Marco Rossimagyar labdarúgó válogatottNemzetek Ligája

Marco Rossi időt és életet is nyert, de 2026 megint sorsdöntő lesz számára

Aki időt nyer, életet nyer. A mondás ezúttal nagyon igaz Marco Rossi szövetségi kapitányra, akit az MLSZ kedden erősített meg tisztségében. Az olasz szakember tehát nem mondott le és nem is küldték el, miközben 2026-ban sem vár rá könnyű feladat. Igaz, a 2028-as Európa-bajnokságra még nem kezdődnek el a selejtezők, de a Nemzetek Ligájában rendkívül nehéz dolga lehet Magyarországnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 5:17
magyar labdarúgó-válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott legközelebb 2026 szeptember végén játszik tétmeccset Fotó: ROBERT SZANISZLO Forrás: NurPhoto
Mielőtt rátérnénk 2026 őszére, érdemes egy pillantást vetni a Nemzetek Ligája következő lebonyolítására, amely egy dologban alaposan megváltozott. Az UEFA ugyanis úgy döntött, hogy az első négy fordulót összesűríti és egy selejtezős ablakban, 2026. szeptember 24. és október 6. között rendezi meg. Ez azt jelenti, hogy valamennyi csapatnak – így a magyarnak is – kevesebb mint két hét alatt kell négy tétmeccset lejátszani. Ilyen terhelésre korábban csak az Európa- vagy a világbajnokságon került sor. Az UEFA ezzel a változtatással azt szerette volna elérni, hogy a nemzeti válogatott meccsek miatt kevesebbszer szakadjanak félbe a bajnokságok. Marco Rossinak erre is fel kell készülnie.

Marco Rossi
Marco Rossi időt és életet nyert az MLSZ keddi döntése után
Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Marco Rossinak nem lesz könnyű dolga a Nemzetek Ligájában

A Nemzetek Ligája jó szereplés létfontosságú lesz a magyar csapat számára. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke keddi tévés nyilatkozatában azt emelte ki, hogy a magyar válogatottnak vissza kellene jutnia az A osztályba. Ennél is fontosabb azonban az, hogy úgy szerepeljünk, hogy a következő Eb-selejtezők mellett akár innen is el lehessen jutni a 2028-as Európa-bajnokságra, vagy annak a pótselejtezőjébe. Ez azonban még a távolabbi történet.

Amit most tudunk, az a B osztály kalapbeosztása, amely a következőképpen néz ki:

  • Első kalap: MAGYARORSZÁG, Skócia, Lengyelország, Izrael
  • Második kalap: Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna
  • Harmadik kalap: Szlovénia, Grúzia, Írország, Románia
  • Negyedik kalap: Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Koszovó

El lehet játszani a gondolattal: mi van akkor, ha a magyarok mellé a második kalapból Svájcot, a harmadikból az íreket, a negyedikből a svédeket húzzák be? Ez lenne a rémálomsorsolás. 

Az álom? Talán a bosnyák, grúz, északír hármas.

Azért az is figyelemre méltó, hogy a B osztály csapatai közül a skótok, svájciak és az osztrákok kint vannak a 2026-os világbajnokságon, az írek, a svédek, a a bosnyákok, az északírek, az ukránok, a lengyelek, a koszovóiak az északmacedónok és a románok is pótselejtezőre készülnek. Éppen ezért mondhatjuk, hogy a Nemzetek Ligája B osztályának mezőnye rendkívül erős. Itt kellene tehát helytállnia a magyar csapatnak, azok után, hogy a 2026-os év első felében nem játszik tétmeccset.

Kikkel játszhatunk barátságos meccseket?

Akkor ugyanis csak és kizárólag barátságos találkozók várnak Magyarországra. A FIFA és az UEFA a 2026-os világbajnokság előtt négy játéknapot tart fent ezeknek a mérkőzéseknek. 2026 márciusában, amikor majd a pótselejtezők zajlanak, március 23. és 31. között két meccsen léphet pályára Magyarország. Természetesen csak olyan ellenfelekkel szemben, amelyek nem érintettek a pótselejtezőben. 

Miután Európában a magyar válogatott szakmai megítélése annak ellenére jó, hogy kiestünk az írek ellen a vb-selejtező utolsó fordulójában, így ezen a két márciusi játéknapon akár olyan ellenfelekkel is játszhatunk, amelyek akkor már a világbajnokságra készülnek.

A másik terminus június 1. és június 9. között áll rendelkezésre. Itt viszont szinte biztos, hogy nehezen fogunk vb-résztvevő ellenfelet találni. A 2026-os világbajnokság június 11-én kezdődik. A részt vevő csapatok a nagy távolság és az akklimatizáció miatt igyekeznek majd minél korábban elutazni a tengerentúlra. 2026 kora nyarán szinte biztosan olyan csapat ellen játszhatunk majd, amely nem jutott ki a világbajnokságra.

Hungarian fans react during the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 16, 2025. (Photo by Pal Gollner/NurPhoto) (Photo by Pál Göllner / NurPhoto via AFP)
A magyar szurkolók ellenfélre várnak, nem lehet tudni, kik ellen játszunk 2026-ban
Fotó: PAL GOLLNER/NurPhoto

Ez két márciusi és két júniusi mérkőzés arra is jó lesz, hogy Marco Rossi folytassa az építkezést, bár a magyar válogatott alapcsapata aligha változik meg a következő fél évben. A magyaroknak most az a céljuk, hogy 2016, 2021 és 2024 után sorozatban a negyedik Európa-bajnokságon is részt vegyenek.

 Mondhatnánk, ez alapelvárás, de azért ez sem lesz könnyű feladat.

A 2028-as Eb-t Anglia, Skócia, Írország és Wales rendezi meg. Az Eb-selejtezők sorsolását 2026. december 6-án Belfastban rendezik meg. Addigra az is kiderül, hogy mire megyünk a Nemzetek Ligája következő sorozatában.

Nagy esélyt szalasztottunk el a vb-selejtezőkön

Egy biztos, a magyar labdarúgó-válogatott óriási esélyt szalasztott el azzal, hogy lemaradt a vb-pótselejtezőről. Ami biztató lehet: a 2022-es katari vb kvalifikációs kudarcát követően a következő időszak fényes sikereket hozott, hiszen ekkor szerepeltünk elképesztő módon a Nemzetek Ligája A osztályában (az angolokat és a németeket is kétszer megverve), majd jutottunk ki simán a 2024-es Európa-bajnokágra. Ha valamibe, akkor ebbe mindenképpen bele lehet kapaszkodni, másba sajnos most nem tudunk.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

