A Fradi edzője a játékvezetőket is okolja a történtek miatt

A végsőkig kiélezett találkozón nyert a vendégcsapat. Az FTC egy utolsó pillanatokban szerzett találatnak köszönhetően tudott győzni Dániában, a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 9. fordulójában, ezzel kilenc mérkőzés után 12 pontos, és lemaradása már csak egy pont a csoport második helyén álló Odense, valamint kettő az éllovas Brest mögött. Noha mindkét rivális még vasárnap lép pályára, a Ferencváros a csoportszakasz végéig versenyben lehet az első két helyezés valamelyikéért – ha összejönne az előzés, akkor a Magyar Kupa tavalyi győztesének a kiírás értelmében nem kéne játszania a negyeddöntőbe jutásért.

Az FTC az utolsó pillanatokban is jól koncentrált, és vendégségben nyert a BL idei első játéknapján (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Kulcspillanatban is bejött az FTC-edző megérzése

A Ferencváros sikerének értékét növeli, hogy idegenben érte el, ráadásul úgy, hogy ez volt az együttes első komoly mérkőzése azóta, hogy a tavalyi vb miatt novemberben „félbeszakadt” a BL-szezon.

– Amíg mi csak a Dunaújváros elleni meccset játszottuk le a világbajnokság óta, addig az Ikast már három-négy magas színvonalú találkozót letudott, ez pedig nagy előny volt, erről beszéltünk az összecsapás előtt is – ismerte el a magyar klub trénere, a klubhonlapnak nyilatkozó Jesper Jensen.

A játékvezetők miatt is nagyon instabil volt a mérkőzés, sok kétperces kiállítás volt, a játékosok egyik oldalon sem tudhatták néha, hogy mire számítsanak, ettől darabossá vált a meccs, amely végül az utolsó pillanatban dőlt el. Nagyon nehéz, amikor egy hónap szünet után ilyen kihívással találjuk szemben magunkat, nem is játszottunk magas színvonalon, szóval nagyon menő, hogy a játékosok mégis higgadtak maradtak egy olyan meccs végén, amelyen sok minden ellenünk szólt.

A dán edző azt is elárulta, hogy az utolsó, végül győztesnek bizonyult gólt hozó hetesnél mért döntött úgy, hogy Simon Petra lőjön, amikor előtte Darja Dmitrijeva nem hibázott büntetőből.

– Ezekben a meccsekben a győzelem a legfontosabb, utána mindig lehet pozitívumokat találni. Voltak ma jól teljesítő játékosaink, de valóban lehettünk volna jobbak is, ami reális egy szünet utáni első meccsen. December 29-én kezdtük újra a munkát, nagyon jól edzünk azóta, a játékosok egyre fittebbek, a korábbi sérültek is egyre többet tudnak hozzátenni, szóval úgy érzem, készen állunk rá, hogy jó második félévet produkáljunk. És hogy miért Simi lőtte az utolsó hetest? Megérzés volt. Úgy éreztem, hogy ezekben a szituációkban ő különösen hatékony – magyarázta Jesper Jensen.