Fucsovics Mártondavis-kupatenisz

Fucsovics Márton ápolásra szorult a magyar válogatott kulcsfontosságú meccsén

Debrecenben Magyarország és Ausztria Davis-kupa-válogatottja csap össze pénteken és szombaton, a tét a nyolccsapatos világdöntőbe jutás. Marozsán Fábián veresége után Fucsovics Márton és Lukas Neumayer összecsapása következett, s az első találkozóhoz hasonlóan ez is döntő játszmába torkollott. A harmadik szettben Fucsovics Márton ápolásra szorult, mégis szerválhatott a meccsért, de nem járt sikerrel, így az első nap végén 2-0-ra vezet Ausztria.

Koczó Dávid
2025. 09. 12. 21:06
Fucsovics Márton, a magyar válogatott legtapasztaltabb teniszezője Lukas Neumayer ellen lépett pályára a Davis-kupa világdöntőjéért zajló párharcban Fotó: MTI/Derencsényi István
Marozsán Fábián váratlan veresége után Fucsovics Márton nyomás alatt kezdhette a maga találkozóját a debreceni Magyarország–Ausztria Davis-kupa-párharcban. Az idén ATP-tornát nyert magyar teniszező ellenfele Lukas Neumayer volt, aki soha nem járt még a legjobb 150 között a világranglistán, és idén kemény pályán az Australian Open selejtezője óta nem nyert meccset. Ehhez képest a Főnix Arénában az első játszmát 6:3-ra megnyerte Fucsovics Márton ellen.

Debrecen, 2025. szeptember 12. Az osztrák Lukas Neumayer játszik Fucsovics Márton ellen a Magyarország - Ausztria Davis Kupa szuperdöntő debreceni selejtezőjében a debreceni Főnix Arénában 2025. szeptember 12-én. MTI/Derencsényi István
Lukas Neumayer beugróként is jól teljesített az osztrák csapatban, megnyerte az első játszmát Fucsovics Márton ellen a debreceni Davis-kupa-párharcban (Fotó: MTI/Derencsényi István)

A magyar teniszező egyszer ugyan visszajött brékhátrányból a játszmában, de aztán újra elveszítette az adogatását, így Neumayer előnybe került, noha csak néhány órával a párharc kezdete előtt tudta meg, hogy pályára lép, átvéve a megbetegetedett Filip Misolic helyét.

Fucsovics Márton maratoni csatája

Szoros játékok követték egymást a második szettben is, de ebben Fucsovics volt az, aki egy maratoni gém végén brékelőnybe került, s ezt a fórt végig is vitte a játszmán (6:3).

A harmadik játszma elején viszont Neumayer volt az, aki adogatóként, majd fogadóként is a maga javára fordított játékot, Fucsovicsot pedig bréklabdánál a hazai közönség is megzavarta.

A magyar játékos 3:0-s hátrányban ápolást kért, majd megnyerte a következő két, egyaránt szoros játékot, majd 6:5-nél már a meccsért szervált, de sikertelenül.

Tie break döntött a második meccs sorsáról, s abban a harmadik meccslabdáját Neumayer kihasználta.

Szombaton 11.00-kor a párossal folytatódik párharc, majd – amennyiben szükséges – újabb két egyes következik. Ám előzetesen éppen a páros állt leginkább az osztrákoknak, most már a magyar csapattól kellene óriási bravúr a továbblépéshez.

Davis-kupa, a világdöntőbe jutásért

Magyarország–Ausztria 0-2

  • Marozsán Fábián–Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7-5), 5:7
  • Fucsovics Márton–Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7-9)

 

