Fucsovics Márton széttörte az ütőjét, álom maradt a Davis-kupa-világdöntő

Ötödik meccs döntött Magyarország és Ausztria csapata között arról, hogy melyik jut be a Davis-kupa nyolccsapatos világdöntőjébe. Fucsovics Márton pénteki vereség, Jurij Rodionov első napos győzelem után lépett pályára a debreceni Főnix Arénában. A szoros csata azonban elmaradt: a balkezes Rodionov egyértelműen Fucsovics fölé nőtt, így a mieink álma szertefoszlott, Ausztria vehet részt a Davis-kupa novemberi, bolognai világdöntőjében.

2025. 09. 13. 17:30
Fucsovics Márton Jurij Rodionov ellen vívott sorsdöntő ötödik meccset a Davis-kupa világdöntőjéért Fotó: MTI/Derencsényi István
Jurij Rodionov a Marozsán Fábián elleni sikere után azt mondta: bízik benne , hogy nem kell már játszania a párharcban, azaz Ausztria három vagy négy meccs alatt megnyeri a magyar válogatott elleni Davis-kupa-párharcot. Fucsovics Márton ellenben nagyon reménykedett benne a pénteki veresége után, hogy szombaton nem csak díjat átvenni megy fel a debreceni Főnix Aréna pályájára. Marozsán Fábián és főleg Piros Zsombor gondoskodott róla, hogy legyen téttel bíró ötödik meccs Rodionov és Fucsovics között.

Debrecen, 2025. szeptember 12. Az osztrák Jurij Rodionov játszik Marozsán Fábián ellen a Magyarország - Ausztria Davis Kupa szuperdöntő debreceni selejtezőjében a debreceni Főnix Arénában 2025. szeptember 12-én. MTI/Derencsényi István
Jurij Rodionov lépett elő az osztrák csapat vezérével, Marozsán Fábián legyőzése után Fucsovics Márton ellen is nagyon jól teniszezett (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Azok után, hogy 0-2-ről felállt és kiegyenlített a magyar válogatott, hamar újra hátrányba került. Rodionov 6:2-re hozta az első játszmát Fucsovics ellen, éppen úgy, mint a párharc nyitányaként Marozsán Fábiánnal szemben.

Davis-kupa: Fucsovics Márton sima veresége

A harminchárom éves magyar teniszező nyert már a Davis-kupában fogalomnak számító ötödik meccseket, a belga Ruben Bemelmans, vagy éppen legutóbb idén februárban Alexis Galarneau ellen. Most viszont úgy tűnt, semmi nem akar összejönni neki, a második játszma elején ziccer-lecsapást is a hálóba ütött, s újra elveszítette az adogatását.

A balkezes Rodionov élesebbnek tűnt, vesztett helyzetekből is megfordított labdameneteket, Fucsovics pedig 1:3-nál ismét elveszítette az adogatását, és ez már sok volt neki, a földhöz vágta és rommá törte az ütőjét.

Ez sem segített, az új ütővel már játékot sem nyert a magyar teniszező. Hiába egyenlített 0-2-ről, kikapott Ausztriától a magyar válogatott, az osztrákok vehetnek részt a novemberi világdöntőben, Bolognában.

Davis-kupa, a világdöntőbe jutásért

Magyarország–Ausztria 2-3

  • Marozsán Fábián–Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7-5), 5:7
  • Fucsovics Márton–Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7-9)
  • Marozsán Fábián, Piros Zsombor–Alexander Erler, Lucas Miedler 7:6 (7-4), 7:6 (7-2)
  • Piros Zsombor–Lukas Neumayer 7:5, 7:6 (8-6)
  • Fucsovics Márton–Jurij Rodionov 2:6, 1:6

Fucsovics Márton mindkét meccsét elveszítette Ausztria ellen

 

