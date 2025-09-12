Fucsovics Márton ápolásra szorult a magyar válogatott kulcsfontosságú meccsén

Marozsán Fábián váratlan veresége után Fucsovics Márton nyomás alatt kezdhette a maga találkozóját a debreceni Magyarország–Ausztria Davis-kupa-párharcban. Az idén ATP-tornát nyert magyar teniszező ellenfele Lukas Neumayer volt, aki soha nem járt még a legjobb 150 között a világranglistán, és idén kemény pályán az Australian Open selejtezője óta nem nyert meccset. Ehhez képest a Főnix Arénában az első játszmát 6:3-ra megnyerte Fucsovics Márton ellen.

Lukas Neumayer beugróként is jól teljesített az osztrák csapatban, megnyerte az első játszmát Fucsovics Márton ellen a debreceni Davis-kupa-párharcban (Fotó: MTI/Derencsényi István)

A magyar teniszező egyszer ugyan visszajött brékhátrányból a játszmában, de aztán újra elveszítette az adogatását, így Neumayer előnybe került, noha csak néhány órával a párharc kezdete előtt tudta meg, hogy pályára lép, átvéve a megbetegetedett Filip Misolic helyét.

Fucsovics Márton maratoni csatája

Szoros játékok követték egymást a második szettben is, de ebben Fucsovics volt az, aki egy maratoni gém végén brékelőnybe került, s ezt a fórt végig is vitte a játszmán (6:3).

Defensive plays from Fucsovics 😮‍💨



Battling against Neumayer in Debrecen#DavisCup pic.twitter.com/cIQ7Q2GQ47 — Davis Cup (@DavisCup) September 12, 2025

A harmadik játszma elején viszont Neumayer volt az, aki adogatóként, majd fogadóként is a maga javára fordított játékot, Fucsovicsot pedig bréklabdánál a hazai közönség is megzavarta.