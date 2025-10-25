női kézilabdaDVSC Schaefflerkézilabda Bajnokok LigájaGyőri Audi ETO KCVeronica Kristiansen

Megállíthatatlan volt a Debrecen légiósa a Győr elleni BL-rangadón

A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában az A csoport két magyar együttese találkozott egymással szombat este. A Győr Debrecenbe látogatott, és az első félidőben négygólos előnyre tett szert a BL-címvédő. A folytatásban a 11 gólig jutó és megállíthatatlan Toublanc révén felzárkózott a Debrecen, de a védekezésbeli hibákat keményen megbüntették a győriek, akik végül 36-30-ra nyertek, és továbbra is veretlenek a Bajnokok Ligájában. Az FTC-Rail Cargo Hungaria is idegenben győzött.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 19:59
DVSC Kézilabda, Alicia Toublanc
Alicia Toublanc 11 gólig jutott Fotó: DVSC Kézilabda
2024 februárja után találkozik egymással ismét két magyar csapat a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. Akkor nagy meglepetés született Debrecenben, a Loki 29-28-ra legyőzte a kisalföldieket, megszakítva tizenöt éve tartó nyeretlenségi sorozatukat. A hajdúságiak egy év kihagyás után tértek vissza a BL-be, és rögtön győzelemmel kezdtek Podgoricában, de az azóta eltelt három fordulóban egyaránt veszítettek. A BL-címvédő Győr négy kör után hibátlanul állt, két hete a bajnokságban rég nem látott, tizenöt gólos verést mértek a Ferencvárosra.

2024 elején a Debrecen örülhetett, ezúttal azonban a Győr kézilabdacsapata nyerte az egymás elleni hajdúsági BL-meccset
2024 elején a Debrecen örülhetett, ezúttal azonban a Győr kézilabdacsapata nyerte az egymás elleni hajdúsági BL-meccset (Fotó: dvsckezilabda.hu)

A Győr jobban kezdett, sokat hibázott a Debrecen

Eladott labdákkal és gyenge befejezésekkel indult a mérkőzés, öt percet kellett várni az első gólra. Ekkor egy hetest kaptak a vendégek, Housheer pedig a bal alsóba lőtte a büntetőt, ezzel vezetett a Győr (0-1). Annyira lendületbe jött a BL-győztes, hogy Hagman és Elver góljaival már négy góllal vezetett, időt is kért a Debrecent 2021 nyara óta irányító Szilágyi Zoltán a hetedik percben. A rövid szünet után Jovovics és Csernyánszki szép egyéni megoldása után kozmetikázott az eredményen a hazai csapat, de Housheer újabb hetesével tartotta előnyét a Győr az első tíz perc után (2-5).

Ráadásul szerencséje sem volt a hajdúsági együttesnek, Sercien-Ugolin kapufája után a gyors ellentámadás végén Van Wetering fejezte be biztos kézzel az akciót. A tizenharmadik percben emberelőnybe kerültek a hazaiak, Dulfert küldték ki két percre a bírók. Ettől picit erőre kapott a Debrecen, és a félidő feléhez érve három gólra jöttek fel (6-9). 

Támadásban picit ekkor megtorpant az ETO, de a BL-győztes rövidzárlata csak pár pillanatig tartott.

Breistöl bombagólja után ismét eladták a labdát a civis városiak, és ezt az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég átlövő ismét egy brutálisan nagy találattal büntette meg (7-13). Újabb debreceni időkérés következett ekkor, majd hetest harcolt ki a hazai csapat, de Szemerey kivédte Toublanc büntetőjét, azonban a francia jobbszélső fél perccel később akcióból javított. Közel két percig tartó gólcsend után Fodor csent el egy labdát, és kilőtte a bal felsőt. Az időkérés után a hazaiak játékosa, Thorleifsdottir szabálytalankodott beállós poszton, Housheer pedig újabb hetest értékesített. A Debrecen viszont megint eladta a labdát, Kristiansen pedig nem hibázott (11-16).

Az utolsó két percben mégis háromra jött fel a hajdúsági együttes, köszönhetően a végig nagyon aktívan játszó Toublanc-nak. A Győr viszont újra ritmust váltott, és Breistöl találata után Vámos Míra lőtt szép gólt szélről. Az első félidőt a brazil De Paula egyéni akciója zárta, öt góllal vezetett a címvédő az első harminc perc után (14-19).

