Fucsovics Márton széttörte az ütőjét, álom maradt a Davis-kupa-világdöntő

Jurij Rodionov a Marozsán Fábián elleni sikere után azt mondta: bízik benne , hogy nem kell már játszania a párharcban, azaz Ausztria három vagy négy meccs alatt megnyeri a magyar válogatott elleni Davis-kupa-párharcot. Fucsovics Márton ellenben nagyon reménykedett benne a pénteki veresége után, hogy szombaton nem csak díjat átvenni megy fel a debreceni Főnix Aréna pályájára. Marozsán Fábián és főleg Piros Zsombor gondoskodott róla, hogy legyen téttel bíró ötödik meccs Rodionov és Fucsovics között.
Azok után, hogy 0-2-ről felállt és kiegyenlített a magyar válogatott, hamar újra hátrányba került. Rodionov 6:2-re hozta az első játszmát Fucsovics ellen, éppen úgy, mint a párharc nyitányaként Marozsán Fábiánnal szemben.
Davis-kupa: Fucsovics Márton sima veresége
A harminchárom éves magyar teniszező nyert már a Davis-kupában fogalomnak számító ötödik meccseket, a belga Ruben Bemelmans, vagy éppen legutóbb idén februárban Alexis Galarneau ellen. Most viszont úgy tűnt, semmi nem akar összejönni neki, a második játszma elején ziccer-lecsapást is a hálóba ütött, s újra elveszítette az adogatását.