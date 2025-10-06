kézilabdaFTC Rail Cargo-Hungárianői kézi BLKrim Ljubljana

A Fradinál ámulnak, még nem láttak ilyen meccset az idényben

Az FTC-Rail Cargo Hungaria 33-22-re legyőzte idegenben a szlovén Krim Ljubljanát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában. A Fradi részéről Emily Vogel megérdemelt sikerről beszélt az európai szövetségnek (EHF), míg az ellenfelet irányító Ziga Novak a nagy különbség gyors kialakulásán kesergett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 9:23
Emily Vogelnek tetszett a magyar csapat játéka Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kezdi összeszedni magát a Fradi női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában: a sorozatot két vereséggel kezdő zöld-fehérek egymás után másodszor nyertek, a Sola elleni siker után ezúttal a Krim Ljubljanát is kipipálta a csapat, amely impresszív játékkal diadalmaskodott Szlovéniában.

A Fradi meggyőző teljesítménnyel nyert Szlovéniában
A Ferencváros meggyőző teljesítménnyel nyert Szlovéniában (Forrás: Fradi.hu)

– Ez volt az első BL-mérkőzésünk, amelyen az első perctől kezdve megmutattuk az erősségeinket, és ezt a végéig sikerült fenntartani. Az idény eddigi részében ezt a két pontot érdemeltük meg a leginkább. Nagyon jól játszottunk, a védekezésünk agresszív volt, a támadásainkba pedig sikerült rengeteg gyorsaságot belecsempészni. Hatékonyak voltunk a kapu előtt, lépésről lépésre építettük ki a nagy különbséget – értékelt Emily Vogel (lánykori nevén Emily Bölk), az FTC német balátlövője az EHF-nek.

A Fradi ellenfele a különbségen kesereg

A Ljubljanát irányító Ziga Novak csalódottan vett tudomásul, hogy ekkora különbség volt a két csapat között.

– Sokkal többre vagyunk képesek. Ha megnézzük a végeredményt, igazán az bosszant, hogy milyen gyorsan alakult ki nagy különbség. Jelenleg nincs arra válaszom, mi történt, de magabiztos vagyok azt illetően, hogy jobbak leszünk a jövőben, mert képesek vagyunk rá. Dolgozunk azon, hogy fejlődjünk és kijavítsunk bizonyos dolgokat.

A Ferencváros legközelebb október 25-én, a horvát Podravka otthonában lép pályára a legrangosabb európai kupasorozatban, addig azonban hazai fronton is várnak feladatok a fővárosiakra: szombaton bajnoki rangadót játszanak a Győrrel, ráadásul idegenben.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu