Rendkívüli

Így áll most a hóhelyzet, beszámol az operatív törzs a részletekről – kövesse nálunk élőben! + videó

FTCJesper JensenOrlane Kanorkézilabda Bajnokok Ligája

A Fradi edzője a játékvezetőket is okolja a történtek miatt

Fontos két pont volt. Az FTC-Rail Cargo Hungaria szombaton 28-27-re nyert a dán Ikast vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjában, ezzel őrzi esélyét arra, hogy a csoportkör végén megszerezze az automatikusan negyeddöntőbe jutó első két pozíció valamelyikét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 8:34
Az FTC-t felkészítő Jesper Jensen megérzése bejött, és ez két pontot ért csapatának. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A végsőkig kiélezett találkozón nyert a vendégcsapat. Az FTC egy utolsó pillanatokban szerzett találatnak köszönhetően tudott győzni Dániában, a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 9. fordulójában, ezzel kilenc mérkőzés után 12 pontos, és lemaradása már csak egy pont a csoport második helyén álló Odense, valamint kettő az éllovas Brest mögött. Noha mindkét rivális még vasárnap lép pályára, a Ferencváros a csoportszakasz végéig versenyben lehet az első két helyezés valamelyikéért – ha összejönne az előzés, akkor a Magyar Kupa tavalyi győztesének a kiírás értelmében nem kéne játszania a negyeddöntőbe jutásért.

Az FTC az utolsó pillanatokban is jól koncentrált, és vendégségben nyert a BL idei első játéknapján
Az FTC az utolsó pillanatokban is jól koncentrált, és vendégségben nyert a BL idei első játéknapján (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Kulcspillanatban is bejött az FTC-edző megérzése

A Ferencváros sikerének értékét növeli, hogy idegenben érte el, ráadásul úgy, hogy ez volt az együttes első komoly mérkőzése azóta, hogy a tavalyi vb miatt novemberben „félbeszakadt” a BL-szezon.

– Amíg mi csak a Dunaújváros elleni meccset játszottuk le a világbajnokság óta, addig az Ikast már három-négy magas színvonalú találkozót letudott, ez pedig nagy előny volt, erről beszéltünk az összecsapás előtt is – ismerte el a magyar klub trénere, a klubhonlapnak nyilatkozó Jesper Jensen.

A játékvezetők miatt is nagyon instabil volt a mérkőzés, sok kétperces kiállítás volt, a játékosok egyik oldalon sem tudhatták néha, hogy mire számítsanak, ettől darabossá vált a meccs, amely végül az utolsó pillanatban dőlt el. Nagyon nehéz, amikor egy hónap szünet után ilyen kihívással találjuk szemben magunkat, nem is játszottunk magas színvonalon, szóval nagyon menő, hogy a játékosok mégis higgadtak maradtak egy olyan meccs végén, amelyen sok minden ellenünk szólt.

A dán edző azt is elárulta, hogy az utolsó, végül győztesnek bizonyult gólt hozó hetesnél mért döntött úgy, hogy Simon Petra lőjön, amikor előtte Darja Dmitrijeva nem hibázott büntetőből.

– Ezekben a meccsekben a győzelem a legfontosabb, utána mindig lehet pozitívumokat találni. Voltak ma jól teljesítő játékosaink, de valóban lehettünk volna jobbak is, ami reális egy szünet utáni első meccsen. December 29-én kezdtük újra a munkát, nagyon jól edzünk azóta, a játékosok egyre fittebbek, a korábbi sérültek is egyre többet tudnak hozzátenni, szóval úgy érzem, készen állunk rá, hogy jó második félévet produkáljunk. És hogy miért Simi lőtte az utolsó hetest? Megérzés volt. Úgy éreztem, hogy ezekben a szituációkban ő különösen hatékony – magyarázta Jesper Jensen.

 

Kifizetődött, hogy az eredeti tervnél maradt a csapat

  • Az említett Simon összesen hét találatig jutott, ezzel a mezőny legeredményesebbje lett
  • Dmitrijeva öt gólt szerzett, akárcsak idénybeli legjobb teljesítményét nyújtó Orlane Kanor is.
Orlane Kanor az FTC egyik legeredményesebb játékosa volt az Ikast otthonában
Orlane Kanor az FTC egyik legeredményesebb játékosa volt az Ikast otthonában (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

– Nagyon nehéz meccs volt, és úgy érzem, az volt a kulcs, hogy végig nyugodtak maradtunk – mondta francia átlövő. – Szinte végig egyenlő volt az állás, de ennek ellenére sem kapkodtunk, hanem végig maradtunk az eredeti tervünknél, ami végül kifizetődött. Tudtuk, hogy az Ikast több mérkőzést játszott a világbajnokság óta, mint mi, tehát jobb a ritmusuk a miénknél, de jó intenzitással kézilabdáztunk, és összességében ez jó kezdete volt ennek az évnek. Én is nagyon élveztem a játékot, örülök, hogy sikerültek a lövéseim, és hogy a csapatból sokan jól teljesítettek, emiatt is nyerhettük meg a meccset.

Az FTC jövő vasárnap, hazai pályán – az Érd Arénában – folytatja a Bajnokok Ligájában, ahol a tabella második feléhez tartozó horvát Podravka Koprivnica lesz a következő ellenfél.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.