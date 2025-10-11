Rendkívüli

Iskolai lövöldözés történt Mississippiben, négy ember meghalt, rengeteg a sebesült

női kézilabda NB IFradi FTCGyőri Audi ETO KCFodor Csenge

A Győr nem kegyelmezett ősi riválisának a szuperrangadón

Szombat délután találkozott egymással a női kézilabda NB I két gigásza, a címvédő és bomba formában lévő Győri Audi ETO KC és az inkább még formálódó FTC-Rail Cargo Hungaria. A hazai pályán játszó Győr már az első félidőben is sokkal pontosabb és magabiztosabban játszott köszönhetően a francia kapus Hatadou Sako remeklésének. A BL-címvédő a második félidőben szó szerint parádézott és végül 32-17-re lemosta ellenfelét az Audi Arénában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 16:53
Forrás: Győri Audi ETO KC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hibátlan mérleggel várta hazai pályán a címvédő győri női kézilabdacsapat legnagyobb hazai riválisát, a bajnokságban szintén pontveszteség nélkül álló ferencvárosiakat, akikre nehéz percek vártak az Audi Arénában. A Fradi tíz éve tudott utoljára itt nyerni, a fővárosiak 2015. május 14-én az akkor még létező bajnoki döntő második meccsét nyerték meg Győrben, a szezon végén aranyérem lett a jutalmuk. A Fradinak a Bajnokok Ligájában négy kör után ötvenszázalékos a mérlege, és igazán jól csak legutóbb, a Krim Ljubljana 33–22-es legyőzésekor játszott az együttes. A BL-ben is címvédő győriek megállíthatatlanok eddig, három fölényes siker mellett az egyik legerősebb ellenfelet, az Esbjerget is felülmúlta a Per Johansson csapata. Szombat délután a két zöld-fehér együttes csapott össze a női kézilabda legnagyobb szuperrangadóján.

A Győr már az első félidőben ellentmondást nem tűrően játszott a Ferencváros ellen.
A Győr már az első félidőben ellentmondást nem tűrően játszott a Ferencváros ellen. Fotó: Győri Audi ETO KC

A Győr magabiztosabb volt az első félidőben

A győriek kapusának Sakónak az óriási védéseivel indult a rangadó a telt házas Audi Arénában, majd bő négy perc után Cvijics góljával megszerezte a vezetést a vendég Ferencváros. Sőt, a brazi De Paula kiállítása után Dmitirijeva rettentően nagy átlövésgólt szerzett, jobban kezdett a fővárosi együttes. A Győr csak az első tíz perc után talált magára, rendezetlen védekezés ellen rendre gyors gólokkal büntették a Fradit. De Paula lézerpontos passza után Hovden talált be szélről (4-3), majd Vogel kétperces kiállítása után a ferencvárosi Vogelt küldték ki a bírók. Ezt kihasználva Fodor Csenge két gyors találatával már három góllal vezetett a Győr.

Nem ízlett a Ferencvárosnak a Győr kemény védekezése, nem igazán találták a ritmust támadásban felállt fal ellen a vendégek.

 Ráadásul Sako védései is sokkolták  Jesper Jensen játékosait, az utolsó tíz perc előtt időt is kért a Fradi dán trénere (11-6). 

Mindhiába, a győriek továbbra is ellenállhatatlanul kézilabdáztak, a Ferencváros eladott labdája után Hovden robogott el a vendégek kapujáig, s nem is hibázta el a ziccert. Az első félidőt Klujber sikeres hétméterese zárta, de így is kényelmes előnnyel várhatta a Győr a második félidőt (14-8).

A Fradi nem találta a ritmust, Sako a mennybe ment

A második félidő első ferencvárosi támadásából sem született gól, a túloldalon viszont Elver kiharcolt egy hetest. Housheer pedig belőtte. Az első félidőben is parádézó Sako remekelt az ETO kapujában: 18 lövésből 11-et megfogott a francia kapus. A másik oldalon Glauser 19-ből csak hatot. A Fradi még mindig szenvedett támadásban, Elver góljával már nyolccal vezetett a Győr az első hét perc után a második félidőben (18-10). A győri Fodor Csenge, aki ezzel elérte a négyszáz gólt a női NB I-ben, újabb találata után időt kért Jesper Jensen.

A Győr játékosai eufórikus hangulatban voltak a második félidőben, parádézott a BL-győztes.
A Győr játékosai euforikus hangulatban voltak a második félidőben, parádézott a BL-győztes. Fotó: Győri Audi ETO KC/Peka Roland

Az első tíz perc után két beállós játékra állt át a Ferencváros, a vendégek tízgólos hátrányból próbáltak visszakapaszkodni, miközben a győri szurkolók már az „Indul a busz”rigmust kiabálták a vendég drukkereknek (21-11). Furamód ekkor a hazaiak követtek el egy buta szabálytalanságot: Housheer hátulról meglökte Cvijicset, aki összeesett. A bírók a videózás után két percre kiállították a világbajnok holland játékost. Kettős emberelőnyben támadt a Fradi, de eladta a labdát, és Kristiansen lehetetlen szögből talált be. 

Hiába kért ismét időt Jensen, a Fradi teljesen összeomlott a félidő közepére. Újabb két könnyű gólt dobott a Győr, a hazaiak ekkor már tizenhárom (!) góllal vezettek (24-11).

A Ferencváros 22 perc alatt mindössze öt gólt dobott a második félidőben. És a Sako-parádé folytatódott a kapuban: a francia hálóőr úgy védte ki Klujber hetesét, hogy a jobb kezében maradt a labda.

A vége 32-17 lett, a Győr kiütéses győzelmet aratott az ősi riválisa felett, és óriási lépést tett a bajnoki cím felé a BL-címvédő.

Kézilabda, női NB I

Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 32-17 (14–8)

 




 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekerdő

Szeretetbugyor

Kárpáti András avatarja

Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.