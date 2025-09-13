Fucsovics Márton széttörte az ütőjét, álom maradt a Davis-kupa-világdöntő

Jurij Rodionov a Marozsán Fábián elleni sikere után azt mondta: bízik benne , hogy nem kell már játszania a párharcban, azaz Ausztria három vagy négy meccs alatt megnyeri a magyar válogatott elleni Davis-kupa-párharcot. Fucsovics Márton ellenben nagyon reménykedett benne a pénteki veresége után, hogy szombaton nem csak díjat átvenni megy fel a debreceni Főnix Aréna pályájára. Marozsán Fábián és főleg Piros Zsombor gondoskodott róla, hogy legyen téttel bíró ötödik meccs Rodionov és Fucsovics között.

Jurij Rodionov lépett elő az osztrák csapat vezérével, Marozsán Fábián legyőzése után Fucsovics Márton ellen is nagyon jól teniszezett (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Azok után, hogy 0-2-ről felállt és kiegyenlített a magyar válogatott, hamar újra hátrányba került. Rodionov 6:2-re hozta az első játszmát Fucsovics ellen, éppen úgy, mint a párharc nyitányaként Marozsán Fábiánnal szemben.

Davis-kupa: Fucsovics Márton sima veresége

A harminchárom éves magyar teniszező nyert már a Davis-kupában fogalomnak számító ötödik meccseket, a belga Ruben Bemelmans, vagy éppen legutóbb idén februárban Alexis Galarneau ellen. Most viszont úgy tűnt, semmi nem akar összejönni neki, a második játszma elején ziccer-lecsapást is a hálóba ütött, s újra elveszítette az adogatását.