Rejtélyes botrány az Eb-n, a Fradi klasszisát cserben hagyták az olimpiai bajnokok

Dráma – ezzel a szóval vezeti fel a nagy presztízsű szerb sportlap, a Sportski zurnal a szerb–holland meccs tudósítását a férfivízilabda Európa-bajnokság első fordulójában. Ez pedig nem költői túlzás, valóban drámai, sőt botrányos véget ért a házigazda szerb válogatott első meccse a belgrádi Eb-n. A 2024-ben olimpiai bajnok szerbeket csak a VAR mentette meg a 14-13-as vereségtől a gyengébb Hollandia ellen, de a nekik kedvező döntésnek ellentmondott az, ami a kivetítőkön volt látható.

Mandics, a Fradi klasszisa hat gólt dobott, de az olimpiai bajnok szerbek csak botrányos körülmények között győztek a vízilabda-Eb-n. Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Mi történt? Váratlanul szoros volt a meccs, a szerbek egészen a negyedik negyed közepéig hátrányban voltak, majd hiába fordítottak, negyven másodperccel a vége előtt a hollandok a Magyarországon, az OSC-ben játszó Benjamin Hessels blokkról bevágódó lövésével egyenlítettek. 13-13-nál a szerbek támadhattak, de elveszítették a labdát, és az ellentámadásból Hollandia gólt szerzett az utolsó másodpercben. Csakhogy…

Botrány: a VAR ítéletének ellentmondott, ami a kivetítőn látszott

Csakhogy Kas Te Riele találatát VAR-vizsgálat után visszavonták, mivelhogy állítólag már időn túl született. A kétkedésre az ad okot, hogy amint az MTI helyszíni tudósítása is megjegyzi,

az aréna nagy kivetítőjén nem ez látszott, hanem az, hogy még időben született a gól.

Ennek ellenére nem adták meg a holland találatot, így a szerbek megúszták a 14-13-as vereséget, és végül ötméteres párbaj döntötte el a meccset. Abban pedig Szerbia felülkerekedett 5-3-ra, így a szégyenben maradás helyett szerzett két pontot, míg a hollandok az óriási bravúr helyett csupán egy ponttal vigasztalódhattak.

Az európai szövetség egy képpel reagált a botrányra, amelyen az látható, hogy amikor már lejárt az idő, a labda még a holland játékos kezében volt, így helyes ítéket született a gól meg nem adásával.

Akkor a fő kijelzőn miért látszott mégis az, hogy még időben született a gól?

„A nagy eredményjelző nem releváns, kb 3 tizedet késik az átmenetek miatt - kizárólag a medence melletti négy órá számít ilyenkor es az alapján sajnos jogosan vonták vissza, meg ha ezt nehéz is elfogadni” – adott magyarázatot Csurka Gergely, a magyar pólószövetség sajtósa az M4 Sport Facebook oldalán.