Az utolsó pillanatokig izgulni kellett az FTC idei első Bajnokok Ligája-mérkőzésén

Közvetlen riválisával, a forduló előtt ugyanannyi ponttal álló Ikasttal csapott össze a női kézilabda Bajnokok Ligájában az FTC-Rail Cargo Hungaria, amely 28-27-re nyerni tudott Dániában. A Fradi ezzel a sikerrel továbbra is versenyben van az automatikusan negyeddöntőt érő első két helyért.

2026. 01. 10.
Győzelemnek örülhetett az FTC Dániában Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Idei első mérkőzését játszotta a Fradi a női kézilabda Bajnokok Ligájában, a magyar csapat a Dunaújváros 33-13-as legyőzésével kezdte az évet, ám a dán Ikast HB ellen teljesen más színvonalú és tempójú összecsapás várt a zöld-fehérekre. A két együttes novemberi randevúját szűken, de a Ferencváros nyerte (27-24), ezúttal viszont a dánok mellett szólt, hogy az év végén lejátszott kupamérkőzések miatt jobb meccsritmussal várták a „visszavágót”.

A Fradi ismét nyerni tudott az Ikast ellen
A Dunaújváros elleni bajnoki keret kimaradói közül ott volt Darja Dmitrijeva, Hársfalvi Júlia és Mette Tranborg is a magyar együttes keretében, amely péntek reggel Koppenhágába repült, majd onnan szűk három óra alatt érkezett busszal Ikastba.

Három ferencvárosi találattal indult a mérkőzés, a házigazda aztán gyorsan felzárkózott (3-3). Innen kiegyenlített volt a játék, a szünetig nem alakult ki egygólosnál nagyobb különbség a tudásuk legjavától egyaránt elmaradó együttesek között, a Magyar Kupa-címvédő FTC vonulhatott minimális előnnyel a pihenőre.

A Fradi jól koncentrált a hajrában

A második félidőben újra egy találatnál nagyobb különbséget alakított ki Jesper Jensen vezetőedző zöld-fehér együttese (15-17), ám nem engedte el vendégét az Ikast. A Mette Tranborgot az utolsó negyedórára piros lapja miatt elvesztő Ferencváros a 49. percre tudott újra kétgólos fórt kialakítani (21-23). Innen kiegyenlített az Ikast, miképp még kétszer két találat lemaradásból, ám végül Simon Petra utolsó másodpercekben értékesített hétméteresével megszerezte a két pontot az FTC, amely november elsejei hazai sikere után idegenben is riválisa fölé kerekedett.

Az egyaránt Európa-bajnoki bronzérmes ferencvárosi játékosok közül Janurik Kinga tíz lövést védett, Simon hétszer vette be a hazai kaput.

A Ferencváros 12 ponttal a harmadik helyen áll nyolcasában, két ponttal megelőzve az Ikastot. Lemaradása két pont a Brest és egy az Odense mögött, de mindkét együttes egy meccsel kevesebbet játszott. A magyar csapat jövő vasárnap a horvát Podravka Koprivnicát fogadja Érden.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, 9. forduló, B csoport:

Ikast HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria 27-28 (14-15)
lövések/gólok: 43/27, illetve 44/28
gólok hétméteresből: 5/3, illetve 5/4
kiállítások: 4, illetve 10 perc
piros lap: -, illetve 1

 

