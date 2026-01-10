magyar férfi kézilabda-válogatottRomániafelkészülésChema Rodrigez

Titkos mérkőzés: a magyar válogatott két nap alatt kétszer verte meg a románokat

A magyar férfi-kézilabdaválogatott pénteken 33-23-ra győzte le Romániát Győrben , míg egy nappal később zárt kapuk mögött 40-34-re nyert Chema Rodríguez csapata. A felcsúti felkészülési mérkőzés után a szövetségi kapitány értékelt. Ez volt a válogatott utolsó mérkőzése a jövő héten rajtoló Európa-bajnokság előtt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 19:26
Lukács Péter is gólt lőtt a pénteki felkészülési mérkőzésen Románia ellen
Lukács Péter is gólt lőtt a pénteki felkészülési mérkőzésen Románia ellen Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar férfi-kézilabdaválogatott pénteken nagyon simán, 33-23-ra legyőzte Romániát Győrben a jövő héten startoló Európa-bajnokságra történő felkészülés során. Chema Rodríguez a lefújás után azt mondta, nem akart titkokat elárulni a találkozón, összességében pedig elégedett volt a látottakkal.

A magyar kézilabda-válogatott pénteken közönség előtt, szombaton zárt kapuk mögött győzte le Romániát
A magyar kézilabda-válogatott pénteken közönség előtt, szombaton zárt kapuk mögött győzte le Romániát  Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Két nap, két győzelem Románia ellen

Ha már titkok. Szombaton a magyar válogatott még egy felkészülési mérkőzést játszott a románokkal, ugyanakkor ez már zárt kapus meccs volt. A Magyar Kézilabda-szövetség igencsak szűkszavú tájékoztatója szerint a mieink a félidőben 18-16-ra vezettek, végül 40-34-es győzelmet arattak a Felcsúton rendezett összecsapáson. A lefújás után a szövetségi kapitány röviden értékelte a látottakat.

Más jellegű meccs volt, mint a pénteki, de nagyon hasznos. Mindkét csapat kipróbált más dolgokat, a kísérletezésé volt a főszerep támadásban és védekezésben is. Nálunk akadt, ami működött, és akadt, ami nem, vagy nem teljesen jól, de az Eb-rajtig még tudunk ezeken a fázisokon dolgozni, javítani védekezésben és támadásban, és a tanulságokat továbbvinni.

Ez a magyar válogatott programja az Európa-bajnokság elején

A dán–svéd–norvég közös rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában a magyar együttes jövő pénteken Lengyelországgal, vasárnap Olaszországgal, január 20-án pedig Izlanddal találkozik egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut, a magyar szövetség az Eb-n a legjobb nyolc közé kerülést tűzte ki célként. Két éve az ötödik helyen zárt a válogatott, ez minden idők legjobb Eb-helyezése.

