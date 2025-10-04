Esbjergkézilabdamüncheni repülőtér

A földön kellett aludniuk a Debrecenbe utazó dán kézilabdázóknak

A müncheni repülőtér padlóján aludtak azok a kézilabdázók, akik a debreceni Bajnokok Ligája mérkőzésre utaztak Magyarországra. Az Esbjerg nem mindennapi kalandjairól azok után számoltak be, hogy a hosszas tortúrát követően megérkeztek Debrecenbe.

2025. 10. 04. 16:13
Szörnyű éjszakán van túl az Esbjerg és Henny Reistad Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A Nyugat-Európát érő újabb dróntámadások miatt alakult ki káosz egyes repülőtereken. Ennek a helyzetnek az egyik elszenvedője a dán Esbjerg női kézilabdacsapata volt, amely a németországi Münchenen keresztül repült Magyarországra.

Az Esbjerg legnagyobb sztárja, Henny Reistad a védők gyűrűjében. Ennél nagyobb gondja is volt Münchenben a kiváló játékosnak és a csapatnak
(Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Az Esbjerg játékosai a földön aludtak

A dánok repülőgépe eleve egyórás késéssel indult el Billundból Münchenbe. Ez a késés pontosan elég volt ahhoz, hogy a csapat lekésse a müncheni csatlakozást. Kénytelenek voltak egy új járatra átfoglalni a jegyeket, de ekkor jött az igazi káosz. Már bent ültek a gépben, amikor mindenkit kiszállítottak, majd közölték, hogy dróntámadás miatt lezárták a repteret. Ezt követően órákon át senki sem tudta, mi történik majd. Arra sem volt esély, hogy a dán csapat szállást találjon Münchenben, mert ott épp az Oktoberfest eseményei zajlanak, emiatt pedig a város tele van.

A lezárt müncheni reptér megtelt a várakozó emberekkel. Sokan a földön vagy a székeken aludtak. Mivel a reptéri boltok is bezártak, a játékosoknak csak víz és snack jutott. Végül az éjszakát rettenetes körülmények között a müncheni reptéren töltötte az Esbjerg, majd szombaton reggel tudott elindulni a magyar fővárosba, ahonnan busszal utaztak tovább Debrecenbe.

 

