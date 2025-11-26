Marco Rossi időt és életet is nyert, de 2026 megint sorsdöntő lesz számára

Mielőtt rátérnénk 2026 őszére, érdemes egy pillantást vetni a Nemzetek Ligája következő lebonyolítására, amely egy dologban alaposan megváltozott. Az UEFA ugyanis úgy döntött, hogy az első négy fordulót összesűríti és egy selejtezős ablakban, 2026. szeptember 24. és október 6. között rendezi meg. Ez azt jelenti, hogy valamennyi csapatnak – így a magyarnak is – kevesebb mint két hét alatt kell négy tétmeccset lejátszani. Ilyen terhelésre korábban csak az Európa- vagy a világbajnokságon került sor. Az UEFA ezzel a változtatással azt szerette volna elérni, hogy a nemzeti válogatott meccsek miatt kevesebbszer szakadjanak félbe a bajnokságok. Marco Rossinak erre is fel kell készülnie.

Marco Rossi időt és életet nyert az MLSZ keddi döntése után

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Marco Rossinak nem lesz könnyű dolga a Nemzetek Ligájában

A Nemzetek Ligája jó szereplés létfontosságú lesz a magyar csapat számára. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke keddi tévés nyilatkozatában azt emelte ki, hogy a magyar válogatottnak vissza kellene jutnia az A osztályba. Ennél is fontosabb azonban az, hogy úgy szerepeljünk, hogy a következő Eb-selejtezők mellett akár innen is el lehessen jutni a 2028-as Európa-bajnokságra, vagy annak a pótselejtezőjébe. Ez azonban még a távolabbi történet.

Amit most tudunk, az a B osztály kalapbeosztása, amely a következőképpen néz ki:

Első kalap : MAGYARORSZÁG , Skócia, Lengyelország, Izrael

: , Skócia, Lengyelország, Izrael Második kalap: Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna

Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna Harmadik kalap: Szlovénia, Grúzia, Írország, Románia

Szlovénia, Grúzia, Írország, Románia Negyedik kalap: Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Koszovó

El lehet játszani a gondolattal: mi van akkor, ha a magyarok mellé a második kalapból Svájcot, a harmadikból az íreket, a negyedikből a svédeket húzzák be? Ez lenne a rémálomsorsolás.

Az álom? Talán a bosnyák, grúz, északír hármas.

Azért az is figyelemre méltó, hogy a B osztály csapatai közül a skótok, svájciak és az osztrákok kint vannak a 2026-os világbajnokságon, az írek, a svédek, a a bosnyákok, az északírek, az ukránok, a lengyelek, a koszovóiak az északmacedónok és a románok is pótselejtezőre készülnek. Éppen ezért mondhatjuk, hogy a Nemzetek Ligája B osztályának mezőnye rendkívül erős. Itt kellene tehát helytállnia a magyar csapatnak, azok után, hogy a 2026-os év első felében nem játszik tétmeccset.