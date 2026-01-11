FradiDusan Mandicsvízilabda Európa-bajnokság

Rejtélyes botrány az Eb-n, a Fradi klasszisát cserben hagyták az olimpiai bajnokok

Nem sok hiányzott hozzá, hogy bombameglepetéssel kezdődjön a Belgrádban zajló férfivízilabda Európa-bajnokság. Miután a szombati nyitónapon a magyar válogatott kiütötte Franciaországot, este a házigazda Szerbia csak kínkeservesen és egy ellentmondásos VAR-ítéletnek köszönhetően tudott végül ötméteres párbajban győzni Hollandia ellen. Az olimpiai bajnok szerbek sikere botrányszagúra sikeredett, miközben a Fradi klasszisa, Dusan Mandics ezúttal egyedül kevés volt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 7:05
A szerb válogatott szövetségi kapitánya nem volt elégedett a hollandok ellen történtekkel, ő is a VAR-t emlegette
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dráma – ezzel a szóval vezeti fel a nagy presztízsű szerb sportlap, a Sportski zurnal a szerb–holland meccs tudósítását a férfivízilabda Európa-bajnokság első fordulójában. Ez pedig nem költői túlzás, valóban drámai, sőt botrányos véget ért a házigazda szerb válogatott első meccse a belgrádi Eb-n. A 2024-ben olimpiai bajnok szerbeket csak a VAR mentette meg a 14-13-as vereségtől a gyengébb Hollandia ellen, de a nekik kedvező döntésnek ellentmondott az, ami a kivetítőkön volt látható.

Mandics, a Fradi klasszisa hat gólt dobott, de az olimpiai bajnok szerbek csak botrányos körülmények között győztek a vízilabda-Eb-n.
Mandics, a Fradi klasszisa hat gólt dobott, de az olimpiai bajnok szerbek csak botrányos körülmények között győztek a vízilabda-Eb-n. Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Mi történt? Váratlanul szoros volt a meccs, a szerbek egészen a negyedik negyed közepéig hátrányban voltak, majd hiába fordítottak, negyven másodperccel a vége előtt a hollandok a Magyarországon, az OSC-ben játszó Benjamin Hessels blokkról bevágódó lövésével egyenlítettek. 13-13-nál a szerbek támadhattak, de elveszítették a labdát, és az ellentámadásból Hollandia gólt szerzett az utolsó másodpercben. Csakhogy…

Botrány: a VAR ítéletének ellentmondott, ami a kivetítőn látszott

Csakhogy Kas Te Riele találatát VAR-vizsgálat után visszavonták, mivelhogy állítólag már időn túl született. A kétkedésre az ad okot, hogy amint az MTI helyszíni tudósítása is megjegyzi, 

az aréna nagy kivetítőjén nem ez látszott, hanem az, hogy még időben született a gól.

Ennek ellenére nem adták meg a holland találatot, így a szerbek megúszták a 14-13-as vereséget, és végül ötméteres párbaj döntötte el a meccset. Abban pedig Szerbia felülkerekedett 5-3-ra, így a szégyenben maradás helyett szerzett két pontot, míg a hollandok az óriási bravúr helyett csupán egy ponttal vigasztalódhattak.

Az európai szövetség egy képpel reagált a botrányra, amelyen az látható, hogy amikor már lejárt az idő, a labda még a holland játékos kezében volt, így helyes ítéket született a gól meg nem adásával.

Akkor a fő kijelzőn miért látszott mégis az, hogy még időben született a gól?

„A nagy eredményjelző nem releváns, kb 3 tizedet késik az átmenetek miatt - kizárólag a medence melletti négy órá számít ilyenkor es az alapján sajnos jogosan vonták vissza, meg ha ezt nehéz is elfogadni” – adott magyarázatot Csurka Gergely, a magyar pólószövetség sajtósa az M4 Sport Facebook oldalán.

A Fradi klasszisa egyedül maradt a vízilabda-Eb nyitányán

A szerbek szempontjából egyetlen jó teljesítményről lehet beszélni a hollandok elleni meccsen: Dusan Mandics próbálta a hátán vinni a csapatot. A Fradi klasszisát azonban cserben hagyták a társai, hiába szerzett hat gólt a mezőny legeredményesebb játékosaként, amivel a házigazda a hajrá előtt nagy nehezen fordítani tudott, a végén így is kis híján kikaptak.

Szerbia a nagy generációját búcsúztatja a hazai Eb-n. A válogatottjuk 2016 és 2024 között megcsinálta azt a sorozatot, amit a Kemény Dénes-féle legendás magyar vízilabda-válogatott, amely 2000 és 2008 között zsinórban háromszor nyert olimpiát. 

A szerbek voltak a legutóbbi három ötkarikás játékokon a bajnokok, legutóbb 2024-ben Párizsban is az ő nyakukba került az aranyérem. Most a belgrádi Eb-n, ezt a nagy, lassan kiöregedő generációt búcsúztatnák el egy utolsó nagy dobással. A nyitány nem sült el jól.

Szerb kapitány: Nem voltunk önmagunk, szerencsénk volt a VAR-ral

– Nem voltunk önmagunk, a játék egyetlen elemében sem voltunk jók – ismerte el Uros Sztevanovics, a szerbek szövetségi kapitánya. – Szerencsénk volt az utolsó támadásukban, hogy lejárt az idő, és végül nyertünk. Már voltunk ilyen rossz helyzetben, a játékosok tudják, hogyan másszanak ki ebből. Megpróbálunk változtatni a következő két napban, és jobban játszani.

Szerbia legközelebb hétfőn a spanyolok elleni csoportrangadón játszik. Eközben a magyar válogatott a franciák ellen 15-7-es kiütéses sikert aratott kezdésként a vízilabda Eb-n, és ugyancsak hétfőn Montenegró ellen folytatja.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Ferenc
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Nagy Ferenc avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elege. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu