megint emelte a zászlaját, s mint a visszajátszáson látszott, jogosan vette el a gólt.

Kerkez Milos gólpasszát már nem vették el

A magyar balhátvéd a folytatásban előbb egy bivalyerős lövéssel jelentkezett, ezt Jason Steele kapus tolta ki. Nagyon érett a Liverpool gólja – a szabályos is. Meg is jött még a szünet előtt.

A 42. percben Kerkez első labdaérintésből mesterien centerezett a bal szélről, erre pedig Curtis Jones érkezett, az angolnak közelről nem volt már nehéz dolga, 1-0. Ide kattintva a gólt is megtekintheti.

A sors fintora, hogy éppen az a Jones talált be, aki az elmúlt öt meccsén a kispadra volt száműzve, amiért Arne Slottal összeveszett. Jones 2024 karácsonya után volt ismét eredményes. Kerkez eddigi legjobb félidejét nyújtotta Liverpool-mezben, abszolút megérdemelte a gólpasszt, ami a második volt neki a mostani idényben.