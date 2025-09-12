Marozsán fordulatos meccsel kezdett, az osztrákok egyik játékosa hazautazott

Nem jól indult. Pedig Marozsán Fábián korábbi két Jurij Rodionov elleni meccsén még játszmát sem veszített – igaz, az egyik alkalommal a fehérorosz felmenőkkel rendelkező, Németországban született és Ausztriában felnőtt játékos a második szett elején feladta a Marozsán elleni meccsét. A Magyarország–Ausztria debreceni Davis-kupa-párharc nyitányán viszont az első szettben a balkezes, Marozsán Fábiánnál (56.) a világranglistán jelenleg több mint száz hellyel alacsonyabban jegyzett Rodionov (158.) hamar ellépett a magyar éljátékostól, és 6:2-vel előnybe került.

Marozsán Fábián meccse után Fucsovics Márton lép pályára Debrecenben, a magyar válogatott színeiben, az Ausztria elleni Davis-kupa-párharcban (Fotó: MTI/Derencsényi István)

A második szett első labdamenete kiválóan jellemezte a meccs korai szakaszát: bár Marozsán több lecsapást is üthetett, végül ezt a pontot is elveszítette, Rodionov pedig azonnal semmire brékelte. Az osztrák szurkolók lelkesen ünnepelték mindezt, ekkoriban jobbára hangosabbak voltak a Főnix Arénában, mint a magyar drukkerek.

Marozsán aztán a játékával ezen és a mérkőzés alakulásán is változtatott: 3:4-nél ő vette el semmire Rodionov adogatását. Tie-breakbe torkollott a szett, amelyben az osztrák kezdett jobban, de a magyar teniszező fordított és 7-5-ös rövidítéssel kiharcolta a döntő játszmát.

The comeback is on! Marozsan turns it around 👀#DavisCup pic.twitter.com/Nper2ox4vj — Davis Cup (@DavisCup) September 12, 2025

A harmadik szettben az első adogatójátékában Marozsán bréklabdát hárított, majd a következő gémben ő vette el Rodionov szerváját. A magyar játékosnak a dupla brékelőnyhöz is volt labdája, aztán viszont mégis Rodionov tudott kiegyenlíteni (3:3).

The fight is on between Rodionov and Marozsan 💪#DavisCup pic.twitter.com/tV0x53OsdI — Davis Cup (@DavisCup) September 12, 2025

A végjáték az osztrákoknak alakult jobban, Marozsán 5:6-nál elveszítette az adogatását, s ezzel a mérkőzést is.

Marozsán Fábián után jön Fucsovics Márton

A Davis-kupa nyolcas döntőjébe kerülésért zajló párharcot a magyar válogatott kezdte esélyesebbként, ám Rodionov markánsan jelezte, hogy az osztrákok sem feltartott kézzel állnak ki a teniszpályára.