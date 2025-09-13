Fucsovics felfedte a rejtélyt, Marozsán sokkoló választ adott

Két nagyon hasonló meccset láthatott pénteken a debreceni Főnix Aréna közönsége. A papíron esélyesebb magyar játékos – előbb Marozsán Fábián, majd Fucsovics Márton – szetthátrányba került, aztán viszont kiegyenlített osztrák riválisa – Jurij Rodionov, illetve Lukas Neumayer – ellen. Sőt, a döntő játszmában mind Marozsán, mind Fucsovics volt brékelőnyben, mégsem tudott egyikük sem nyerni a több mint száz hellyel alacsonyabban rangsorolt ellenfelével szemben. A 2-0-s hátránnyal nagyon messze kerültünk a Davis-kupa-álomtól, azaz a nyolccsapatos világdöntőtől.

Marozsán Fábiánt nagyon megviselte a vereség, s aztán Fucsovics Márton sem tudott javítani a magyar Davis-kupa-válogatott helyzetén (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Rodionov 2023 szeptembere óta először győzött le top 60-ban jegyzett ellenfelet, az inkább a salakot kedvelő Neumayer az idei Australian Open selejtezője óta első alkalommal nyert meccset kemény pályán.

Marozsán Fábián izgult és démonokkal küzdött

– Izgultam a kezdésnél, nem játszottam a legjobb játékomat. Aztán próbáltam több labdát pályára ütni, és volt egy kis fellángolásom a második szett végétől a harmadik elejéig. A döntő játszmában 3:1-nél újabb brékkel megtörhettem volna, de sajnos visszajött. A fontos szituációkban jó döntéseket hozott, stabilabban teniszezett az egész mérkőzésen, megérdemelten nyert – értékelt letörten a találkozó után Marozsán.

Különösen sokat mondó volt Marozsán rövid válasza arra a kérdésre, hogy milyen pozitívumot tud magával vinni a 6:2, 6:7 (5-7), 7:5-re elveszített meccsből a szombati folytatásra: – Azt, hogy vége lett.

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány is megerősítette, hogy Marozsánon az izgulás jeleit látta, s úgy fogalmazott: a magyar teniszező a démonaival is küzdött.

Rodionov értelemszerűen sokkal jobb hangulatban értékelt, a legszebb Davis-kupa-beli sikeréről beszélt, s hozzátette: reméli, hogy többször már nem kell játszania a párharcban, az osztrákok bebiztosítják a világdöntőbe jutást az ötödik meccs előtt, amely 2-2-es állás esetén rá és vélhetően Fucsovics Mártonra várna.

Fucsovics Márton nem sérült meg

Egyelőre azonban ettől sajnos igen messze vagyunk, ugyan Marozsán után Fucsovics is kikapott pénteken, pedig ő még adogathatott is a mérkőzésért.