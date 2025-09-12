Rendkívüli

Marozsán fordulatos meccsel kezdett, az osztrákok egyik játékosa hazautazott

Péntek délután Marozsán Fábián és Jurij Rodionov mérkőzésével elkezdődött Magyarország és Ausztria Davis-kupa-párharca a debreceni Főnix Arénában. Éljátékosunk szorult helyzetben volt, szett- és brékhátrányba került Rodionov ellen. Marozsán Fábián aztán kiharcolta a döntő játszmát, abban vezetett is, mégis az osztrák csapat szerzett 1-0-s előnyt szerzett a magyar válogatott ellen a nyolccsapatos világdöntőbe jutásért zajló párharcban. Pénteken még egy egyes következik, Fucsovics Márton és Lukas Neumayer között.

2025. 09. 12. 17:36
Marozsán Fábián döntő szettes csatát vívott Jurij Rodionov ellen a Magyarország–Ausztria Davis-kupa-párharc első meccsén Fotó: MTI/Derencsényi István
Nem jól indult. Pedig Marozsán Fábián korábbi két Jurij Rodionov elleni meccsén még játszmát sem veszített – igaz, az egyik alkalommal a fehérorosz felmenőkkel rendelkező, Németországban született és Ausztriában felnőtt játékos a második szett elején feladta a Marozsán elleni meccsét. A Magyarország–Ausztria debreceni Davis-kupa-párharc nyitányán viszont az első szettben a balkezes, Marozsán Fábiánnál (56.) a világranglistán jelenleg több mint száz hellyel alacsonyabban jegyzett Rodionov (158.) hamar ellépett a magyar éljátékostól, és 6:2-vel előnybe került.

Marozsán Fábián döntő szettes csatát vívott Jurij Rodionov ellen a Magyarország–Ausztria Davis-kupa-párharc első meccsén
Marozsán Fábián meccse után Fucsovics Márton lép pályára Debrecenben, a magyar válogatott színeiben, az Ausztria elleni Davis-kupa-párharcban (Fotó: MTI/Derencsényi István)

A második szett első labdamenete kiválóan jellemezte a meccs korai szakaszát: bár Marozsán több lecsapást is üthetett, végül ezt a pontot is elveszítette, Rodionov pedig azonnal semmire brékelte. Az osztrák szurkolók lelkesen ünnepelték mindezt, ekkoriban jobbára hangosabbak voltak a Főnix Arénában, mint a magyar drukkerek.

Marozsán aztán a játékával ezen és a mérkőzés alakulásán is változtatott: 3:4-nél ő vette el semmire Rodionov adogatását. Tie-breakbe torkollott a szett, amelyben az osztrák kezdett jobban, de a magyar teniszező fordított és 7-5-ös rövidítéssel kiharcolta a döntő játszmát.

A harmadik szettben az első adogatójátékában Marozsán bréklabdát hárított, majd a következő gémben ő vette el Rodionov szerváját. A magyar játékosnak a dupla brékelőnyhöz is volt labdája, aztán viszont mégis Rodionov tudott kiegyenlíteni (3:3).

A végjáték az osztrákoknak alakult jobban, Marozsán 5:6-nál elveszítette az adogatását, s ezzel a mérkőzést is.

Marozsán Fábián után jön Fucsovics Márton

A Davis-kupa nyolcas döntőjébe kerülésért zajló párharcot a magyar válogatott kezdte esélyesebbként, ám Rodionov markánsan jelezte, hogy az osztrákok sem feltartott kézzel állnak ki a teniszpályára.

A magyar válogatott még soha nem jutott be a Davis-kupában a legjobb nyolc közé, s ahhoz, hogy ez idén megváltozzon, a másik pénteki mérkőzésen nagy szükség lenne Fucsovics Márton (59.) győzelmére. Papíron könnyebbséget jelent, hogy nem Filip Misolic (94.), hanem Lukas Neumayer (173.) lesz az ellenfele, előbbi ugyanis megfázott, s már haza is utazott, azaz a teljes párharcban aktuálisan egyetlen top 100-as játékosa nélkül játszik majd Ausztria.

Davis-kupa, a világdöntőbe jutásért

Magyarország–Ausztria 0-1

  • Marozsán Fábián–Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7-5), 5:7
  • Fucsovics Márton–Lukas Neumayer

 

