Elkerültük a halálcsoportot, cserébe megkaptuk Ukrajnát a Nemzetek Ligájában

Magyarország elkerülte a halálcsoportot. A Nemzetek Ligája csütörtöki sorsolásán a magyar válogatott Ukrajna, Georgia és Észak-Írország mellé került a B osztály 2. csoportjába. A sorozat jelentőségét sem alá-, sem túlbecsülni nem szabad, menekülőútként innen is ki lehet jutni a 2028-as Európa-bajnokságra. S persze az is cél, hogy visszakerüljünk az A divízióba, amelynek beosztását ugyancsak kisorsolták.

2026. 02. 12. 18:46
Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke és Luis Figo, a Nemzetek Ligája sorsolása előtt barátságosan üdvözli egymást Fotó: PAU BARRENA Forrás: AFP
Érdemes átvenni a Nemzetek Ligája sorsolásának menetét. Először az D osztályt csoportjait alakították ki, utána következett a C, a B divízió és végül az A divízió. Magyarország a B osztály első kalapjából várta az ellenfeleit, miként Izrael, Lengyelország, és Skócia.

A magyar válogatottnak Szoboszlai Dominikkel az élen nehéz dolga lesz a Nemzetek Ligája B osztályában
A magyar válogatottnak Szoboszlai Dominikkel az élen nehéz dolga lesz a Nemzetek Ligája B osztályában Fotó: Csudai Sándor

A magyar válogatott az előző kiírásban esett vissza a Nemzetek Ligája B osztályába, miután összesítésben 6-1-re elvesztette a Törökország elleni osztályozós párharcot. Marco Rossi csapatát ugyan az első kalapból, tehát kiemeltként várta a sorsolást. A legfontosabb kérdés talán az volt, elkerüli-e Svédországot, amely csak a negyedik kalapba került előzetesen.

Magyarország és Ukrajna egy csoportban a Nemzetek Ligájában

Elsőként Írországot húzták ki az 1. csoportba, majd Magyarország került a 2. négyesbe, utána Izrael és Lengyelország következett a harmadikba és a negyedikbe. Következett a 2. kalap: elkerültük Svájcot, Romániát és Ausztriát, megkaptuk Ukrajnát.

Pikáns meccseknek ígérkeznek a keleti szomszéd elleni összecsapások – nem csak sporszakmailag.

A 3. kalapból Georgiát, a 4.-ből pedig Észk-Írországot kaptuk, mindkettő kedvezőnek tűnik. Svédország a 4. csoportba került Lengyelország, Bosznia és Románia mellé – ez tehát a halálcsoport a B osztályban.

Hol játszunk az ukránokkal?

Érdekes kérdés, hogy hol játsszuk az ukránok elleni, idegenbeli mérkőzést. A háború miatt Ukrajna az elmúlt négy évben nem rendezhette odahaza a meccseit, eleinte Németországban, Hamburgban, majd Lengyelországban több városában fogadta az ellenfeleit. Az őszig véget érhet a háború, de nem valószínű, hogy pályaválasztóként Ukrajna akár ebben az esetben otthon játszhatná a találkozóit.


 

