A Fradinál ámulnak, még nem láttak ilyen meccset az idényben

Kezdi összeszedni magát a Fradi női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában: a sorozatot két vereséggel kezdő zöld-fehérek egymás után másodszor nyertek, a Sola elleni siker után ezúttal a Krim Ljubljanát is kipipálta a csapat, amely impresszív játékkal diadalmaskodott Szlovéniában.

A Ferencváros meggyőző teljesítménnyel nyert Szlovéniában (Forrás: Fradi.hu)

– Ez volt az első BL-mérkőzésünk, amelyen az első perctől kezdve megmutattuk az erősségeinket, és ezt a végéig sikerült fenntartani. Az idény eddigi részében ezt a két pontot érdemeltük meg a leginkább. Nagyon jól játszottunk, a védekezésünk agresszív volt, a támadásainkba pedig sikerült rengeteg gyorsaságot belecsempészni. Hatékonyak voltunk a kapu előtt, lépésről lépésre építettük ki a nagy különbséget – értékelt Emily Vogel (lánykori nevén Emily Bölk), az FTC német balátlövője az EHF-nek.

A Fradi ellenfele a különbségen kesereg

A Ljubljanát irányító Ziga Novak csalódottan vett tudomásul, hogy ekkora különbség volt a két csapat között.

– Sokkal többre vagyunk képesek. Ha megnézzük a végeredményt, igazán az bosszant, hogy milyen gyorsan alakult ki nagy különbség. Jelenleg nincs arra válaszom, mi történt, de magabiztos vagyok azt illetően, hogy jobbak leszünk a jövőben, mert képesek vagyunk rá. Dolgozunk azon, hogy fejlődjünk és kijavítsunk bizonyos dolgokat.

A Ferencváros legközelebb október 25-én, a horvát Podravka otthonában lép pályára a legrangosabb európai kupasorozatban, addig azonban hazai fronton is várnak feladatok a fővárosiakra: szombaton bajnoki rangadót játszanak a Győrrel, ráadásul idegenben.