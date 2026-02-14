Az MLSZ és a menedzsment sem örül annak, amit Rossi Szoboszlairól és a Real Madridról kikotyogott

Arab forrást ritkán szokás idézni a magyar, de még a spanyol sajtóban is. Éppen ezért felmerült a gyanú, valós interjút közölt-e a Winwin arab sportportál . Információink szerint Marco Rossi csütörtökön Brüsszelben, a Nemzetek Ligája sorsolásakor adott interjút a Winwinnek, és alighanem maga sem gondolta, hogy a Szoboszlai Dominikról, a játékos gyerekkori vágyairól, a Real Madridról és a Liverpoolról mondottak ekkora nemzetközi hullámokat vetnek majd. Az ott elhangzott kijelentések rövid idő alatt végigsöpörtek a futballvilágon.

Szoboszlai Dominik és Marco Rossi kapcsolata harmonikus. A Liverpool magyar játékosát mégis kínos éppen most a Real Madriddal hírbe hozni Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Marco Rossi arab interjújából nemzetközi vihar

Az interjút gyorsan átvette a spanyol, majd a magyar sajtó is. Spanyolországban a két legnagyobb sportlap, az AS és a Marca is foglalkozott Rossi kijelentéseivel, ami tovább növelte az ügy visszhangját. A cikkben Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya arról beszélt, hogy Szoboszlai Dominiknak a Real Madrid különleges jelentőségű. Rossi szó szerint így fogalmazott:

Amióta csak futballozni kezdett, egyetlen álma volt: a Real Madridban játszani.

Egy másik, sokat idézett részben a kapitány azt mondta: „Amit hallottam és tudok, valamint a Dominikkal fennálló nagyon jó és közvetlen kapcsolatom alapján – amely azóta tart, hogy gyermekként elkezdett futballozni –, a Real Madrid volt az álma.”

Kényes időzítés, tárgyalásban a Liverpoollal

Mindez ráadásul érzékeny pillanatban történik. Elsősorban nem is azért, mert a Liverpool éppen a Brighton elleni FA-kupa-mérkőzésre készül. Sokkal inkább azért, mert

Szoboszlai szerződése 2028 júniusáig szól, ugyanakkor hitelt érdemlő és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő információk szerint a nyárig döntés születhet arról, hogy a magyar középpályás új, az eddigieknél kedvezőbb feltételekkel hosszabbít-e az angol klubbal. A másik forgatókönyv az lehet, hogy – amennyiben a Real Madrid valóban konkrét ajánlatot tesz – kapcsolatba lép a spanyol királyi klubbal.

Rossi az interjúban ugyanakkor hangsúlyozta a jelenlegi helyzet realitását is: „Jelenleg a Liverpoolban játszik, amely a Premier League egyik nagy csapata. Nem tudom, meg tudja-e tenni ezt a lépést, mert ez az ő személyes döntésétől, valamint a klubja döntésétől is függ. […] Egyáltalán nem zárnám ki annak a lehetőségét sem, hogy a Liverpoolnál marad, és ott hosszabbít szerződést.”