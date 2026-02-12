Ma kiderül, milyen lehet a magyar futballválogatott kerülőútja az Eb-re

Meghatározó nap február 12., csütörtök a magyar válogatott életében: Brüsszelben 18 órától kerül sor a Nemzetek Ligája következő sorozatának a sorsolására (tv.: M4 Sport). Marco Rossi gyakran hangoztatja, hogy ez a kiírás rendkívül fontos a csapatának, hiszen közvetlenül a selejtezőkből kevesebb az esélye kijutni az Európa- és világbajnokságokra, ezért lehet hasznos a jó szereplés az NL-ben, mert ott jogot lehet szerezni a kerülőútra, a pótselejtezőkre. A szövetségi kapitány ennek megfelelő komolysággal is készül a csoportkör mérkőzéseire, és ma az derül ki, hogy a következő ősszel kik ellen vívhatja meg a válogatott a sorozat csatáit.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a stábjával együtt a Nemzetek Ligája sorsolását várhatja. Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo

Marco Rossinak amúgy teljesen igaza is van, hiszen a csapat a világjárvány miatt egy évvel később megrendezett 2020-as Európa-bajnokságra ilyen úton jutott ki. Az volt a Nemzetek Ligájának az első kiírása, az UEFA 2014-ben döntött a létrehozásáról az érdektelen felkészülési meccsek kiváltására, és ez a kiírás annyira bonyolult volt, hogy igen komoly teljesítménynek számított kiigazodni benne. Mára persze, négy évad megrendezése után letisztult a kép, a rendszer világossá vált. Az első alkalommal a magyar válogatott a C divízióban a finnek mögött a második helyen végzett, de így is feljutott a B-be, és ahogyan már szó volt róla, Bulgária és Izland legyőzésével a pótselejtezőben kijutott a kontinenstornára.

A magyar válogatott célja a visszajutás a Nemzetek Ligája elitjébe

A második kiírás annyival sikeresebb lett, hogy Oroszországot, Szerbiát és Törökországát megelőzve a csoportja élén végzett a magyar válogatott, amivel ismét osztályt váltott, és belépett a legmagasabba. A gond az, hogy a 2022-es világbajnoki részvétel ezúttal sem jött össze…

Következett az újabb bravúr: a csapat bennmaradt az A divízióban úgy, hogy a későbbi győztes olaszok előzték meg, de maga mögé utasította Németországot és Angliát is.

Ekkor nem volt szükség folytatásra, ugyanis a 2024-es Európa-bajnokságra a selejtezőcsoportot megnyerve szereztek részvételi jogot Marco Rossi tanítványai.