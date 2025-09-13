A Győr megmutatta a nagy riválisnak, ki az úr a háznál

A sorozat esélyeseihez méltóan szorosan indult a találkozó, a magyar bajnok 13 perc után alakított ki először háromgólos különbséget (10-7). A remekül kézilabdázó kisalföldiek ritmusát nem törte meg, hogy 11-8-nál időt kért Tomas Axnér: Bruna de Paulát nem tudta tartani az esbjergi védelem, vezérletével egy 4-0-s időszak végére 14-8 állt az eredményjelzőn. A dán együttes a Győr – az addig eltelt 22 percben látottak alapján váratlan – rövidzárlatát kihasználva sorozatban öt gólt szerzett és mínusz egyre zárkózott (14-13), sőt a szünetre egyenlíteni tudott.

Nagy csatára késztette az Esbjerg a Győrt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba

A fordulást követően először került előnybe a legutóbb bronzérmes Esbjerg, a mindkét oldalon sok hibát hozó periódusban fej fej mellett haladtak a felek. Többnyire a vendégek voltak lépéselőnyben, akiknél különösen az elmúlt idény gólkirálynője, Henny Reistad nyújtott kiemelkedőt. Az MTI tudósítása szerint az utolsó tíz percbe lépve 25-25 volt az állás, a záró percre fordulva pedig 30-30: Per Johansson vezetőedző kisalföldi együttese az utolsó fél percben a győzelemért támadhatott és Kristina Jörgensen révén hét másodperccel a dudaszó előtt megszerezte a vezetést és sikert érő találatot.

Az ETO ezzel az egymás elleni 11. találkozón is hibátlan maradt dán riválisával szemben.

A mérkőzés legjobbjának választott győri Dione Housheer 12 góljával a legeredményesebb is lett, a túloldalon Reistad tízszer volt eredményes.

Üres kapus gól lett a DVSC veszte

Miközben a szomszéd Főnix Arénában a magyar és az osztrák válogatott feszült egymásnak a tenisz Davis Kupa szuperdöntőjének selejtezőjében, addig a Hódos Imre Sportcsarnokban a – BL-be egy év kihagyás után egygólos podgoricai győzelemmel visszatért – hajdúsági kézilabdázók első hazai találkozójukat kezdték meg a legrangosabb európai klubsorozatban.

Kapkodó játékkal indult a találkozó, négy percig nem esett találat, ezt követően viszont a Debrecen négygólos sorozattal dolgozott ki tekintélyt parancsoló előnyt. A beálló körüli védekezést jól megszervező vendéglátó stabil teljesítményt nyújtott hátul, a besztercei együttes 12 perc alatt csupán kétszer talált be. Szilágyi Zoltán vezetőedző együttese sokáig stabilan tartotta a négy-öt találat különbséget, ám a szünet előtt nagyot hajrázó román gárda a 28. percben utolérte a hazaiakat (14-14).