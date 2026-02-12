magyar válogatottEurópa-bajnokságMarco RossiNemzetek Ligája

Ma kiderül, milyen lehet a magyar futballválogatott kerülőútja az Eb-re

A lebonyolításban, illetve a játéknapok elosztásában lesz némi változás a labdarúgó Nemzetek Ligája idén ősszel esedékes új kiírásában. A magyar válogatott célja a visszakerülés az A divízióba, illetve olyan szereplés, hogy ha kell, az NL-en keresztül utat találhasson a 2028-as Európa-bajnokságra. Az a mai Nemzetek Ligája-sorsoláson derül ki, hogy ezt milyen ellenfelekkel szemben kell elérnie.

Pajor-Gyulai László
2026. 02. 12. 5:20
A magyar válogatott tagjai gólt ünnepelnek
A Nemzetek Ligája roppant fontos a magyar válogatottnak, és bár sok gólt ünnepelhettek együtt a játékosok, a legutóbbi sorozat nem sikerült jól. Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo
Meghatározó nap február 12., csütörtök a magyar válogatott életében: Brüsszelben 18 órától kerül sor a Nemzetek Ligája következő sorozatának a sorsolására (tv.: M4 Sport). Marco Rossi gyakran hangoztatja, hogy ez a kiírás rendkívül fontos a csapatának, hiszen közvetlenül a selejtezőkből kevesebb az esélye kijutni az Európa- és világbajnokságokra, ezért lehet hasznos a jó szereplés az NL-ben, mert ott jogot lehet szerezni a kerülőútra, a pótselejtezőkre. A szövetségi kapitány ennek megfelelő komolysággal is készül a csoportkör mérkőzéseire, és ma az derül ki, hogy a következő ősszel kik ellen vívhatja meg a válogatott a sorozat csatáit.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a stábjával együtt a Nemzetek Ligája sorsolását várhatja
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a stábjával együtt a Nemzetek Ligája sorsolását várhatja. Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo

Marco Rossinak amúgy teljesen igaza is van, hiszen a csapat a világjárvány miatt egy évvel később megrendezett 2020-as Európa-bajnokságra ilyen úton jutott ki. Az volt a Nemzetek Ligájának az első kiírása, az UEFA 2014-ben döntött a létrehozásáról az érdektelen felkészülési meccsek kiváltására, és ez a kiírás annyira bonyolult volt, hogy igen komoly teljesítménynek számított kiigazodni benne. Mára persze, négy évad megrendezése után letisztult a kép, a rendszer világossá vált. Az első alkalommal a magyar válogatott a C divízióban a finnek mögött a második helyen végzett, de így is feljutott a B-be, és ahogyan már szó volt róla, Bulgária és Izland legyőzésével a pótselejtezőben kijutott a kontinenstornára.

A magyar válogatott célja a visszajutás a Nemzetek Ligája elitjébe

A második kiírás annyival sikeresebb lett, hogy Oroszországot, Szerbiát és Törökországát megelőzve a csoportja élén végzett a magyar válogatott, amivel ismét osztályt váltott, és belépett a legmagasabba. A gond az, hogy a 2022-es világbajnoki részvétel ezúttal sem jött össze…

Következett az újabb bravúr: a csapat bennmaradt az A divízióban úgy, hogy a későbbi győztes olaszok előzték meg, de maga mögé utasította Németországot és Angliát is.

Ekkor nem volt szükség folytatásra, ugyanis a 2024-es Európa-bajnokságra a selejtezőcsoportot megnyerve szereztek részvételi jogot Marco Rossi tanítványai.

A legutóbbi sorozat már nem sikerült ennyire jól, mert a Nemzetek Ligájában csupán harmadikként zárt Németország és Hollandia mögött, ezért ráadásra kényszerült, amit a törökök ellen két vereséggel, 6-1-es összesítéssel elbukott, amivel lecsúszott a B divízióba. Miután az idei nyári világbajnokságnak csupán nézője lehet a magyar válogatott, így az idén nem lehet más a cél, mint kiharcolni a visszajutást a legmagasabb osztályba.

A B divízió kalapjainak beosztása:

  • 1. kalap: Magyarország, Izrael, Lengyelország, Skócia
  • 2. kalap: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Svájc, Ukrajna
  • 3. kalap: Grúzia, Írország, Románia, Szlovénia
  • 4. kalap: Észak-Írország, Észak-Macedónia, Koszovó, Svédország 

Az elsőként kihúzott csapat az 1. csoportba, a másodikként kihúzott a 2. csoportba kerül, és így tovább. A mérkőzések időbeli lebonyolítását illetően jelentős változás, hogy a szeptemberi és októberi ablakokat összevonják, így 

szeptember végén kezdődik egy hosszabb válogatott-időszak, amely átnyúlik október első napjaiba, és ezalatt a csapatok 4-4 mérkőzést játszanak le.

A kétmeccses novemberi válogatott-időszak változatlanul megmarad (november 12–17.). A mérkőzések időpontjait az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, vagyis pénteken délelőtt hozza nyilvánosságra. A csoportmérkőzések tehát még az idén lezárulnak. A negyeddöntők és az osztályozók 2027 márciusának a végén zajlanak majd le, az elődöntőket június 4–5-én, a döntőt pedig június 8-án játsszák le.

 