Bombagólokat lőtt a BL-címvédő

A második félidő első öt percében tartotta ötgólos előnyét a Győr, de Toublanc, Vámos és  Tóvizi révén kapaszkodott a Debrecen. A folytatásban a győri Blohm kapott szép átadást, és zseniálisan emelte át a kapust. A debreceniek sem akartak lemaradni, megint Toublanc volt eredményes, majd Vámos talált be a hazaiak kilencedik szélsőgólját szerezve. A 42. percben labdát lopott a Győr, és Hagman lőtt gólt, pár perccel később Blohm egyéni helyzetfelismerése után hattal ment a BL-címvédő (20-26). A debreceni időkérés után Hámori harcolt ki hetest. A hetest Toublanc ezúttal is nagyon biztosan értékesítette. Jovovics lövése könnyű zsákmány volt Szemereynek, hétgólos győri vezetésnél időt kértek a vendégek (23-30). A szünet után Jörgensen révén újabb győri gól született, majd Csernyánszki remek passzából Toublanc lódult meg, és belőtte a ziccert. 

Az utolsó tíz perc elején Toublanc megint gólt szerzett, ez már a tizedik gólja volt a franciának. 

Sőt, Ryde jó védése után jöhetett megint a Debrecen, Juhász pedig erőszakosan hetest harcolt ki. Ezt a hetest is Toublanc lőtte be eredményesen. Már csak négy perc volt hátra a meccsből, amikor lépéshiba miatt elvették a bírók a labdát a Győrtől. A hazaiak sem tudtak vele mit kezdeni, majd a vendégek részéről Breistöl, nem először a meccsen, hatalmas gólt szerzett. Később Csernyánszki lőtt ismét ügyes gólt (29-33).

Győri kapufa után jöhetett volna fel három gólra a Debrecen, de egy újabb rossz passz ezt meghiúsította. Nagy hiba volt ez, mivel Hagman labdaszerzése után nagy szóló végén lőtt újabb gólt. Hámori találata csak arra volt jó, hogy pici reményt tápláljon a hazai szurkolókban, de végül Breistöl és Jörgensen hatalmas átlövésgóljai szertefoszlatták minden álmukat. Hat góllal nyert a BL-címvédő Győr Debrecenben, és továbbra is százszázalékos.

A mérkőzés legeredményesebbjeként a debreceni Alicia Toublanc tizenegyszer talált be. Az idénybeli hibátlan mérlegét megőrző Győrben hárman is legalább öt gólig jutottak, a sikerből az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi nyolc védéssel vette ki a részét.

Az FTC Horvátországban nyert

A Ferencváros 37-33-ra nyert szombaton a horvát Podravka Koprivnica vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában. A sérült Laura Glauser és Tomori Zsuzsanna nélkül kezdte a kaproncai találkozót a Magyar Kupa címvédője. A világbajnok francia kapus hiányát nem érezték meg a zöld-fehérek, mert Janurik Kinga fontos védésekkel segítette társait. A mérkőzés elején egymást érték a kétperces kiállítások, a Ferencváros pedig korán háromgólos előnyre tett szert (5-2). Bő negyedóra elteltével már 10-5-re vezetett a vendég együttes, a mindkét oldalon sok hibát hozó első játékrész végén pedig három találat volt a különbség.

A második félidőben egy 4-0-s periódussal 28-20-ra elhúzott az FTC, amely 30-21-nél már a két számjegyű különbséghez is közel került. 

Noha ezt végül nem érte el a magyar klub, sőt a hajrára a házigazda közelíteni tudott, a ferencvárosi siker nem forgott veszélyben.

Angela Malestein hét, Emily Vogel és Simon Petra hat-hat góllal, az utóbbihoz hasonlóan Európa-bajnoki bronzérmes Janurik tíz védéssel járult hozzá a győzelemhez, amely két vereség mellett immár a harmadik volt az FTC-nek a csoportkörben.

A Metz szintén százszázalékos maradt: az előző kiírásban negyedik francia együttes 27-24-re kerekedett felül a Storhamar vendégeként, a győzelemhez Albek Anna négy, a kontinensbajnoki harmadik Vámos Petra három találattal járult hozzá.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló

B csoport:

  • Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria 33-37 (16-19)

A csoport:

  • DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC 30-36 (14-19)

A Győr és a Fradi egymás elleni őszi bajnokija:

 

