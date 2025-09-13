Rendkívüli

női kézilabdaBajnokok LigájaGyőri ETODVSC

A Győr megmutatta a nagy riválisnak, ki az úr a háznál

Szombaton játszotta első hazai mérkőzését a női kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában a DVSC és a Győri ETO is. Kevésen múlott, de a hajdúságiak az utolsó pillanatokban 34-33-ra elbukták a román Bistrita elleni találkozót, a címvédő Győr viszont nagy csatában legyűrte a legutóbb bronzérmes Esbjerget.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 20:29
A győri Dione Housheer (b) és Natalie Hagman a női kézilabda NB I A csoport, 2. fordulójában játszott Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg mérkőzésen a győri Audi Arénában Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba
A sorozat esélyeseihez méltóan szorosan indult a találkozó, a magyar bajnok 13 perc után alakított ki először háromgólos különbséget (10-7). A remekül kézilabdázó kisalföldiek ritmusát nem törte meg, hogy 11-8-nál időt kért Tomas Axnér: Bruna de Paulát nem tudta tartani az esbjergi védelem, vezérletével egy 4-0-s időszak végére 14-8 állt az eredményjelzőn. A dán együttes a Győr – az addig eltelt 22 percben látottak alapján váratlan – rövidzárlatát kihasználva sorozatban öt gólt szerzett és mínusz egyre zárkózott (14-13), sőt a szünetre egyenlíteni tudott.

Nagy csatára késztette az Esbjerg a Győrt
Nagy csatára késztette az Esbjerg a Győrt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba

A fordulást követően először került előnybe a legutóbb bronzérmes Esbjerg, a mindkét oldalon sok hibát hozó periódusban fej fej mellett haladtak a felek. Többnyire a vendégek voltak lépéselőnyben, akiknél különösen az elmúlt idény gólkirálynője, Henny Reistad nyújtott kiemelkedőt. Az MTI tudósítása szerint az utolsó tíz percbe lépve 25-25 volt az állás, a záró percre fordulva pedig 30-30: Per Johansson vezetőedző kisalföldi együttese az utolsó fél percben a győzelemért támadhatott és Kristina Jörgensen révén hét másodperccel a dudaszó előtt megszerezte a vezetést és sikert érő találatot.

Az ETO ezzel az egymás elleni 11. találkozón is hibátlan maradt dán riválisával szemben.

A mérkőzés legjobbjának választott győri Dione Housheer 12 góljával a legeredményesebb is lett, a túloldalon Reistad tízszer volt eredményes.

Üres kapus gól lett a DVSC veszte

Miközben a szomszéd Főnix Arénában a magyar és az osztrák válogatott feszült egymásnak a tenisz Davis Kupa szuperdöntőjének selejtezőjében, addig a Hódos Imre Sportcsarnokban a – BL-be egy év kihagyás után egygólos podgoricai győzelemmel visszatért – hajdúsági kézilabdázók első hazai találkozójukat kezdték meg a legrangosabb európai klubsorozatban.

Kapkodó játékkal indult a találkozó, négy percig nem esett találat, ezt követően viszont a Debrecen négygólos sorozattal dolgozott ki tekintélyt parancsoló előnyt. A beálló körüli védekezést jól megszervező vendéglátó stabil teljesítményt nyújtott hátul, a besztercei együttes 12 perc alatt csupán kétszer talált be. Szilágyi Zoltán vezetőedző együttese sokáig stabilan tartotta a négy-öt találat különbséget, ám a szünet előtt nagyot hajrázó román gárda a 28. percben utolérte a hazaiakat (14-14).

A pihenőt követően – a mérkőzés során először – besztercei előnyt mutatott az eredményjelző (15-16), a kapuban remeklő Renata Arruda vezérletével rendezték védekezésüket a vendégek, egy 3-0-val így már négy találat volt közte (17-21). Két gólnál közelebb jó ideig nem tudott zárkózni a Debrecen, ráadásul Szabó Nina piros lapjánál rövid időre – kézilabdában ritkán látható módon – egyszerre három hazai játékos töltötte büntetését a kispadon. Ezzel együtt is jól jöttek ki ebből a periódusból a nagy tűzzel játszó hajdúságiak, akik az 52. percben egyenlítettek (28-28), majd a vezetést is visszavették (29-28). 

A fordulatos végjátékban a Bistrita is vezetett még (31-33), és bár a hét a hat ellen támadó DVSC tíz másodperccel a dudaszó előtt egyenlített, a vendégek üres kapura szerzett góllal kiharcolták az egygólos sikert.

A Debrecent erősítő Alicia Toublanc 11 góljával lett a találkozó legeredményesebbje, Adrianna Placzek és Jessica Ryde egyformán öt lövést hatástalanított a hazai kapuban. A Bistritából Renata Arruda 20 lövést védett.

A csoport további magyar érdekeltségű együtteseinek összecsapásán az előző kiírásban negyedik Metz hazai pályán 38-29-re győzött a Borussia Dortmund ellen. A francia együttesben Albek Anna háromszor, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra kétszer talált be, a német alakulatban Szikora Melinda a kapujára tartó egyetlen lövésből gól született.

Két fordulót követően a Debrecenben egy góllal diadalmaskodó Bistrita mellett így már csak a Győr és a Metz hibátlan a csoportban.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló, A csoport

  • Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán) 31-30 (15-15)
  • DVSC Schaeffler–Gloria Bistrita-Nasaud (román) 33-34 (15-15)

 

 

