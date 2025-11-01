FerencvárosBajnokok LigájaIkastFTCBL

Nagy küzdelemre késztették az FTC-t a Bajnokok Ligájában

A női kézilabda Bajnokok Ligája hatodik fordulójában a dán Ikast Handbold együttesét fogadta a Ferencváros. A zöld-fehérek az első félidőben szűk előnyt szereztek, amelyet kisebb kihagyásokkal tartottak is, és 27-24-re nyertek. Az FTC sorozatban negyedik sikerét aratta a BL-ben, és ideiglenesen fellépett a csoportja második helyére.

Tóth Norbert
2025. 11. 01. 19:46
Itthon tartotta a két pontot az FTC.
Sorozatban negyedik BL-sikerét aratta az FTC. (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség)
Az FTC és az Ikast hasonló mérleggel és ugyanannyi ponttal, a harmadik és negyedik helyről várta az egymás elleni összecsapást. A magyar csapat az elmúlt három fordulóban egyaránt győzött, egy hete a horvát Podravka Vegeta vendégeként. A dánok egy hete hazai pályán kaptak ki a Brest csapatától.

Janurik Kinga remek teljesítményt nyújtott az FTC kapujában
Janurik Kinga remek teljesítményt nyújtott az FTC kapujában. (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség)

 

Szűk előnyt szerzett az FTC

Két vendégtalálattal indult a mérkőzés, az első FTC-gólt Simon Petra szerezte. 1-3 után válasz nélkül négy gólt dobott a Ferencváros, és fordított 5-3-ra. Vogel már az elején egy szép góllal vétette észre magát, majd a következő támadás végén jött az újabb találat tőle.

Ezt követően egyenlítettek a dánok, de utána tartotta szűk előnyét a Fradi. A félidő felénél 7-6 állt az eredményjelzőn. Három gólnál nagyobb előnyt nem tudtak kiépíteni a zöld-fehérek, nem lehetett lerázni az Ikastot. A magyar csapatnál rendben volt a kapusteljesítmény és a védekezés is, inkább a támadójátékban volt szükség a fejlődésre. Janurik nyolc védéssel zárta az első félidőt. A szünetben 13-11-re vezetett az FTC.

 

Sorozatban negyedik sikerét aratta az FTC

Csakúgy mint a meccs elején, a második félidőben is két dán találattal indult a játék. A két gól között Klujber hetest hibázott. Az első félidőben is voltak hibák, de a második játékrészben még inkább akadozott a ferencvárosi támadójáték, és kissé megkopott a lendület. Ennek ellenére továbbra is megvolt az egy-két gólos előny (16-15). Janurik remekelt a kapuban, fontosak voltak védései a szoros meccsen.

Az volt érezhető, hogy amikor mindkét csapat hibázott, abból az FTC jött ki jobban. A 41. percben 18-15-re sikerült ellépni (12-9 óta nem volt ekkora a különbség). Lendületbe jött a Ferencváros, megvolt a dinamika támadásban, kemény volt a védekezés, Klujber góljának köszönhetően tovább nőtt a különbség.

 

Az utolsó tíz percbe lépve érezhető volt, hogy egyre inkább fárad az Ikast. Az FTC kihasználta ellenfele hibáit, Janurik továbbra is jó formában védett. A dán együttes hat percen keresztül gólképtelen maradt, ez pedig megpecsételte a sorsát. Ugyan a hajrában sem  lehetett hátradőlni, de meglett a két pont (27-24). A zöld-fehérek ezzel a sikerrel ideiglenesen felléptek a második helyre a BL-csoportjukban.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló

A csoport:

B csoport:

  • Ferencvárosi TC–Ikast Handbold 27-24 (13-11)

A Ferencváros a következő fordulóban a Brest vendége lesz, az Ikast pedig az Esbjerg ellen lép pályára hazai környezetben.

