A Fradi kiosztotta a magyar játékvezetőket, pedig Robbie Keane ott sem volt a sajtótájékoztatón

Drámai hajrát hozott a ZTE–FTC NB I-es mérkőzés szombaton a 22. fordulóban. A Fradi már a 28. percben emberhátrányba került Ibrahim Cissé felelőtlen belépője után, ekkor a címvédő Ötvös Bence góljával már 1-0-ra vezetett. A Zalaegerszeg a szünet után egyenlített, majd az utolsó percekben Júlio Romao kezezése miatt büntetőt is kapott. A kissé talán véleményes büntetőt Skribek Alen értékesítette, majd a 3-1-es végeredményt Daniel Lima állította be, ekkor a Robbie Keane együttese már teljesen kitámadt.

Ibrahim Cissé már az első félidőben piros lapot kapott a ZTE–FTC mérkőzésen, a Fradi végül ki is kapott Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

ZTE–FTC: Robbie Keane sehol, Leandro válaszolt a kérdésekre

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón aztán meglepetésre Leandro jelent meg, az FTC másodedzője, Robbie Keane nem állt az újságírók elé, vélhetően a hajrában megadott büntető miatt még ekkor is tajtékzott a dühtől, mindezt Leandro is megerősítette a sajtótájékoztatón. A korábbi válogatott játékos szokatlanul kemény szavakkal reagált a történtekre:

Ha az ember egyből mond valamit, akkor kap tíz meccset itt, Magyarországon. Szóval kussban kell maradni, még ha igazat is mond.

Kemény kritika a magyar játékvezetőnek

– A kiállításig nagyon jól működött a tervünk, a Zalaegerszegnek helyzete sem volt az elején. Jól kontrolláltuk a meccset, majd jött a kiállítás, az ilyen buta kiállításokat el kell kerülni, ha a csapatod egy góllal vezet – kezdte a mérkőzés értékelését a Fradi korábbi játékosa, aki még egyszer kihangsúlyozta, Cissé kiállítása teljesen jogos volt. Leandro ezután a második játékrészt értékelte, amikor is előjött a fentebb már taglalt büntető.

– A második félidőben megvoltak a lehetőségeink, úgy éreztük, hogy a játékunkban benne van az újabb gól. Ott volt a kapufánk (az első félidőben csereként beálló Szalai Gábornak az első és a második félidőben is volt egy veszélyes fejese – a szerk.) , és még az Osváthnak is volt egy ígéretes kiugratása, de végül rossz döntést hozott. Az első kapott gólnál kicsit elcsúsztunk, a kipattanóra ők gyorsabban reagáltak. Utána úgy éreztem, hogy 1-1 lesz a meccs, majd jött a tizenegyes, ami a játékvezető és a VAR szerint is az volt.

Nem tudom, nézem a Bajnokok Ligája- és Európa-liga-meccseket, keresem a magyar játékvezetőket, de nem találom őket. Lehet, nem véletlenül...

– mondta kicsit mosolyogva a brazil, ezek a szavak pedig ismerősen csenghetnek: január végén a Debrecen 2-2-es döntetlent játszott az ETO otthonában, ott a hazaiak két büntetővel mentettek pontot. A lefújás után a DVSC közleményt adott ki, amelyben a magyar játékvezetőket is kritizálta.