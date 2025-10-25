Megállíthatatlan volt a Debrecen légiósa a Győr elleni BL-rangadón

2024 februárja után találkozik egymással ismét két magyar csapat a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. Akkor nagy meglepetés született Debrecenben, a Loki 29-28-ra legyőzte a kisalföldieket, megszakítva tizenöt éve tartó nyeretlenségi sorozatukat. A hajdúságiak egy év kihagyás után tértek vissza a BL-be, és rögtön győzelemmel kezdtek Podgoricában, de az azóta eltelt három fordulóban egyaránt veszítettek. A BL-címvédő Győr négy kör után hibátlanul állt, két hete a bajnokságban rég nem látott, tizenöt gólos verést mértek a Ferencvárosra.

2024 elején a Debrecen örülhetett, ezúttal azonban a Győr kézilabdacsapata nyerte az egymás elleni hajdúsági BL-meccset (Fotó: dvsckezilabda.hu)

A Győr jobban kezdett, sokat hibázott a Debrecen

Eladott labdákkal és gyenge befejezésekkel indult a mérkőzés, öt percet kellett várni az első gólra. Ekkor egy hetest kaptak a vendégek, Housheer pedig a bal alsóba lőtte a büntetőt, ezzel vezetett a Győr (0-1). Annyira lendületbe jött a BL-győztes, hogy Hagman és Elver góljaival már négy góllal vezetett, időt is kért a Debrecent 2021 nyara óta irányító Szilágyi Zoltán a hetedik percben. A rövid szünet után Jovovics és Csernyánszki szép egyéni megoldása után kozmetikázott az eredményen a hazai csapat, de Housheer újabb hetesével tartotta előnyét a Győr az első tíz perc után (2-5).

Ráadásul szerencséje sem volt a hajdúsági együttesnek, Sercien-Ugolin kapufája után a gyors ellentámadás végén Van Wetering fejezte be biztos kézzel az akciót. A tizenharmadik percben emberelőnybe kerültek a hazaiak, Dulfert küldték ki két percre a bírók. Ettől picit erőre kapott a Debrecen, és a félidő feléhez érve három gólra jöttek fel (6-9).

Támadásban picit ekkor megtorpant az ETO, de a BL-győztes rövidzárlata csak pár pillanatig tartott.

Breistöl bombagólja után ismét eladták a labdát a civis városiak, és ezt az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég átlövő ismét egy brutálisan nagy találattal büntette meg (7-13). Újabb debreceni időkérés következett ekkor, majd hetest harcolt ki a hazai csapat, de Szemerey kivédte Toublanc büntetőjét, azonban a francia jobbszélső fél perccel később akcióból javított. Közel két percig tartó gólcsend után Fodor csent el egy labdát, és kilőtte a bal felsőt. Az időkérés után a hazaiak játékosa, Thorleifsdottir szabálytalankodott beállós poszton, Housheer pedig újabb hetest értékesített. A Debrecen viszont megint eladta a labdát, Kristiansen pedig nem hibázott (11-16).