szoboszlai dominikliverpoolmarco rossimlszreal madrid

Az MLSZ és a menedzsment sem örül annak, amit Rossi Szoboszlairól és a Real Madridról kikotyogott

A Winwin nevű arab sportoldalnak adott interjúból indult az ügy, majd a spanyol és a magyar sajtóban is nagyot robbant a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának nyilatkozata. Marco Rossi nyíltan kimondta, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkora óta a Real Madridról álmodik. A kijelentés időzítése roppant kényes, hiszen Szoboszlai a Liverpool játékosa, s a nyárig kell eldönteni: marad-e az angol klubnál a jelenleginél lényegesen jobb feltételekkel vagy felveszi a kapcsolatot a madridiakkal. Úgy tudjuk, Rossi nyilatkozatának az MLSZ-nél és Szoboszlai menedzsmentjében sem örülnek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 18:07
Liverpool vagy Real Madrid? Szoboszlai Dominik Marco Rossitól függetlenül vakarhatja a fejét
Liverpool vagy Real Madrid? Szoboszlai Dominik Marco Rossitól függetlenül vakarhatja a fejét Fotó: LUCA ROSSINI Forrás: NurPhoto
Arab forrást ritkán szokás idézni a magyar, de még a spanyol sajtóban is. Éppen ezért felmerült a gyanú, valós interjút közölt-e a Winwin arab sportportál . Információink szerint Marco Rossi csütörtökön Brüsszelben, a Nemzetek Ligája sorsolásakor adott interjút a Winwinnek, és alighanem maga sem gondolta, hogy a Szoboszlai Dominikról, a játékos gyerekkori vágyairól, a Real Madridról és a Liverpoolról mondottak ekkora nemzetközi hullámokat vetnek majd. Az ott elhangzott kijelentések rövid idő alatt végigsöpörtek a futballvilágon.

Szoboszlai Dominik és Marco Rossi kapcsolata harmonikus. A Liverpool magyar játékosát mégis kínos éppen most a Real Madriddal hírbe hozni
Szoboszlai Dominik és Marco Rossi kapcsolata harmonikus. A Liverpool magyar játékosát mégis kínos éppen most a Real Madriddal hírbe hozni Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Marco Rossi arab interjújából nemzetközi vihar

Az interjút gyorsan átvette a spanyol, majd a magyar sajtó is. Spanyolországban a két legnagyobb sportlap, az AS és a Marca is foglalkozott Rossi kijelentéseivel, ami tovább növelte az ügy visszhangját. A cikkben Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya arról beszélt, hogy Szoboszlai Dominiknak a Real Madrid különleges jelentőségű. Rossi szó szerint így fogalmazott:

Amióta csak futballozni kezdett, egyetlen álma volt: a Real Madridban játszani.

Egy másik, sokat idézett részben a kapitány azt mondta: „Amit hallottam és tudok, valamint a Dominikkal fennálló nagyon jó és közvetlen kapcsolatom alapján – amely azóta tart, hogy gyermekként elkezdett futballozni –, a Real Madrid volt az álma.”

Kényes időzítés, tárgyalásban a Liverpoollal

Mindez ráadásul érzékeny pillanatban történik. Elsősorban nem is azért, mert a Liverpool éppen a Brighton elleni FA-kupa-mérkőzésre készül. Sokkal inkább azért, mert

Szoboszlai szerződése 2028 júniusáig szól, ugyanakkor hitelt érdemlő és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő információk szerint a nyárig döntés születhet arról, hogy a magyar középpályás új, az eddigieknél kedvezőbb feltételekkel hosszabbít-e az angol klubbal. A másik forgatókönyv az lehet, hogy – amennyiben a Real Madrid valóban konkrét ajánlatot tesz – kapcsolatba lép a spanyol királyi klubbal.

Rossi az interjúban ugyanakkor hangsúlyozta a jelenlegi helyzet realitását is: „Jelenleg a Liverpoolban játszik, amely a Premier League egyik nagy csapata. Nem tudom, meg tudja-e tenni ezt a lépést, mert ez az ő személyes döntésétől, valamint a klubja döntésétől is függ. […] Egyáltalán nem zárnám ki annak a lehetőségét sem, hogy a Liverpoolnál marad, és ott hosszabbít szerződést.”

Ez a liverpooli dilemma az, amely igazán érzékennyé teszi a kijelentéseket.

Szoboszlai Dominik már beszélt a Real Madrid iránti rajongásáról

Rossi védelmében ugyanakkor fontos megjegyezni: korábban is több írás jelent meg arról, hogy Szoboszlainak gyerekkorában a Real Madrid volt a kedvenc csapata. A spanyol óriás iránti szimpátia tehát nem most került elő először, és nem a szövetségi kapitány „találta ki”.

Rossi nem konkrét tárgyalásról vagy megállapodásról beszélt, hanem egy gyermekkori álomról, illetve egy lehetséges pályaív természetes állomásáról. Egy ponton így fogalmazott: „Az az elképzelés él mindig az ember fejében, hogy megvalósítsa az álmát, és ezt az álmot kézzelfogható valósággá tegye.”

Nem örül az interjúnak az MLSZ és Szoboszlai menedzsmentje sem

Ennek ellenére aligha túlzás azt állítani, hogy a nyilatkozatnak nem minden érintett örül. Jó eséllyel – és információink szerint ez a helyzet – sem Szoboszlai Dominik menedzsmentje, sem az MLSZ nem fogadta kitörő lelkesedéssel az interjú ilyen nemzetközi visszhangját. Egy játékos klubhelyzetét, szerződéses tárgyalásait vagy jövőbeli dilemmáit ritkán segíti, ha a kapitánya a nyilvánosság előtt beszél gyerekkori álmairól, különösen akkor, amikor Európa egyik legnagyobb klubját említi név szerint.

Egy biztos: egyetlen mondat – „egy álma volt: a Real Madridban játszani” – elég volt ahhoz, hogy a nemzetközi futballközeg ismét a magyar válogatott csapatkapitányára szegezze a tekintetét.

 

