A Győr nem kegyelmezett ősi riválisának a szuperrangadón

Hibátlan mérleggel várta hazai pályán a címvédő győri női kézilabdacsapat legnagyobb hazai riválisát, a bajnokságban szintén pontveszteség nélkül álló ferencvárosiakat, akikre nehéz percek vártak az Audi Arénában. A Fradi tíz éve tudott utoljára itt nyerni, a fővárosiak 2015. május 14-én az akkor még létező bajnoki döntő második meccsét nyerték meg Győrben, a szezon végén aranyérem lett a jutalmuk. A Fradinak a Bajnokok Ligájában négy kör után ötvenszázalékos a mérlege, és igazán jól csak legutóbb, a Krim Ljubljana 33–22-es legyőzésekor játszott az együttes. A BL-ben is címvédő győriek megállíthatatlanok eddig, három fölényes siker mellett az egyik legerősebb ellenfelet, az Esbjerget is felülmúlta a Per Johansson csapata. Szombat délután a két zöld-fehér együttes csapott össze a női kézilabda legnagyobb szuperrangadóján.

A Győr már az első félidőben ellentmondást nem tűrően játszott a Ferencváros ellen. Fotó: Győri Audi ETO KC

A Győr magabiztosabb volt az első félidőben

A győriek kapusának Sakónak az óriási védéseivel indult a rangadó a telt házas Audi Arénában, majd bő négy perc után Cvijics góljával megszerezte a vezetést a vendég Ferencváros. Sőt, a brazi De Paula kiállítása után Dmitirijeva rettentően nagy átlövésgólt szerzett, jobban kezdett a fővárosi együttes. A Győr csak az első tíz perc után talált magára, rendezetlen védekezés ellen rendre gyors gólokkal büntették a Fradit. De Paula lézerpontos passza után Hovden talált be szélről (4-3), majd Vogel kétperces kiállítása után a ferencvárosi Vogelt küldték ki a bírók. Ezt kihasználva Fodor Csenge két gyors találatával már három góllal vezetett a Győr.

Nem ízlett a Ferencvárosnak a Győr kemény védekezése, nem igazán találták a ritmust támadásban felállt fal ellen a vendégek.

Ráadásul Sako védései is sokkolták Jesper Jensen játékosait, az utolsó tíz perc előtt időt is kért a Fradi dán trénere (11-6).

Mindhiába, a győriek továbbra is ellenállhatatlanul kézilabdáztak, a Ferencváros eladott labdája után Hovden robogott el a vendégek kapujáig, s nem is hibázta el a ziccert. Az első félidőt Klujber sikeres hétméterese zárta, de így is kényelmes előnnyel várhatta a Győr a második félidőt (14-8).