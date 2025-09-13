Rendkívüli

Itt az újabb hanganyag: a Tisza minden brüsszeli parancsot végrehajtana

Marozsán FábiánFucsovics Mártondavis-kupatenisz

Fucsovics felfedte a rejtélyt, Marozsán sokkoló választ adott

Két döntő játszmás csatát hozott Magyarország és Ausztria Davis-kupa-párharcának első napja, s sajnos egyik sem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is kikapott több mint száz hellyel alacsonyabban rangsorolt ellenfelétől. Szombaton még lehet javítani, de immár Ausztria érezheti páholyban magát. Fucsovics Márton szerint talán éppen emiatt fordulhat a kocka, Marozsán Fábiánt letaglózta a vereség.

Koczó Dávid
2025. 09. 13. 6:29
Marozsán Fábián, majd Fucsovics Márton is kikapott, nagyon messze került a Davis-kupa-álom, 0-2-ről kellene fordítania Ausztria ellen a magyar válogatottnak Fotó: MTI/Derencsényi István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két nagyon hasonló meccset láthatott pénteken a debreceni Főnix Aréna közönsége. A papíron esélyesebb magyar játékos – előbb Marozsán Fábián, majd Fucsovics Márton – szetthátrányba került, aztán viszont kiegyenlített osztrák riválisa – Jurij Rodionov, illetve Lukas Neumayer – ellen. Sőt, a döntő játszmában mind Marozsán, mind Fucsovics volt brékelőnyben, mégsem tudott egyikük sem nyerni a több mint száz hellyel alacsonyabban rangsorolt ellenfelével szemben. A 2-0-s hátránnyal nagyon messze kerültünk a Davis-kupa-álomtól, azaz a nyolccsapatos világdöntőtől.

Debrecen, 2025. szeptember 12. Marozsán Fábián az osztrák Jurij Rodionov elleni mérkőzésen a Magyarország-Ausztria Davis-kupa selejtező mérkőzés II. fordulójában Debrecenben a Főnix Arénában 2025. szeptember 12-én. MTI/Derencsényi István
Marozsán Fábiánt nagyon megviselte a vereség, s aztán Fucsovics Márton sem tudott javítani a magyar Davis-kupa-válogatott helyzetén (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Rodionov 2023 szeptembere óta először győzött le top 60-ban jegyzett ellenfelet, az inkább a salakot kedvelő Neumayer az idei Australian Open selejtezője óta első alkalommal nyert meccset kemény pályán.

Marozsán Fábián izgult és démonokkal küzdött

– Izgultam a kezdésnél, nem játszottam a legjobb játékomat. Aztán próbáltam több labdát pályára ütni, és volt egy kis fellángolásom a második szett végétől a harmadik elejéig. A döntő játszmában 3:1-nél újabb brékkel megtörhettem volna, de sajnos visszajött. A fontos szituációkban jó döntéseket hozott, stabilabban teniszezett az egész mérkőzésen, megérdemelten nyert – értékelt letörten a találkozó után Marozsán.

Különösen sokat mondó volt Marozsán rövid válasza arra a kérdésre, hogy milyen pozitívumot tud magával vinni a 6:2, 6:7 (5-7), 7:5-re elveszített meccsből a szombati folytatásra: – Azt, hogy vége lett.

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány is megerősítette, hogy Marozsánon az izgulás jeleit látta, s úgy fogalmazott: a magyar teniszező a démonaival is küzdött.

Rodionov értelemszerűen sokkal jobb hangulatban értékelt, a legszebb Davis-kupa-beli sikeréről beszélt, s hozzátette: reméli, hogy többször már nem kell játszania a párharcban, az osztrákok bebiztosítják a világdöntőbe jutást az ötödik meccs előtt, amely 2-2-es állás esetén rá és vélhetően Fucsovics Mártonra várna.

Fucsovics Márton nem sérült meg

Egyelőre azonban ettől sajnos igen messze vagyunk, ugyan Marozsán után Fucsovics is kikapott pénteken, pedig ő még adogathatott is a mérkőzésért.

– Sajnos ezen a napon semmi sem úgy alakult, ahogy elterveztük, vannak ilyen napok az életben és a Davis-kupában is. Tudjuk, hogy a top 200-ból mindenki tud néhány meccsre top szintet játszani, és Neumayernek ma az esélytelenek nyugalmával játszva minden bejött.

Nagyon nem vagyunk jó helyzetben, nekik jó párosuk van. Viszont most már mi mehetünk fel az esélytelenek nyugalmával, akárki is párosozik, el kell engednie a kezét, élveznie kell a játékot

Fucsovicsot arról is megkérdezték a sajtótájékoztatón, hogy miért kért ápolási szünetet Neumayer ellen, a magyar teniszező ezzel kapcsolatban megnyugtató választ adott: nincs olyan probléma, ami veszélyeztetné a szombati játékát.

– Minden meccsen be van kötve a talpam a bőrkeményedések elkerülése érdekében. Párás volt a levegő, nagyon izzadtam, a kötés pedig átázott és elmozdult, így nagyon nyomta a talpam, ezért muszáj volt lecserélni – árulta el Fucsovics.

Davis-kupa: sosem látott magyar bravúr kellene

Jürgen Melzer, az osztrákok szövetségi kapitánya sem számított arra, hogy 2-0-s előnyben nyilatkozhat majd az első játéknap után.

– Előzetesen azt mondtam, hogy két tökéletes napra van szükségünk a továbbjutáshoz. Ebből egy összejött, már csak egy győzelem kell, és arra van három esélyünk – fogalmazott a korábbi kiváló játékos.

Szombaton 11.00-kor a párossal folytatódik a párharc, majd  – amennyiben szükséges – újabb két egyessel fejeződik be. A magyar válogatott még soha nem jutott be a legjobb nyolc közé a Davis-kupában, és a sorozat által a párharchoz biztosított hivatalos dokumentum alapján még soha nem fordított 0-2-ről, azaz immár duplán történelmi siker lenne a győzelem.

Davis-kupa, a világdöntőbe jutásért

Magyarország–Ausztria 0-2

  • Marozsán Fábián–Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7-5), 5:7
  • Fucsovics Márton–Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7-9)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojeleknyugalom

Jövőre is alkotmányos többség kell!

Szájer József avatarja

AHOL A LABDA LESZ – Kis különbség, kis nyugalom – nagy különbség, nagy nyugalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.